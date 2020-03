Lil Dicky s’expose avec «Dave»

Dans la première scène de Dave, le rappeur connu sous le nom de Lil Dicky est examiné par un urologue.

«Je sais que cela va sembler si absurde», dit Dave Burd au médecin, «mais avant de pouvoir vous montrer mon pénis, je dois vous expliquer quelques choses à ce sujet. Quand je suis né, je suis sorti de l’utérus avec un urètre emmêlé. Alors immédiatement, ils ont dû y aller et y faire tout type de chirurgie. En conséquence, il y a tellement de cicatrices là-bas. ” Il continue en expliquant qu’il croit que lors de ces chirurgies, les médecins ont greffé la peau de ses testicules sur son pénis, ce qui signifie “ma bite est faite de boules”.

Il y a plus. Dans le troisième épisode, “Hypospadias”, Dave explique qu’il est né avec une anomalie congénitale rare dans laquelle, selon la Mayo Clinic, l’urètre est “sur le dessous du pénis plutôt que sur la pointe”. Il a subi plus de chirurgies. L’une de ces chirurgies a accidentellement créé un deuxième trou. Burd dit que quand il urine, il doit couvrir le deuxième trou avec son doigt ou il aura deux ruisseaux coulant dans deux directions différentes “comme un Super Soaker”.

Ce n’est pas inventé. “Tout ce que vous avez vu dans ce spectacle [about my penis], tout est totalement réel », a déclaré Burd à The Ringer dans une interview le mois dernier. “Chirurgie. Dès la sortie de l’utérus. [They] a dû entrer et réparer ma bite. “

C’est une source d’adversité inattendue pour quelqu’un qui y a relativement peu fait face. Burd a grandi blanc, juif et riche dans la banlieue de Philadelphie. À 25 ans, il a quitté un poste prestigieux dans la publicité pour commencer à rapper sous le nom de Lil Dicky (un nom qui a beaucoup plus de sens maintenant). Les vidéos de la chaîne YouTube de Lil Dicky totalisent 1,5 milliard de vues. Un sixième de ceux-ci proviennent du single Earth 2018, qui présentait des camées de Justin Bieber, Ariana Grande, Kevin Hart, Adam Levine, Shawn Mendes, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Katy Perry, Lil Yachty, Ed Sheeran, Joel Embiid, John Legend et les Backstreet Boys, ainsi qu’une douzaine d’autres musiciens. Pour l’une de ses chansons les plus célèbres, «$ ave Dat Money», Burd a réalisé une vidéo sans dépenser d’argent.

Burd a transformé l’histoire de sa carrière de rap en une émission de télévision pour FXX, qui débute mercredi et le présente comme la star dans son premier rôle d’acteur. Burd a co-écrit le show avec Jeff Schaffer, un vétérinaire de Seinfeld qui a co-écrit Curb Your Enthusiasm avec Larry David et a créé le show FX The League. Dave raconte la tentative de Burd de passer du «rappeur YouTube avec la petite bite» à un rappeur professionnel et respecté. Le spectacle se moque du privilège (il sort de l’argent de la bar-mitsva de la banque pour acheter un vers du long métrage du rappeur YG) et du langage codé (il appelle un beat «urbain», incitant un producteur noir à demander pourquoi il parle comme un maire). Mais Burd a mis ses insécurités à vie au sujet de son pénis au cœur de l’émission.

“C’est une émission qui pense avec votre cerveau à votre bite”, a déclaré Schaffer. «Le fait qu’il ait fait cela est impressionnant. Jetez un rocher dans la rue et voyez si quelqu’un d’autre mettrait sa plus grande insécurité à l’avant-plan du monde. »

Le défi inattendu de Burd est de convaincre les téléspectateurs que les aspects les plus absurdes de l’émission sont les plus réels, en particulier ses malformations congénitales, qui ont conduit à des problèmes d’intimité.

