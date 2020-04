Liliana Ibáñez se réfugie et s’entraîne au Collège militaire

▲ Pour moi, un arrêt complet aurait été fatal. Ici, j’ai eu la chance de nager, dit l’athlète olympique de sa préparation dans les installations militaires.Photo Jam Media

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. a12

La nageuse Liliana Ibáñez assume la reprogrammation des Jeux Olympiques comme une opportunité de récupérer et de se qualifier pour Tokyo 2021, après avoir fait face à une opération d’épaule complexe qui lui a fait perdre du temps dans le cycle olympique, pour lequel elle doit faire face à une quarantaine au Collège Militaire, une alternative qu’il a prise parce que dans cette installation, il peut continuer à se préparer dans l’eau, et d’où il communique avec son équipe multidisciplinaire aux États-Unis, en Australie et dans cette ville.

Pour moi, un arrêt complet aurait été fatal. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu la chance de nager, et ici, alors que je suis le seul dans la piscine, ils me le permettent, dit l’athlète, qui s’apprête à chercher la passe pour Tokyo 2020, ses troisièmes Jeux Olympiques, dans les 50 tests et 100 mètres gratuits.

Alors que la réactivation des compétences est définie, peut-être d’ici la fin de cette année, un programme d’entraînement qui peut être développé au Collège militaire, en tant qu’athlète attaché à l’armée mexicaine avec le grade de caporal auxiliaire en éducation physique, devrait être repensé. et le sport.

C’était la meilleure alternative pour le nageur de Celayan, qui a également reçu des offres du gouvernement de Guanajuato pour s’entraîner seul, mais a opté pour la ville pour continuer le suivi médical et le reste de l’équipe multidisciplinaire.

“Je viens de rejoindre, j’ai recruté ici et j’ai décidé d’effectuer ma quarantaine, évidemment ce n’est pas facile car c’est l’armée, une institution disciplinée, de respect, avec de nombreuses règles, mais en tant qu’athlète, si c’est ce qui me permet de continuer à m’entraîner, J’ai eu tout le soutien de Sedena et des généraux et lieutenants responsables.

Bien que ce soit une question de discipline, ce n’est pas une chose difficile pour moi parce que ma vie quotidienne est avec discipline et être ici ouvre mes horizons à la vie militaire, à quel point la discipline est incroyable; se lever et faire son lit, toute la hiérarchie qui est gérée, le respect, est quelque chose de très agréable, c’est une expérience, a noté Ibáñez.

Sa préparation, souligne-t-il, est un travail d’équipe mené à distance par son entraîneur, l’Américain Bred Hauae, qui est en charge de la refonte des charges de travail, avec l’entraîneur physique d’Australie, et principalement avec le Dr Raúl Carrillo, qui a pratiqué opération complexe de l’épaule et procède à la rééducation.

En ce qui concerne les alertes que le multi-médaillé à la retraite Michael Phelps a envoyées aux nageurs du monde, concernant les risques de tomber dans la dépression et l’anxiété, Liliana Ibáñez est très consciente de l’importance d’avoir également des conseils psychologiques.

Totalement, la haute performance elle-même est exigeante pour la tête, vous consacrez totalement votre vie au sport dans un extrême qui parfois, s’il n’est pas bien géré, il peut être malsain, mais si j’ai appris quelque chose de ce sport c’est qu’il est très Il est important d’avoir un plan d’évasion, de garder vos amis proches, les gens que vous connaissez sont avec vous, il est important de faire face à la dépression qui peut survenir ces jours-ci.

