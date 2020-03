L’icône de Manchester United, Gary Neville, rend les hôtels gratuits au personnel du NHS à la suite d’un déménagement similaire de Chelsea dans la lutte contre le coronavirus

Gary Neville a fait un geste incroyable au personnel du NHS menant la lutte contre le coronavirus en leur permettant de séjourner gratuitement dans ses deux hôtels de Manchester.

Le système de santé du pays devrait subir d’énormes tensions dans les semaines à venir alors que la pandémie de Covid-19 se développe au Royaume-Uni.

Neville a proposé d’aider le personnel du NHS

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a déjà rendu le Millennium Hotel du club gratuit pour ceux qui travaillent pour le NHS.

Et Neville, la légende de Manchester United, a emboîté le pas, mettant 176 lits à la disposition de l’Hotel Football et de la Bourse – qu’il possède tous deux.

L’ex-arrière droit a déclaré: «Au cours de la semaine dernière, nous avons consulté les services de santé de la région du Grand Manchester, en particulier le Manchester University NHS Foundation Trust, et nos 176 lits seront occupés par des travailleurs du NHS et des professionnels de la santé. à partir du vendredi.

«C’est en ce moment que l’ensemble de notre industrie doit faire preuve de solidarité, non seulement pour notre personnel en ces temps incertains, mais pour les personnes qui ont le plus besoin de l’hébergement dans les mois à venir.

«C’est quelque chose avec lequel nous sommes ravis d’avoir pu conclure un accord.»

Covid-19 a fait des ravages à travers le monde, avec plus de 200 000 cas confirmés dans le monde et plus de 8 000 décès.

Le calendrier sportif a été durement touché, la plupart des événements à venir ayant été annulés ou reportés.

Le football professionnel en Angleterre a été suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt, le Royaume-Uni totalisant près de 2 000 cas confirmés et 104 décès.

