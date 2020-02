L’idéal combiné des joueurs du Real Madrid et de Manchester City

Dans l’histoire d’un vétéran contre les recrues, la compétition pour une place combinée XI entre le Real Madrid et Manchester City est assez incroyable. Et c’est encore plus étonnant quand on considère où les deux clubs étaient il y a un peu plus de 10 ans: alors que le Real Madrid était toujours en charge de l’Europe, Manchester City était en transition grâce à la nouvelle propriété, mais il y avait toujours une équipe qu’ils étaient Richard Dunne, Stephen Ireland et Benjani.

Depuis l’acquisition, Manchester City est devenue une équipe supérieure et est toujours restée présente en Ligue des champions, bien qu’elle ne l’ait pas gagnée, puisqu’elle s’est qualifiée pour la première fois lors de la saison 2010/11.

Cependant, le Real Madrid est une force complètement différente: ils ont le record d’être l’équipe qui a le plus élevé l’Orejona, remportant jusqu’à 13 fois la principale compétition européenne. Les blancs en ont remporté quatre depuis 2014, dont trois consécutifs entre 2016 et 2018.

Les deux équipes se faisant face en huitièmes de finale cette saison, le destin a décidé qu’un géant serait éliminé au début. Cela dit, voici nos efforts pour un XI combiné des deux équipes dans leur état actuel.

Gardien et défenses

Ederson (P). Depuis son arrivée dans la ville à l’été 2017, Ederson s’est rapidement imposé au plus haut niveau. Peut-être l’un des meilleurs gardiens de but du Premier ministre, sinon le meilleur, le Brésilien de 26 ans est connu pour son autorité et ses excellents réflexes, mais aussi pour son incroyable habileté avec le ballon à ses pieds. Il n’a encaissé que deux buts en Ligue des champions cette saison, contre les sept reçus par Courtois avec le Real Madrid.

Daniel Carvajal (LD). Carvajal est l’arrière droit du Real Madrid depuis plusieurs années et a été un élément clé des équipes qui les ont vus remporter quatre Champions League depuis la saison 2013/2014. À une époque où les défenses de classe mondiale sont plus difficiles à trouver, Carvajal s’est révélé irremplaçable pour les blancs et a cumulé plus de 250 matchs avec son club.

Sergio Ramos (DC). Capitaine du Real Madrid et de l’équipe nationale espagnole, il est pratiquement impossible de contester l’inclusion de Sergio Ramos. Ses qualités de leader incontestables, alliées à sa capacité et son désir de gagner le placent sans aucun doute dans cette équipe. Cependant, dire que Ramos est simplement un bon centre ne lui rend pas justice. Il a converti plus de 100 buts dans sa carrière de sa position et est apparu avec des moments vitaux qui ont été essentiels au succès de la Ligue des champions.

Aymeric Laporte (DC). Bien qu’il soit difficile de sympathiser avec Manchester City en raison de la grande compétence et de la puissance qu’il possède, son échec à remplacer Kompany s’est révélé coûteux. Aymeric Laporte s’est avéré être une étoile brillante dans un moment sombre en raison du désordre défensif de la ville, mais les blessures qu’il a subies cette saison ont limité ses apparences. Maintenant, toujours en pleine forme, Manchester City espère compter sur lui pour inspirer son équipe à un plus grand succès dans les phases finales de la Ligue des champions.

Marcelo (LI). Comme Ramos et Carvajal, Marcelo a fait partie intégrante du succès du Real Madrid ces dernières années. Après avoir accumulé plus de 500 apparitions avec l’équipe, le Brésilien de 31 ans a également été la clé du succès européen ces dernières années, inscrivant le troisième but de la victoire 4-1 en finale contre l’Atlético de Madrid en 2014.

Milieux de Terrain

Casemiro (MCD). Peut-être un nom qui passe inaperçu dans une équipe comme le Real Madrid, Casemiro a montré ces dernières années qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Son rythme de travail, combiné à sa livraison agressive et à son intelligence, permettent à Casemiro de faire de l’exercice dans les deux sens, et est un atout vital pour le Real Madrid pour le moment. Il a acquis une régularité avec Zidane à son arrivée, et depuis lors, il s’est imposé comme un pilier important. Clé de son récent succès européen, le joueur de 28 ans a marqué contre la Juventus en finale de la Ligue des champions 2017 avec un tir lointain lors de la victoire 4-1.

Toni Kroos (MCI). Il est juste de dire que le Real Madrid a à sa disposition deux des meilleurs milieux de terrain du monde. Toni Kroos s’est fait un nom au Bayern, mais il a raté la finale de la Ligue des champions en raison d’une blessure lors de sa saison 2012/2013 réussie. Il a déménagé à Madrid à l’été 2014 et, depuis lors, il a toujours été présent dans l’équipe, et a savouré de nombreux succès en Ligue des champions auxquels il a contribué directement. Sa capacité à passer et sa créativité avec le ballon font qu’il est un atout incroyable pour le Real Madrid, et sa vitrine de trophées n’est pas mauvaise non plus: quatre champions et une coupe du monde.

Kevin De Bruyne (MCI). Un autre joueur connu pour ses capacités de passes scandaleuses, Kevin De Bruyne s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du football. Pour Manchester City, il a compté plus de 15 passes décisives chaque saison seulement en Premier lors de trois des quatre dernières saisons. Mais à 28 ans, De Bruyne entre à son apogée et n’a pas encore remporté de Ligue des champions. Avec Manchester City en difficulté avec l’UEFA, pourrions-nous le voir quitter l’équipe?

Grévistes

Bernardo Silva (ED). Depuis sa signature pour Manchester City depuis Monaco en 2017, Bernardo Silva s’est démarqué dans une position avancée. Il s’est rapidement imposé comme partie intégrante de l’équipe lors de la saison 2017/18 lorsqu’ils ont atteint le record de 100 points en Premier, et depuis lors, il est devenu un favori dans le club en raison de sa capacité de meneur de jeu.

Karim Benzema (DC). Sergio Agüero perd peu dans ce cas, mais pas à cause de lui. Karim Benzema démontre depuis plusieurs années qu’il est exceptionnel au plus haut niveau. Le Français a cumulé 240 buts en 498 matchs avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, ce qui démontre ses qualités illimitées. Finisseur compétent, avec une force et une portée incroyables pour son jeu, Benzema a été la clé du succès du Real Madrid sur les fronts nationaux et européens.

Raheem Sterling (EI). Depuis qu’il a rejoint Manchester City, Raheem Sterling est devenu l’un des attaquants les plus incroyables du football mondial. Maintenant âgé de 25 ans, son jeu a mûri et s’est révélé vital pour les récents succès de son équipe, notamment en Premier. Il a marqué plus de 10 buts en Premie au cours de chacune des trois dernières saisons pour City, et cherchera à apporter cette forme aux tours de qualification de la Ligue des champions cette saison.