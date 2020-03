Liga Santander: la précipitation de Javier Tebas pour la reprendre met les joueurs de football en danger

Javier Thebes Il travaille sans relâche ces derniers jours à la recherche de la formule pour reprendre et terminer le championnat national de ligue. Le président, qui a décidé d’être vu de différentes manières, a répété à maintes reprises qu’il était clair sur son plan pour les onze jours restants.

Thèbes essayez de sauver le championnat et aussi d’éviter les pertes milliardaires. Selon une étude de la firme KPMG, la Ligue espagnole perdrait entre 800 et 950 millions d’euros si la compétition n’est pas reprise, dont entre 500 et 600 millions correspondraient à des droits de télévision. Mais le président de la LFP ne semble pas conscient du risque que sa stratégie représente pour la santé des footballeurs et que divers spécialistes de la préparation physique ont déjà mis en garde.

L’idée de Javier Thebes serait de recommencer la compétition le week-end du 16-17 mai. De là, ils commenceraient à jouer les jours alternés avec les différents matchs des compétitions européennes (Ligue des Champions et Ligue Europa) et la finale de la Copa del Rey qui mesure l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Les compétitions continentales empêcheraient les jours de semaine jusqu’au 27 juin au moins, date à laquelle la finale de la Ligue des champions sera jouée. Ainsi, la Ligue pourrait se terminer le 12 juillet, bien que l’intention de Thèbes soit qu’elle n’aille pas au-delà du 30 juin car cela causerait un problème supplémentaire avec la résiliation du contrat de nombreux joueurs.

Mais qui pense aux joueurs? Bien sûr, avec cette théorie, tout indique Thèbes non “Dans le pire des cas, nous pourrions jouer 4 matchs en 10 jours”, a assuré le président Mundo Deportivo lorsqu’on lui a demandé à quel point le calendrier serait serré. Cette idée met en péril l’intégrité physique de certains acteurs qui sont actuellement en quarantaine obligatoire décrétée par le gouvernement annonçant l’état d’alarme dans notre pays.

“Le stress physique va être énorme”

Le calendrier machiavélique qui Javier Thebes Pour mettre fin à la Ligue, cela ne correspond pas aux pensées des experts en préparation physique. L’un d’eux est Jose Luis Arjol, membre de la Association des entraîneurs physiques de football, et qu’il a été pendant 12 saisons en première division avec Víctor Fernández.

«Le stress physique va être énorme. Les preuves scientifiques nous indiquent que le minimum pour récupérer d’un jeu est de 72 heures. A cela il faut ajouter un aspect, qui n’est plus seulement la fatigue musculaire, ce sont les coups, les ecchymoses … Cela avec des matchs mercredi – dimanche pendant deux mois est très difficile à porter. La réparation biologique a des délais. Ça va être vraiment difficile et physiquement et mentalement exigeant. La pression qu’ils vont avoir va aussi aux jambes “, assure-t-il OK QUOTIDIEN.

«Hormis les équipes touchées par le coronavirus, la pause aura également un impact sur les équipes qui se portent bien, cela les affectera beaucoup. Les blessures musculaires vont augmenter de façon spectaculaire ». Il a prononcé ces mots sur Radio Marca José Luis San Martín, entraîneur physique qui a travaillé toute sa vie au Real Madrid. “C’est une situation compliquée et mortel pour un joueur d’élite. La chute physique est énorme, peu importe combien ils s’entraînent à la maison. Et tout cela comporte des risques de blessures. Il faut au moins un mois pour récupérer », ajoute-t-il.

Sur la préparation physique que les équipes devront affronter avant de reprendre une dernière saison de deux mois avec des matchs tous les trois jours, José Luis Arjol Il est très clair: “L’important, c’est le travail que les joueurs font à domicile.” «La perte du statut des joueurs dépendra de ce qu’ils auront fait pendant cette période de quarantaine. Les entraîneurs physiques leur auront donné des instructions et si le footballeur ne les a pas exécutées, la perte sera bien plus importante. La meilleure chose à faire maintenant est de prendre strictement le travail individuel “, dit-il.

Une pré-saison en 15 jours?

En se mettant dans le meilleur des cas, dans lequel les footballeurs reprennent l’entraînement début mai dans le but de se battre à nouveau pour les buts deux semaines plus tard, les équipes devraient faire une petite pré-saison d’un peu plus d’une semaine. Une autre option qui semble physiquement irréalisable.

Face à cette situation, José Luis Arjol Il lui est clair: «Ce que je ferais, c’est les évaluer individuellement de leurs points faibles… il y a des gens qui ont tendance à avoir des surcharges, des blessures, des asymétries dans les jambes. Puis une introduction très progressive à la formation. Il se peut que 10% des joueurs n’aient toujours pas suivi rigoureusement l’entraînement individuel. Vous ne pouvez pas vous permettre des pauses ou des surcharges après la formation. Tout doit être progressif dès la première semaine. Dans la deuxième semaine avant de jouer la compétition, vous devez essayer de les unir dans le travail collectif ».