«J’aime que les gens puissent regarder [the show] et dites: “Oh, il plaisante probablement”, a déclaré Burd. «Mais en même temps, je déteste ça. Parce qu’alors ça en fait juste une blague de bite. Quand c’est vraiment la plus grande vérité de ma vie que je révèle. Et cela doit être pris au sérieux, car c’est la chose qui m’a toujours pesé toute ma vie. C’est la raison pour laquelle je suis qui je suis, c’est ma bite. Je sais que ça semble fou. C’est la raison pour laquelle je m’appelle Lil Dicky. C’est la raison pour laquelle je suis si névrotique. C’est mon cadeau et ma malédiction. “

Le Ringer a rencontré Burd le mois dernier pour discuter de ces cadeaux et malédictions. Voici une transcription de notre conversation, qui a été modifiée et condensée pour plus de clarté.

Vous êtes diplômé de l’Université de Richmond (divulgation: Richmond est également mon alma mater) et avez commencé à travailler sur des publicités pour les séries éliminatoires de la NBA pour la société de publicité Goodby Silverstein & Partners. Faites-moi traverser tout.

J’ai commencé à travailler dans la gestion des comptes. Homme bas sur le mât totémique. La garce. Vous prenez des notes et envoyez par courrier électronique les notes de tout ce qui s’est passé dans la journée et de toutes ces tâches. Honnêtement, j’étais horrible. Cela nécessitait un niveau différent de puissance cérébrale. J’ai travaillé sur le compte Doritos. L’une des choses que je devais faire était de faire un rapport sur les ventes de puces et l’impact de nos publicités sur les puces. C’était comme ce modèle ennuyeux qui m’a été transmis par l’ancien directeur adjoint des comptes. Un document Word. Et il sortait tous les trois mois. Mais c’était ma seule chance d’envoyer un e-mail qui allait jusqu’aux partenaires de l’entreprise. Donc, la seule fois où j’ai pu interagir avec les personnes les plus importantes a été d’envoyer ce courriel. Donc, je me disais: “Je dois me faire remarquer par ces gens.”

Donc, j’ai donné le rapport sur les puces une fois, tout comme un MP3. C’était juste un rap sur ce que le document Word dirait. C’était sur le “meilleur que j’ai jamais eu” de Drake. Fondamentalement, leurs ventes projetées, ils l’appellent leur plan. Donc, au lieu de, “Le meilleur que j’aie jamais eu.” C’était comme, “Vous savez que nous avons battu le plan.” Et puis les partenaires sont devenus fous. Tout le monde a adoré. Et ils m’ont à peu près immédiatement organisé une réunion [with] le chef du département créatif. Et puis tout d’un coup, j’étais rédacteur. Et le gars en chef savait tout ce que je savais sur la NBA, alors il m’a dit: “J’aimerais que vous preniez les devants.” Alors, tout d’un coup, je suis le gars principal qui écrit 10 publicités NBA. J’écrivais toute la campagne des séries éliminatoires. J’avais 22 ans. C’était parfait.

Avez-vous toujours le rap Doritos?

Je ne l’ai pas. C’est horrible. Il est réglé automatiquement.

Donc, ils vous ont fait basculer vers le côté créatif et vous faites ces publicités NBA?

Je n’ai pas créé le format des mots. Ils ont dit: «C’est ce que nous faisons. C’est le format. Faites-les. ” Alors, j’ai littéralement parcouru les archives. J’avais accès aux archives de la NBA. J’étais tellement au courant de ce qui était pertinent pour la NBA et de la musique à synchroniser avec la chose. J’ai mis putain de Mobb Deep sur les Spurs.

Je choisirais le clip, choisirais la musique et j’écrirais les mots. Tout devait donc se terminer par le mot «gros». J’avais des limites, j’avais une structure à laquelle je devais adhérer. Mais j’ai couru avec.

Alors, pourquoi avez-vous quitté Goodby?

Autant c’était un travail normal de rêve, ce n’est certainement pas mon rêve. Mon rêve n’était pas d’être le meilleur cadre publicitaire. Mon rêve était d’être le meilleur comédien.

