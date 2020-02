L’ignorance de la MLB n’est pas une excuse pour bousculer le scandale des Astros

Lorsque les nouvelles du programme de vol de signes des Astros de Houston ont été rendues publiques à l’automne 2019, elles l’ont fait avec un, euh, coup. La MLB s’est précipitée pour enquêter, a découvert que les Astros avaient en effet triché de la manière décrite par Mike Fiers aux journalistes de The Athletic, et a déclenché ce que nous pourrions appeler, si nous nous trompons du côté d’un vaste euphémisme, une énorme tempête de merde. Les choix de tirant d’eau ont été supprimés. Le directeur général de Houston, Jeff Luhnow, a été suspendu et licencié. Tout comme leur manager A.J. Hinch. Même les Mets de New York se sont impliqués lorsqu’ils ont été forcés d’abandonner le Carlos Beltran récemment nommé, car rien ne se passe jamais dans le baseball sans jouer avec les Mets.

Pendant un petit moment – cinq ou 10 minutes au moins – la réponse de MLB a semblé assez robuste. Mais comme nous en avons appris plus, l’enquête a commencé à paraître presque ridiculement incompétente, concentrant le blâme sur Beltran et l’ancien entraîneur du banc de Houston, Alex Cora. Peu importe qu’il y avait d’autres joueurs impliqués. Peu importe le front office Astros avait développé une application appelée «Codebreaker» explicitement conçue pour détecter les signes des joueurs adverses. Est-ce que tout cela est venu? Bien sûr que non. L’enquête était soit inepte, soit malicieusement opaque.

Et s’il y avait un doute quant à laquelle de ces explications nous devrions nous pencher, l’ancien receveur d’Oakland Athletics Jonathan Lucroy a suggéré que les A, pour lesquels Fiers avait brièvement présenté en 2018, ont signalé la tricherie à la MLB uniquement pour être plus ou moins ignorés. :

C’était fou, certains des pas qu’ils allaient prendre. C’était comme: “Mec, ces gars-là sont parmi les meilleurs frappeurs que j’ai jamais vus.” Tout cela avait du sens quand j’ai découvert comment ils le faisaient. Ensuite, c’était comme “Qu’est-ce qu’on va faire?” J’étais avec Oakland, et nous avions fait savoir à MLB, et ils ont juste appelé et dit quelque chose. Ils n’ont pas parcouru toute l’enquête. Ce n’est que lorsque Fiers est sorti publiquement qu’ils sont allés le voir très attentivement.

Fiers a été critiqué par plusieurs personnes autour du jeu pour avoir été rendu public, y compris David Ortiz, qui l’a poursuivi pour être resté silencieux alors qu’il gagnait une série mondiale avec les Astros pour “snitch” plus tard. Ce qui est assez juste, je suppose – il est difficile de revendiquer le haut point moral de la triche si vous vous en profitez en premier. Mais en même temps, avec la MLB qui fait de son mieux pour fermer les yeux jusqu’à ce que tout soit rendu public, il est difficile d’imaginer une plainte via les canaux appropriés allant jamais n’importe où.

Il n’y a pas beaucoup de confiance dans le leadership de la MLB en ce moment, de la part des joueurs ou des fans. Et ils n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.