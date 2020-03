Licence suspendue à Saunders, possible rival de Canelo

Notimex

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020

Londres Billy Joe Saunders, un rival possible de Saúl Canelo Alvárez, a vu sa licence de combattant suspendue après avoir publié une vidéo informant les hommes sur la façon de frapper leurs partenaires, a rapporté le British Boxing Control Board. Le promoteur Eddie Hearn a déclaré qu’il était horrifié par cette situation, mais a noté que Saunders est une personne qui s’est toujours comportée correctement. C’était très frustrant parce que je connais bien Billy. Il fait beaucoup pour la communauté, pour la charité, mais parfois il fait les choses les plus stupides, a-t-il dit. Saunders a déclaré il y a quelques jours qu’il donnerait 25 000 euros pour soutenir une association caritative pour les violences domestiques et essayer ainsi de faire oublier son erreur.