Tu es parti directement pour faire le truc de Lil Dicky?

Oh oui. Le premier jour, j’ai publié le premier [“Ex-Boyfriend”] vidéo en ligne, j’ai obtenu un million de vues sans aucun média ou quoi que ce soit derrière. Et je travaille toujours à l’agence. Je l’ai posté et c’est devenu complètement viral. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Et dans mon esprit alors, juste là et là, j’arrête.

C’était le plus beau jour de ta vie?

Bien sûr. Je travaillais depuis un an et demi sur tous ces trucs de musique, où je ne montre personne, et tout le monde me dit: “Qu’est-ce qui se passe avec Dave? Il devient fou. Il passe tout son temps libre à essayer d’être rappeur. ” Mes parents me disaient: “S’il te plaît, ne fais pas ça.” Ma copine était comme, “Qu’est-ce que tu fais?” Tout le monde doutait vraiment de ma raison. Et je n’ai même montré à personne beaucoup de ces trucs, ou rien de tout cela, vraiment. Parce que je ne voulais pas que les gens réduisent mon espoir. Mon espoir était au maximum. Donc, je n’ai rien gagné en partageant cela avec n’importe qui. Parce que mon espoir était déjà au maximum. Ils ne pouvaient pas vraiment susciter mon espoir, tout ce qu’ils pouvaient faire était de le réduire.

Juste avant de le poster, je me brossais les dents. C’était comme une heure avant que je ne le publie. Et j’ai commencé à pleurer avant même de l’avoir posté. Parce que je savais que j’avais fait de mon mieux pour mettre mon meilleur pied en avant, et si cela ne fonctionnait pas, ce n’était pas de ma faute. Je l’avais tout donné. Et si ce n’est pas censé être, ce n’est pas censé l’être. Mais je pourrais vivre avec l’échec. Je ne pourrais pas vivre avec “Et si?” Et je me sentais comme si j’avais coché la case “Et si?” boîte. Ça n’existait plus. J’étais tellement fier de moi pour avoir fait ça.

Et puis je l’ai posté, et il a eu un million de vues le premier jour. Et je me disais: “Oh, tu es ce que tu pensais être.” C’est un sentiment irremplaçable. J’ai toujours eu exactement la même attitude envers moi-même. La façon dont j’ai pensé ce jour-là, c’est exactement ce que je ressens aujourd’hui. À chaque réunion, je me disais: “Oh, oui. Je vais vraiment être l’un des grands artistes de notre temps. “

Vous voulez clairement être respecté. Mais vous devez également naviguer dans un espace où vous flirtez constamment avec le manque de respect et essayez de marcher sur cette ligne. Il y a quelques exemples dans l’émission, où vous naviguez. Il y en a un où vous atteignez le visage et les cheveux de GaTa [his hypeman on the show, played by his real-life friend of the same name]. Et puis il y en a un où vous appelez un rythme «urbain». Il y en a un autre où vous agitez la religion en disant: “Je crois à la pure ignorance”, et GaTa dit: “C’est un privilège”. S’agit-il d’exemples concrets que vous avez eus lorsque vous vous êtes lancé dans le rap?

Ça dépend. Je pense, par exemple, à la religion. Je suis très rapide pour dire que ma philosophie sur la religion est: “Je n’ai aucune idée de ce qui se passe.” C’est tellement au-delà de mon niveau de compréhension. Donc, je crois juste que personne ne sait rien.

Je ne suis plus dans la bulle de la banlieue de l’existence. Je vois quelqu’un comme GaTa, qui vient d’un environnement totalement différent, qui est une vraie personne, un vrai ami à moi. Et des choses comme ça où je me rends compte: «Oh, je comprends pourquoi les gens doivent s’appuyer sur la religion. Parce que leur vie est si difficile. Ils ont besoin d’espérer. » Alors que j’ai eu tout ce que j’ai toujours voulu me donner dans la vie. Je ne veux pas dire qu’il a fallu être un rappeur pour être nécessairement pleinement conscient de tout cela, car être un rappeur coïncidait également avec le fait de devenir adulte.

