Lille, Nice, Strasbourg et Saint Etienne progressent en Coupe de France

18 janvier 2020, 16h24 Paris, 18 janvier (Prensa Latina) Les clubs de première division de Lille, Nice, Strasbourg et Saint Etienne ont battu aujourd’hui des équipes de catégories inférieures pour passer aux huitièmes de finale de la Coupe de France de football .

Lille a battu l’ESM Gonfreville, un concurrent de la cinquième division, 2-0, avec des buts de Loic Remy et Victor Osimhen; Nice 2-1 au réseau Star, grâce à Danilo Barbosa et Ignatius Ganago; et Strasbourg écrase Angoulême-Soyaux Charente, de la quatrième division, 5-1.

Dans un retour, Saint Etienne a battu le Paris FC 3-2, avec le score décisif de Mathieu Debuchy à la 78e minute.

Les deux autres clubs de la Ligue 1 avec une action lors du match de huit matchs de samedi sont Nantes et l’Olympique de Lyon, qui jouent dans la nuit le match le plus attendu des huitièmes de finale.

Aujourd’hui aussi, ils sont passés à la huitième phase Limonest, SAS Epinal et Belfort, qui accompagneront Pau et Marseille, classées jeudi et hier, respectivement.

Demain, cinq autres matchs auront lieu, dont le PSG favori en visite à Lorient (Ligue 2) et le champion en titre Rennes fera de même au domicile du GS Consolat, la quatrième division.

Les seizièmes se clôtureront lundi avec le match Saint Pryve-Monaco.

