L’idée de la MLB de jouer au baseball en Arizona était «assez folle»

Il devient de plus en plus clair que la seule façon dont la saison de la Ligue majeure de baseball peut se produire pendant la pandémie de coronavirus serait de prendre des mesures extrêmes pour jouer à huis clos.

La semaine dernière, un plan envisagé par la MLB a été rendu public, consistant à déplacer toute la ligue dans la région de Phoenix et à organiser les matchs dans les 10 parcs d’entraînement de printemps de la ville, deux stades collégiaux (ASU et GCU) et le Diamondbacks Chase Field comme dès mai. Des organisations entières devraient être confinées dans des hôtels, testées régulièrement pour le coronavirus et vivre des mois en vase clos.

La réaction à l’idée a été mitigée des fans aux joueurs, et nous pouvons compter Mike Trout parmi ceux qui sont sceptiques quant au plan.

Dans une interview avec NBC Sports, Trout a qualifié l’idée de «assez folle».

Trout a dit:

«Je veux évidemment jouer aussi vite que possible. Rendez-vous dans une ville, peut-être en Arizona – ils jettent la Floride. Être mis en quarantaine dans une ville… ce serait difficile pour certains gars. Que vas-tu faire avec les membres de ta famille? Ma femme est enceinte. Que vais-je faire quand elle commencera le travail? Vais-je devoir mettre en quarantaine pendant deux semaines après mon retour? Parce qu’évidemment, je ne peux pas manquer cette naissance de notre premier enfant. Il y a beaucoup de drapeaux rouges, beaucoup de questions. Évidemment, nous devions nous mettre d’accord sur ce point en tant que joueurs. Mais je pense que la mentalité est que nous voulons revenir le plus tôt possible, mais évidemment, ça doit être réaliste. On ne peut pas être assis dans une chambre d’hôtel, juste aller du champ à la chambre d’hôtel et ne rien pouvoir faire. Je pense que c’est assez fou. “

Mercredi, le Dr Anthony Fauci – le principal expert du pays sur les maladies infectieuses – a exprimé son soutien à la faisabilité de l’idée de l’Arizona. Mais les États-Unis devraient augmenter leur capacité de test avant que les milliers de joueurs et de membres du personnel de la MLB puissent se faire tester de manière responsable sur une base quotidienne, voire hebdomadaire.

Fauci a également déclaré que les joueurs devraient être «très bien surveillés», ce qui ne semblait pas voler avec Trout.

La chaleur brutale de l’Arizona – où les températures estivales restent supérieures à 100 degrés même tard dans la nuit – présenterait également une expérience de jeu moins qu’idéale dans ce scénario.

Mais si le baseball se produit en 2020, ce pourrait être le seul moyen.

.