Je suis le genre de gars qui croit en l’art de la blague. Je ne voulais pas me censurer. Même un commentaire, comme moi disant à GaTa: «Les Noirs utilisent-ils le même shampoing que les Blancs?», Ce qui est une sorte de plaisanterie ridicule à faire. Mais aussi, je ne connais pas cette réponse. Et c’est drôle. Et je pense que les gens peuvent toujours voir que l’intention derrière la blague ne vient pas d’un lieu de malveillance. Je n’ai tout simplement pas peur de faire ces blagues parce que j’ai l’impression qu’elles viennent de lieux de pureté, de bonne nature, ou quelque chose.

“Je n’ai tout simplement pas peur de faire ces blagues parce que j’ai l’impression qu’elles viennent de lieux de pureté ou de bonne nature.” – Dave Burd

Au départ, la série dit essentiellement: “Je suis un mec blanc et mal à l’aise dans cet espace noir.”

Je ne suis pas sûr que ce soit “un mec blanc mal à l’aise dans cet espace noir”. Ce n’est plus tous les jours que je suis dans un studio avec des gars avec des fusils. Mais c’est arrivé. Et cela serait-il arrivé si je n’étais pas un rappeur? Probablement pas. Mais c’est plus juste que je ne passe pas tous les jours avec mes amis blancs de banlieue. Et ce n’est pas comme si j’étais mal à l’aise, c’est plus comme moi et GaTa sont si différents, mais tellement similaires. C’est plus comme des mondes différents qui se heurtent et réalisent qu’ils peuvent exister dans le même monde. Et c’est amusant.

Il y a ce morceau que vous ne voulez pas être comparé à un autre certain rappeur blanc célèbre. Pourquoi donc?

Je me souviens quand je l’ai rencontré. Et nous étions juste en train de plaisanter, et je me disais: “Êtes-vous compétitif avec les rappeurs blancs?” Et il dit: “Oh, mec.” Les rappeurs en général sont tout simplement hypercompétitifs. Chaque rappeur veut être le meilleur de tous les temps. Personne ne rappera le 30e cette année-là. Le rap est comme la NBA – vous jouez pour gagner. Et je pense que pour quelque raison que ce soit, il n’y a que tant de rappeurs blancs. Soit dit en passant, ce n’est pas comme une croix à porter, comme un fardeau avec lequel je me sens réellement accablé. C’est une blague que je ne me soucie pas vraiment de ça. Mais lorsque je publiais une vidéo, surtout au début, je la publiais et les commentaires étaient du genre “Pas aussi bon que lui”. Et je me dis: “Pourquoi? Je n’ai rien à voir avec le gars. ” Je pense que c’était une drôle de tranche de vie. Les rappeurs sont compétitifs, mais différents rappeurs sont regroupés et comparés. Je suis sûr que les rappeuses sont [too]. Cardi B publie quelque chose et je suis sûr que les gens disent: “Eh bien, ce n’est pas Nicki [Minaj]. ”

«Chaque rappeur veut être le meilleur de tous les temps. Personne ne rappera le 30e cette année-là. » – Burd

Ressentez-vous certaines insécurités en tant que rappeur blanc?

Non, je n’en ressens aucun, non. Mais c’est juste une chose que mon personnage dans mon émission ressent. Je me suis toujours senti iconique.

Mais vous ne ressentez vraiment aucune insécurité en tant que rappeur blanc?

Non, je pense que pour être honnête, être un artiste blanc ne fait qu’aider. Vous êtes juste plus privilégié. Et vous avez probablement plus d’opportunités et vous pouvez probablement vendre plus. Le fait d’être blanc ne m’a en aucun cas blessé. Cela ne m’a aidé que parce que j’ai hérité des privilèges de la société. Je suis juste ouvert et honnête à ce sujet dans une certaine mesure dans tout ce que je fais là où cela ne se sent pas approprié-y. Je me dis: “Eh bien, c’est qui je suis.” Je n’essaye pas d’être ce que je ne suis pas.

