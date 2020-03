Liga Mx, pas encore de date

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a16

Sans donner de détails, la Fédération mexicaine de football (FMF) a rendu compte hier de la création de ce qu’elle a appelé la E-League, qui aura la participation des 18 clubs sur le circuit maximum, et a également indiqué qu’il n’y a toujours pas de date précise pour la reprise. du tournoi Clausura 2020.

La FMF a publié un bulletin après quelques fuites suite à une visioconférence à laquelle ont participé les dirigeants des clubs de première division et à laquelle, selon les informations, il a été mentionné qu’elles envisageaient trois dates possibles pour la reprise du tournoi: le 15 Le 29 mai ou, dans le pire des cas, le 12 juin.

Cependant, le message officiel n’a pas précisé de dates, mais a noté que tous les scénarios possibles vers la reprise du tournoi sont envisagés.

Avant de retourner sur les terrains, il y aura une sorte de mini pré-saison, car il a été convenu de déterminer une période d’entraînement avant le redémarrage, a indiqué le communiqué, et chaque équipe a été invitée à rendre compte de l’état de santé de chaque joueur pour exclure les risques. au milieu de la contingence.

Le tournoi a été interrompu après la fin de la date 10; il reste sept jours et l’inclusion de dates doubles n’est pas exclue.

Le portail de l’AS Mexique a noté que la vidéoconférence a débattu des mesures pour rendre les pertes économiques du chômage forcé moins graves. Une proposition serait de négocier avec les joueurs les mieux rémunérés, en espérant qu’ils accepteront une baisse de salaire.

Pour l’instant, le joueur de Chivas, Antonio Pollo Briseño, a déclaré qu’il n’était pas disposé à subir une baisse de son salaire. «Personnellement, comme nous avons tous des projets de construction du patrimoine, je ne pouvais pas. Je me suis beaucoup endetté, je regarde mon salaire et je parle à titre personnel. Moi non.

(…) Dans la rumeur, il n’y a rien d’officiel, la question des salaires n’a pas été abordée, a déclaré Briseño à Espn.

.