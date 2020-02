L’idéal 11 des joueurs les plus chers qui jouent le moins dans leurs équipes

1. Net – 19 millions d’euros

Le gardien brésilien est arrivé au FC Barcelone en tant que remplaçant de Marc-André ter Stegen, mais la bonne performance de l’Allemand et son importance pour l’équipe l’ont conduit à jouer toutes les compétitions, y compris la Copa del Rey, qui a quitté Neto avec seulement 360 minutes, quatre matchs complets, jusqu’à présent cette saison. Sa valeur est de 19 ‘kilos’

2. Álvaro Odriozola – 20 millions d’euros

Le club basque n’a pas eu l’opportunité avec le Real Madrid d’avoir un joueur comme Carvajal devant lui, qui n’est pas enclin à ralentir son rythme ou à se blesser. Ses performances n’ont pas non plus convaincu Zidane, alors le Français a préféré donner la propriété à d’autres hommes à l’occasion et Odriozola a fini par chercher des minutes pour le Bayern Munich. Pour l’instant, fin février, sa valeur marchande de 20 millions n’a joué que 504 minutes.

3. Daniele Rugani – 19 millions d’euros

Encore une minute a le centre italien avec la Juventus de Turin, mais pas beaucoup. Rugani vit dans l’ombre de Chiellini et Bonucci, deux drapeaux de l’équipe piémontaise et sa jeunesse commence à expirer sur le banc. Ses 19 “ kilos ” de valeur marchande pourraient commencer à rechercher un montant supérieur à 630 minutes pour ce cours.

4. Éder Militão – 50 millions d’euros

Le cas du défenseur brésilien est particulier car il ajoute déjà 903 minutes à ce parcours, un fait enviable pour beaucoup de ses coéquipiers dans ce onze, mais sa valeur de marché est de 50 millions d’euros. Son avantage est qu’il a déjà gagné la confiance de Zidane et est choisi lorsque l’un des sièges sociaux n’est pas disponible.

5. Nico Schulz – 20 millions d’euros

Au Borussia Dortmund, autre chose n’est pas le cas, mais les joueurs de groupe aux profils offensifs doivent épargner et cela a conduit l’international allemand à occuper le banc à de nombreuses reprises. Cependant, vu comment va le reste de ces onze, vous devriez vous sentir reconnaissant d’avoir joué 1 136 minutes. Sa valeur selon Transfermarkt est de 20 «kilos».

6. Victor Wanyama – 12 millions d’euros

Le milieu de terrain kenyan a été alourdi par des blessures ces dernières années et a perdu sa place à Tottenham. La saison dernière, il a peu joué et jusqu’à présent, nous n’avons habillé que pendant 122 minutes, un montant insuffisant pour que tout club puisse le regarder et payer les 12 millions d’euros qu’il en coûte.

7. Phil Foden – 30 millions d’euros

L’équipe de Manchester City est l’un des favoris de Pep Guardiola, pour quelque chose qu’il est le seul à ne pas laisser échapper, mais cela ne suffit pas pour faire un trou dans le noyau des “ citoyens ”. A 19 ans, sa valeur est de 30 millions d’euros et malgré avoir joué 905 minutes officielles, il a une longue carrière devant lui.

8. Xherdan Shaqiri – 22 millions d’euros

Les onze de Jürgen Klopp que toute l’Europe a connus depuis l’année dernière, quand ils ont remporté la Ligue des champions, n’ont pas changé et qui, couplé à un renforcement qui est intervenu entre l’été et l’hiver, a conduit Shaqiri à occuper le banc encore plus . Ses 22 millions d’euros de valeur n’ont été que 256 sur l’herbe.

9. Shōya Nakajima – 20 millions d’euros

La fin japonaise a atteint Porto sur le marché d’été après avoir joué un grand rôle avec le Portimonense, mais à Do Dragao, il n’a pas toutes les opportunités qu’il attendait. Sa valeur est de 20 millions d’euros et son solde de 1 193 minutes fait de lui le footballeur de cet onze particulier qui a le plus joué sur ce parcours.

10. Luka Jovic – 40 millions d’euros

L’attaquant serbe savait déjà que sa participation au Real Madrid serait étroitement liée à la performance d’un Karim Benzema qui est un incontournable pour Zinedine Zidane. Entre le fait que le Français a été inspiré et que Jovic, dans les 764 minutes qu’il a jouées, n’ait pas attiré beaucoup d’attention, ses 40 millions valent généralement sur le banc.

11. Michy Batshuayi – 22 millions d’euros

Un nombre similaire de minutes, 728 spécifiquement, a joué l’attaquant belge à Chelsea. La jeune Tammy Abraham a commencé le parcours brillant, Giroud ne s’est pas trompé non plus et les 22 millions de Michy devraient partir à la recherche d’une nouvelle destination.