Le spectacle à la fin dit: “Écrit par Dave Burd.” Mais quand j’ai présenté cette interview, j’ai dit: “Lil Dicky a une émission de télévision.” Voulez-vous être connu comme Dave Burd, ou voulez-vous être connu comme Lil Dicky?

D’abord et avant tout, si un fan venait à moi dans la rue, ça me ferait plus plaisir s’ils étaient comme «Dave». Juste parce que c’est qui je suis. Je suis évidemment un rappeur et Lil Dicky est la chose la plus importante que j’ai jamais créée. Et je vais rap aussi longtemps que possible. Mais à partir de 40 ans, probablement, je pense que ma durée de vie en tant que rappeur va commencer à vraiment diminuer. Et il va falloir faire la transition. Donc, la deuxième moitié de ma vie, je vais avoir besoin de comprendre l’autre chose. Et je pense que l’une des autres choses sera que je sois acteur et écrivain, et je vais évidemment passer par Dave Burd. Ça ne va pas dire “Lil Dicky” [on my tombstone]. Cela va dire “David Burd”.

Alors, ce spectacle est-il la soirée de sortie de Dave Burd?

Ouais, je le dirais. C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais l’appeler Dave. Parce que tout le monde me connaît sous le nom de Lil Dicky. Mais qui est le gars derrière Lil Dicky qui prend toutes les décisions?

Vous avez donc toujours voulu être cette personne. Maintenant vous le faites. Es-tu heureux?

Ce n’est même pas du bonheur. Il transcende le bonheur. Et on a juste l’impression que vous vivez la vie que vous êtes censé vivre. Cela ressemble au destin en quelque sorte. C’est évidemment du bonheur, mais je suis quand même le genre de gars qui se plaint à tout moment de tout. Je ne suis jamais satisfait.

Il n’y a vraiment pas eu de jour au cours des sept dernières années où je ne me suis pas réveillé et j’ai ressenti un sentiment de responsabilité vraiment intense pour maximiser mon temps et mon énergie ou ma production créative. Et ces sept années consécutives, c’est taxant. Donc, il y a une telle paix en moi. Donc je suis content. En ce moment, je pense que tu me parles de la manière la plus heureuse [period of my life]. Ce jour là [the “Ex-Boyfriend” video came out] sera toujours le meilleur jour de ma vie, mais je pense que cette période de ma vie le mois prochain de ma vie, je pense, sera l’un des mois les plus heureux de ma vie. Jusqu’à ce que je doive retourner en studio et terminer cet album.

Quand l’album sort-il?

Chaque fois que c’est fait. Et le plus tôt sera le mieux, évidemment. Mais je pourrais en finir en un mois, ou en dix mois. Je n’ai aucune idée.

En ce moment, j’ai 18 chansons qui valent la peine de figurer sur un album. Probablement tous ne réussiront pas. Et j’ai toujours l’impression de manquer les trois bons types de chansons, qui sont comme des chansons de Drake. On dirait qu’ils pourraient être dans un club. Je veux les faire très mal. Parce que ce sont mes genres de chansons préférés, et je n’ai pas l’impression qu’elles sont suffisamment représentées dans mon corpus de travail en ce moment. Mais il y a deux ans, j’avais probablement comme 15 des 18 chansons déjà faites. J’aurais pu sortir un album. Et mes fans auraient aimé ça. Mais vous obtenez seulement autant d’albums, et ils vivent pour toujours. Et je suis un peu old school, j’apprécie vraiment l’album. Je ne suis pas du genre à sortir un album tous les ans, tous les deux ans. Cela doit être l’album que lorsque Jay-Z est comme, “Qui est Lil Dicky? OK, je vais l’écouter. ” Et puis il doit y jouer. Et puis il doit le respecter. Donc, jusqu’à ce qu’il soit de ce niveau, je ne peux pas l’éteindre.

