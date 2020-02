L’IFAB accepte d’introduire des essais de substituts aux commotions cérébrales qui pourraient être mis en œuvre aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo

L’International Football Association Board (IFAB) a accepté d’introduire des essais pour les substituts aux commotions cérébrales.

Lors de sa réunion annuelle à Belfast, l’IFAB a décidé que davantage de recherches étaient nécessaires avant d’introduire des sous-marins contre les commotions cérébrales, mais qu’elles pourraient être mises en œuvre aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à la réunion de l’IFAB

Une déclaration de l’IFAB se lisait comme suit: «Le Conseil de l’Association internationale de football (L’IFAB)… a accepté d’élaborer des protocoles à utiliser dans les essais de substitution en cas de commotion cérébrale.

«L’IFAB a également convenu que davantage de données de recherche sont nécessaires avant de proposer d’éventuelles modifications des lois du jeu.

“La FIFA a manifesté un vif intérêt pour la tenue d’essais lors du tournoi de football des Jeux Olympiques Hommes et Femmes en juillet 2020, d’autres compétitions pouvant également participer aux essais.” L’IFAB a également laissé entendre une possible révision de la loi sur le hors-jeu après de nombreuses controverse sur les appels serrés de hors-jeu allant contre le côté attaquant avec l’utilisation d’arbitres assistants vidéo.

“L’AGA a convenu de consulter toutes les parties prenantes concernées, y compris le Panel consultatif technique (TAP) et le Panel consultatif sur le football (FAP) de l’IFAB, pour revoir la loi sur le hors-jeu afin de favoriser l’esprit d’attaque du jeu”, ajoute le communiqué.

Les sous-marins contre les commotions cérébrales devraient être introduits par la FIFA

Le directeur général de la Irish Football Association, Patrick Nelson, qui a présidé l’assemblée générale annuelle de l’IFAB à Belfast, a déclaré: «Nous avons convenu qu’il serait judicieux d’élaborer des protocoles d’essai pour d’éventuels suppléants supplémentaires en cas de commotion cérébrale.

«La FIFA a exprimé un vif intérêt à participer aux essais aux Jeux olympiques. Davantage de données de recherche sont nécessaires avant que nous puissions envisager des modifications permanentes aux lois. »Il semble probable que les substitutions permanentes seraient l’option préférée plutôt qu’une substitution temporaire pendant qu’une évaluation plus longue de 10 minutes est effectuée. La période d’évaluation actuelle pour une commotion cérébrale est de trois minutes.

Nelson a déclaré que l’IFAB ne “fermerait pas” l’option de remplacement de 10 minutes / temporaire, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la santé des joueurs resterait la priorité.

“En cas de doute, vous devez exclure le joueur et pour que l’entraîneur ait une autre possibilité, il sait qu’il y a une substitution supplémentaire”, a-t-il déclaré.

«Souvent, on nous a reproché d’être lent (sur une commotion cérébrale). Maintenant, on bouge, on essaie, puis on verra. “

Le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a déclaré que son organisation et la Premier League étaient toutes deux en faveur du modèle de substitution permanente et souhaitaient participer à tous les essais une fois les protocoles finalisés.

La position adoptée par l’IFAB a suscité les critiques de l’organisme de bienfaisance pour les lésions cérébrales Headway.

Son directeur général, Peter McCabe, a déclaré: «Ceci est encore un autre exemple de l’échec du football. Cette dernière annonce ne va pas assez loin pour protéger les joueurs contre les dangers du retour au jeu après une commotion cérébrale.

«Concrètement, rien ne changera pour le joueur blessé car il ne lui restera que trois minutes pour être évalué.

“Trois minutes ne sont tout simplement pas assez longues pour donner aux médecins une fenêtre appropriée pour diagnostiquer une commotion cérébrale – une position que d’autres sports, comme le rugby, ont rapidement pris conscience.” Hors-jeu, il est prévu que les comités consultatifs élaborent des propositions pour considération à l’AGA de l’année prochaine au Pays de Galles.

Infantino et Arsene Wenger, responsable du développement mondial du football à la FIFA, ont parlé de modèles qui favorisent les joueurs offensifs.

Le derby du M23 entre Brighton et Crystal Palace expliqué

Infantino a parlé vendredi d’avoir “ de la lumière entre ” l’attaquant et le défenseur, tandis que Wenger a déclaré qu’un joueur attaquant devrait être de la partie si une partie de son corps qui peut marquer un but est au moins au niveau du défenseur, même si d’autres parties sont devant.

Interrogé pour savoir si ce principe a été bien accueilli par le reste de l’IFAB – les associations britanniques – Infantino a déclaré: «Il a été reçu très positivement. C’est pourquoi nous avons décidé d’étudier cela plus avant, d’en débattre dans différents panels et avec différentes parties prenantes pour élaborer un protocole.

«Évidemment, la philosophie d’encourager le football offensif doit toujours nous guider. Nous devons être conscients de la tradition, mais il est vrai que la règle du hors-jeu a évolué au fil du temps.

«Nous chercherons à offrir aux attaquants plus de possibilités de marquer des buts et c’est pourquoi je pense que le sentiment dans la salle et les commentaires dans la salle étaient positifs. Mais nous devons le tester.

«La réunion de l’IFAB a discuté des moyens d’améliorer la communication des décisions du VAR, mais aucune proposition ou modification spécifique n’a été confirmée.»

