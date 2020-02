Liam Gallagher tweete une réaction fétide à l’interdiction de la Ligue des champions de Man City alors que le club devrait perdre jusqu’à 150 millions de livres sterling sur deux saisons

Liam Gallagher a répondu de manière typique aux fans sur les réseaux sociaux qui tentaient de le dissuader de l’interdiction de Manchester City en Ligue des champions.

Il n’y aurait pas eu de gloire matinale pour les fans de City aujourd’hui après qu’ils aient été frappés d’une interdiction de deux ans de la Ligue des champions et de la Ligue Europa vendredi soir, pour de graves infractions aux règles du fair-play financier.

L’interdiction européenne de Manchester City est un cauchemar pour le manager Pep Guardiola

Les champions en titre de la Premier League seront autorisés à poursuivre leur campagne actuelle en Ligue des Champions, alors qu’ils se préparent à affronter le Real Madrid en huitièmes de finale fin février.

Il semble que City sache l’importance de NE PAS rester inactif, et a confirmé qu’elle fera appel de la sanction du tribunal arbitral du sport «dans les meilleurs délais».

Mais s’il se maintient, le club sera exclu du football européen pour les saisons 2020/21 et 2021/22.

Les nouvelles choquantes ont jeté le doute sur l’avenir de Guardiola et des meilleurs joueurs du club. Craignant un exode massif de leur manager et de son équipe de superstars, les supporters plaideront, «ne partez pas» et «restez à mes côtés».

Mais il semble que le supporter de City et la légende du rock britannique Gallagher, actuellement en tournée en Europe, ne soient pas inquiets. «Peu importe»… diront certains.

Lorsque l’un de ses fans soutenant Liverpool lui a demandé sa réaction à l’interdiction, l’ancien chanteur d’Oasis a répondu avec éloquence: “F ** k that s ** t man we’ll smash the C ** TZ in court!”

Puis, demandé par un fan de Manchester United – probablement en train de célébrer – ce qu’il pensait du fait que City joue dans la Ligue deux, Gallagher a déclaré: “Ne soyez pas f ** king stupide.”

Le vocabulaire explicite de Liam Gallagher est une légende

Malgré la bravade de Gallagher – nous pensons qu’il pleure vraiment son cœur aux nouvelles… – il y a beaucoup à craindre pour les supporters de Manchester City à la lumière de l’interdiction.

La participation à la Ligue des champions vaut environ 77,5 millions de livres sterling au club par saison, de sorte qu’ils devraient perdre plus de 150 millions de livres sterling au cours des deux années de leur suspension.

Cependant, les implications financières sont sans doute le moindre des soucis de la ville.

Par rapport au manager potentiellement perdant Pep Guardiola et à un groupe de leurs meilleurs joueurs – vont-ils rester quand ils pourraient jouer au plus haut niveau en Europe ailleurs? – manquer 150 millions de livres ne signifiera pas grand-chose pour leurs propriétaires méga-riches.

Leur exil européen nuira également à leurs chances d’aller plus loin dans la compétition à leur retour, car leur perte de point de coefficient signifiera qu’ils seront une équipe tête de série inférieure et qu’il aurait probablement donné une route plus difficile.

Le chef du club des supporters de Man City “attend la loyauté de Pep Guardiola et des joueurs” après l’interdiction de la Ligue des champions

Il semble cependant que Gallagher soit convaincu que son équipe survivra, et l’hôte de talkSPORT Tony Cascarino pense également que Guardiola et certains des grands noms de City resteront fidèles au club.

“Je ne pense pas que Pep Guardiola s’éloignera de City”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea lors du Weekend Sports Breakfast.

«Je pense que c’est un gars très fidèle. Je pense qu’il est plus probable que les joueurs [will go] que Pep, parce que les joueurs auront des agents, ils regarderont leur carrière et l’importance de jouer au football de championnat et je pense qu’ils pourraient faire bouger le bateau et vouloir quitter le club.

«Mais je pense toujours qu’il a constitué un groupe très fidèle. Kevin De Bruyne me semble être un gars qui, je pense, resterait. Si Sergio Aguero le ferait, à cause de son âge, je ne suis pas sûr.

“Mais je pense que les joueurs seront un problème beaucoup plus important que Pep Guardiola.”