Est-ce que tu rappes parce que tu l’apprécies? Parce que tu sembles être un gars confiant.

J’apprécie. Et le rap est le seul endroit où non seulement il est acceptable, mais il est encouragé de se vanter de vous-même. Drake est comme le meilleur pour moi à se vanter de lui-même. Et j’aime ça. Cela me rend tellement inspiré de devenir la meilleure version de moi-même. J’adore avoir ce forum. Je pense qu’au début, j’ai rappé pour n’avoir qu’une voix en général. Une voix comique. Quelle est la meilleure façon pour les gens d’entendre ma voix? Et je suis juste tombé amoureux d’être un rappeur. Mais non. J’ai l’impression que ce spectacle est une autre avenue pour m’exprimer. Je ne pense pas avoir de problème pour m’exprimer. Même si je ne faisais rien de tout cela, je m’asseyais avec toi et tu te disais: “Oh, ce gars est très ouvert.” J’ai été ainsi toute ma vie, la façon dont je vous parle. Et c’est bizarre. … Je pense que je suis capable de reconnaître qu’il y a beaucoup de juxtapositions contradictoires en moi.

Comme ça?

Je ne pouvais littéralement plus croire en moi et me sentir plus destiné. Je peux dire: “Mec, je pense que je vais être l’un des plus grands artistes de tous les temps.” Et ce niveau de confiance en soi est sans précédent. Mais en même temps, je suis tellement névrotique. Et je suis toujours inquiet pour ma bite. Et stressé. J’ai juste l’impression d’être l’opposé de ce à quoi on s’attendrait d’une rock star. Mais je ne suis pas non plus le contraire.

Cette partie est-elle réelle, les peurs de la bite?

Êtes-vous en train de me demander si les trucs de la série sont réels sur ma bite?

Oui.

Ouais. Tu pensais que c’était une blague?

Je ne sais pas s’il y a deux trous.

Ouais.

Mais aviez-vous réellement une insécurité à ce sujet en grandissant?

Ouais.

Tu le fais encore?

Ouais. Qu’est-ce que tu racontes? Je ne pouvais même pas raconter l’histoire de ma vie sans en faire une énorme partie – oui, j’ai subi des chirurgies sur ma bite.

Oh, dans la vraie vie?

Tout ce que vous avez vu dans cette émission, tout est totalement réel.

C’est vrai?

Ouais.

Urètre emmêlé?

Ouais. Chirurgie. Dès la sortie de l’utérus. [They] a dû entrer et réparer ma bite.

Mon rédacteur en chef va vous demander si vous jouiez avec moi.

Vous dites non à votre éditeur.

Je vais lui dire ça.

D’un côté, je suis très heureux de savoir que les gens vont regarder l’épisode 3 et se dire “c’était une drôle de blague”. Parce que, vous savez, en tant que quelqu’un qui a été si gêné par sa bite et son éclairage vraiment contrôlé [in the bedroom during sex]. C’est une vraie chose.

C’est réel?

Je sortirais avec des filles sans qu’elles sachent qu’elles n’ont même jamais vu ma bite [because of the lighting in his room]. Et maintenant, je brille le microscope ultime. N’importe quelle fille avec qui je suis pour le reste de ma vie, elle va … Je suis inquiète, tu vois ce que je veux dire?

“Ça ne va pas dire” Lil Dicky ” [on my tombstone]. Cela va dire: «David Burd». »- Burd

Il y a une blague dans le spectacle où le colocataire de votre petite amie dit: “Votre nom de rap est une petite blague de bite.” Et vous répondez: “C’est en fait un commentaire super intellectuel sur l’hypermasculinité.” Croyez-vous cela?

Ouais. Je pense que quand j’ai fait le nom du rap, je me disais: «D’accord. Comment puis-je résumer presque le contraire de ce que vous attendez d’un rappeur? ” Le rap, comme nous l’avons mentionné, est plein de confiance. “Je suis l’élu. Je suis le mec. Je pourrais te baiser mieux que quiconque. » Je ressens ça en tant que rappeur, mais il y a d’autres façons où je ressens le contraire. Je voulais un nom qui pourrait résumer le contraire de cela. Lil Dicky.

