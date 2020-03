L’icône celtique John Hartson adorerait que les Rangers concèdent le titre de Premiership écossaise à Hoops si le coronavirus annule complètement la saison

Les Rangers ont été invités à concéder le titre de Premiership écossaise au Celtic si la saison n’est pas terminée en raison de la pandémie de coronavirus.

Avec huit matchs restants de la campagne 2019/20, les Bhoys ont 13 points d’avance sur leurs rivaux de Old Firm en tête du classement – bien que le Gers ait un match en main.

Le football écossais – comme de nombreux sports dans le monde – est actuellement fermé en raison de la crise du COVID-19 jusqu’au 30 avril au moins, mais il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait s’écouler encore plusieurs mois avant que le jeu puisse reprendre.

L’équipe de Neil Lennon est actuellement en tête de la Premiership écossaise – tous les matchs sont suspendus en raison de la pandémie de coronavirus

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

Le directeur général des Rangers, Stewart Robertson, a souligné qu’il souhaitait que la saison soit terminée, ce qui est la préférence du Celtic, bien que le directeur général Peter Lawwell insiste sur le fait que la campagne ne peut pas être déclarée nulle et non avenue et qu’en cas d’échec des matches, la responsabilité de trouver un une solution «équitable» incombe aux instances dirigeantes du football écossais.

Cependant, notant que la Highland League a mis fin à sa saison ce week-end et a décerné le titre aux leaders Brora Rangers, qui avaient 13 points d’avance sur Inverurie Loco Works FC avec six matchs à jouer, Hartson a appelé les Rangers à prendre les devants dans un manière similaire avec le vol supérieur.

L’ancien attaquant du Celtic – s’exprimant sur BBC Radio Sportsound – a déclaré: «Le Celtic devra probablement perdre cinq de ses huit derniers matches de championnat pour être dépassé. Soyons réalistes, cela ne va pas se produire. Les Celtes volent.

«Il semble que nous ne pourrions pas y aller et je pense qu’il y a trop d’obstacles à franchir pour démarrer la ligue.

“Si les Rangers disaient:” D’accord, vous avez été de dignes champions, vous avez une avance considérable et si la saison devait s’arrêter, le Celtic recevrait le titre “, alors ils en repartiraient avec beaucoup de crédit.

«Je peux honnêtement dire que je dirais exactement la même chose si les Rangers avaient la tête du Celtic.

«Je sais que cela provoque un peu de controverse.

«Que se passe-t-il avec Hearts [in last place]? Est-ce qu’ils sont relégués lorsque (la propriétaire) Ann Budge sort et dit qu’ils prendraient des mesures légales car ils estiment qu’ils auraient la possibilité de se mettre en sécurité s’ils jouaient la ligue?

Hartson, un ancien joueur du Celtic, pense que les Rangers devraient concéder le titre à leurs rivaux de Old Firm

«Tout le monde doit se réunir ici. Il y a certains cas où vous dites “vous savez quoi, ayons un peu de bon sens”.

«Et je pense que si les Rangers devaient le faire, en tant que club de football, cela rassemblerait le football, je le fais vraiment.

«Avec toute la négativité qui fait le tour du monde avec ce coronavirus, je pense qu’ils en sortiraient avec un immense respect et gratitude de la part des autres clubs.

«Ce serait un beau geste. Je ne dis pas que les Celtes veulent que cela se produise. Cela n’arrivera probablement pas et je serai probablement abattu pour cela, mais ce serait incroyable si quelque chose comme ça devait arriver. “

