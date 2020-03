Ligue du Barça avec le VAR

Une sanction douteuse et controversée, indiquée par le VAR, a permis à Barcelone de vaincre la Royal Society dans un match où les visiteurs ont fait bon crédit pour marquer. Le Camp Nou désespérait parfois avec son équipe, otage du style Setién, et les royalistes ont pardonné trop d’arrivées, surtout en seconde période.

The Real Sociedad, tout nouveau finaliste de la Coupe, laissé sans complexe au Camp Nou. Ceux d’Imanol ont poussé Barcelone presque dans leur propre zone, ce qui a fait de Ter Stegen l’homme clé à la sortie du ballon. Aussi, incapable de parier sur son credo de toucher, il a de nouveau condamné son équipe à la torture de ne pas pouvoir frapper une simple balle.

Bientôt, le milieu de terrain a commencé à être propriété privée d’Odegaard et Merino devant quelques De Jong et Rakitic apathiques qui n’ont pas touché à l’usufruit. Les zones étaient un territoire à conquérir dans les dix premières minutes. Braithwaite, la signature in extremis du club qui a créé la propriété, a eu la première occasion du match. Bon décocher mais un coup un peu concentré qui repoussait du pied Remiro. Il a répété le danois après l’aide de Messi. Il a jeté à nouveau le centre, paresseux et mauvais. Le visage de Vinicius commençait à s’entendre.

Au toucher Barcelone grandissait et le Real déclinait, qui avait perdu du gaz dans cette pression initiale. Dans l’ensemble, le jeu était un peu un tostón. Le Camp Nou a été anesthésié par cette triste ballade perpétuelle dans laquelle Setién a converti le football du Barça. Tout le monde attendait que Messi décide d’accélérer. Il l’a fait. Au bout de la demi-heure, il a volé le ballon à un adversaire et s’est connecté avec Busquets. Le mur a permis à Leo dans la main à main avec Remiro, mais son tir très forcé a rejeté le but réaliste.

Désolé Messi

Nous avons dû attendre jusqu’à 37 pour que le Real ait une sorte d’occasion dans un tir à l’intérieur de la zone que Piqué repoussait dans la petite zone. Le Barça a répondu à la recherche de la décoche du Braithwaite toujours animé. Pendant ce temps, Griezmann semblait invisible aux yeux de ses compagnons.

En 39, il a eu à Egg Messi de faire le 1-0. De Jong l’a aidé et le premier coup de contact de Leo a léché le poteau droit de Remiro. La Real criait pour le repos, qui est venu après un Messi jaune, qui a enfoncé Merino en fuite.

À la reprise, la Barcelone n’a pas modifié le pouls, alors la Royal Society est revenue pour reprendre le jeu, transformée en une gigantesque tournée de visiteurs avec les Catalans chassant les ombres. Le Camp Nou a commencé à répéter un coup de sifflet pendant que Setién mettait à chauffer ses (quelques) bancs.

Seul Messi pouvait réparer le désordre de Barcelone, mais il semblait quelque peu détourné. Il avait une faute peinte à marquer en 57, mais le Real a mis deux joueurs dans les bâtons et l’un de la barrière a dévié le tir de l’Argentin. Chemin du temps de jeu Le Barça n’a pas pu avec un Real qui a mis Oyarzabal sur le terrain, l’un de ses joueurs les plus talentueux.

Le Barça accélère et l’anxiété

Le Barça compliquait le jeu et, pour couronner le tout, Remiro s’est agrandi quand il a joué. Rakitic a été blessé par balle à l’intérieur de la zone en 64 et Piqué une tête une minute plus tard. Le Camp Nou s’étira, impatient de voir quelques touches de moins et quelques occasions de plus.

La Royal Society a répondu avec un bon galop d’Oyarzabal, qui n’a pas réussi à terminer Monreal dans la région. Un défenseur miraculeux du Barça a traversé juste à temps pour envoyer un corner. Aussi Lenglet traverserait avant Isak une minute plus tard pour éviter un corps à corps garanti. Zocabraba Barça, qui a laissé de grandes propriétés derrière ses centrales électriques.

C’était un quart d’heure plus l’extension et Real avait le jeu à sa merci. Barcelone, dépassée dans toutes ses lignes, était sur le point de perdre le match. Monreal a de nouveau pardonné à Ter Tergen en 1978. Trop d’arrivées accordées et trop d’occasions pardonnées.

Et, bien sûr, il a fini par payer cher quand le VAR a souligné comme pénalité une main involontaire de Le Normand. Martínez Munuera l’a examiné et n’a pas hésité à le signaler, même s’il était douteux, qu’il l’était. Messi a marqué au moment où le pire se produisait au Barça et avec seulement dix minutes pour que le Real fasse le miracle de marquer au Camp Nou après 23 ans sans gagner.

Imanol a essayé jusqu’au bout mais sans chance ni but. Barcelone a sauvé avec la victoire un match qui, au mieux, il avait seulement mérité de nouer. En tout cas et avec plus de chagrin que de gloire, les dirigeants de Setién se couchent en attendant ce que le Real Madrid fait ce dimanche à Villamarín.