Vous avez tenu l’Oscar de Leo DiCaprio. Je veux juste entendre cette histoire.

J’étais juste chez lui. J’ai vu son Oscar et je me dis: “Oh, merde.” Et il était comme, “Ouais.” Et je me disais: “Puis-je le tenir?” Il était comme, “Bien sûr, mec.” Je lui ai montré le pilote. Et il a adoré. Et je me souviens juste de le tenir et de penser “c’est une sorte de trophée moyen”. Juste en termes de l’apparence réelle du trophée.

Vous lui avez montré le pilote, mais ce n’est pas quand [you held the Oscar], droite? C’est lorsque vous l’avez lancé pour “Terre“?

C’était à peu près à la même époque. Il y avait comme un mois où j’irais là-bas [to Leo’s house] une fois par semaine.

Quoi?! Pour quoi?

Lancez-le «Terre». Jouez au pickleball.

Vous avez joué au pickleball avec Leo DiCaprio? Avez-vous gagné au pickleball, ou l’avez-vous fait?

J’ai gagné comme l’un des trois. Il est bon. Je n’avais jamais joué au jeu, il m’a présenté le jeu.

Ce doit être votre meilleure histoire de L.A. ici, non?

Probablement pas. Je veux dire, c’est vraiment incroyable, mais il n’y a pas eu de virages intéressants.

Quelle est votre meilleure histoire L.A.?

C’est l’un des meilleurs: j’ai joué au basket avec Kanye pendant environ trois jours par semaine pendant un an et je me suis rapproché de lui. Il m’invitait dans son studio, et on traînait. Et il me montrait des choses. Quand je mettais “Freaky Friday” – ça sortait dans deux semaines – j’ai dit: “Kanye, je dois te montrer ma prochaine vidéo. Je pense que tu aimerais ça. ” J’ai donc mis en place un temps pour aller jouer la vidéo. Et je suis en studio. C’est comme moi, Kanye et une autre personne. Je l’ai joué pour lui et il adore ça. Et puis nous parlons juste, puis tout d’un coup, Drake entre. Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis déjà dans l’endroit le plus heureux que je pourrais être, parce que je joue “Freaky Friday” pour Kanye, et il adore ça. Et puis tout d’un coup, juste sans avertissement, et personne d’autre n’est là. Drake entre. Avec comme un autre gars. Et je me disais: “Oh mon dieu.”

J’avais déjà rencontré Drake auparavant, mais c’était en passant. Et mon esprit est immédiatement passé à «Je dois avoir l’air très cool pour Drake en ce moment.» Et puis Kanye était comme, “Montrez la vidéo à Drake.” Et puis Drake s’assoit et regarde “Freaky Friday”. Et il était comme, “Mec, c’est l’une des meilleures vidéos de tous les temps.” Il me l’a dit. Il dit: “Félicitations pour tout ce qui vous attend.”

Comment est Kanye au basket? À quoi ressemble le jeu de Kanye?

Il a un jeu vraiment intéressant. Il est tellement bizarre à la fin. Il semble que, chaque fois qu’il conduit, pendant une seconde, vous vous dites: «Ça va être une entreprise désespérée.» Et puis il fait ces layups de la manière la plus étrange – vous ne pouvez pas le défendre car ils ne sont pas traditionnels. Les layups. Tu sais ce que je veux dire? Et il est tout simplement très bon pour marquer bas. C’est difficile à expliquer. Il est si bon dans ces lay-ups étranges. Il n’y a vraiment pas de bonne maquette. Je pense à Paul Millsap, ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que je veux dire? Mais il joue comme un petit attaquant. Ce n’est pas un garde. Il est comme un petit attaquant. Il est bon. Quand Kanye fait partie de mon équipe, je suis content.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer