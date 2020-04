L’IFAB annonce de nouvelles règles dans le football

PL

Journal La Jornada

Vendredi 10 avril 2020, p. a10

L’International Soccer Board (IFAB) a annoncé hier les nouvelles modifications des règles de ce sport. Cette entité, la seule au monde capable de faire des réformes dans le football, a jugé que les arbitres devaient se rendre au VAR à plusieurs reprises et que l’audio des conversations entre l’arbitre et les juges de la salle vidéo resterait sans accès au public. Pendant ce temps, les pénalités ne seront pas répétées si le gardien de but se déplace prématurément.

.