L’incertitude de l’ABC signifie que les équipes volent à l’aveugle à la NFL

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement.

La moissonneuse-batteuse de la NFL est, en général, une fosse de rumeurs de serpents – la plupart d’entre elles ont tort – a déclaré avec beaucoup de confiance. Vous voulez savoir où se dirige un joueur vedette? Quelqu’un à portée de voix le dit très fort même si le joueur lui-même ne le sait pas. Vous voulez savoir quel joueur déteste quel entraîneur? Eh bien, les gens, marchez 10 pieds dans n’importe quelle direction et trouvez quelqu’un qui en parle avec une certitude absolue. Une fois en 2014, juste après sa saison de première année, un entraîneur-chef m’a dit qu’il prendrait alors le quart-arrière de Penn State Christian Hackenberg au sein de son équipe sur n’importe qui dans le prochain repêchage. Tout le monde sait tout à la moissonneuse-batteuse, ce qui rend cette année si étrange: personne ne sait rien.

La NFL est sur le point de changer, et cela a créé un peu un schéma d’attente sur tout ce qui se passe. La NFLPA a envoyé une proposition de l’ABC aux joueurs pour un vote qui pourrait prendre des semaines, et avec cela, les équipes ne savent littéralement pas quelles règles elles appliqueront pour le libre arbitre et le projet. Ils ne savent pas, par exemple, combien d’équipes participeront aux éliminatoires cette année. Ou combien de matchs de saison régulière ils joueront dans quelques années. Ou le salaire minimum de leurs joueurs. Ou le plafond salarial. Imaginez être les chefs et ne pas savoir dans quelles conditions vous allez négocier avec Patrick Mahomes. Si vous êtes les Cowboys de Dallas, vous n’avez littéralement aucune idée si vous aurez la possibilité de marquer deux joueurs – Dak Prescott et Amari Cooper – ou un seul. Si la nouvelle CBA est ratifiée avant le début de l’année de la ligue le 18 mars, ils ne pourront en étiqueter qu’une seule. “Il ne fait aucun doute que cela va susciter une plus grande angoisse”, a déclaré Jerry Jones aux journalistes jeudi concernant le fait de ne pas avoir deux tags. «Cela nous enlève une chose très stratégique. Autrement dit, nous perdons la transition [tag]. Stratégiquement, cela a été beaucoup pensé. »

Le brouillard complet sur la NFL s’étend à Tom Brady, le meilleur quart-arrière de l’histoire du jeu, qui devrait devenir agent libre le mois prochain. Jeudi matin, deux reportages de journalistes fiables ont mis en doute le retour de Brady en Nouvelle-Angleterre. Jeff Darlington d’ESPN a dit qu’il serait “stupéfait” si Brady revenait chez les Patriots. Le Karen Guregian du Boston Herald, quant à lui, a rapporté que les Patriots n’avaient pas encore tendu la main à Brady et qu’une source a déclaré que “ça n’avait pas l’air bien”. Maintenant, c’est là qu’intervient la confusion à l’échelle de la ligue. Adam Schefter a rapporté que les Patriots n’auront pas de contact avec Brady tant qu’il n’y aura pas de clarté sur un CBA:

Les discussions entourant une éventuelle nouvelle CBA ont retardé toute discussion potentielle sur le contrat entre les Patriots et Tom Brady, selon les sources. pic.twitter.com/CQ5508BJRa

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 27 février 2020

Ian Rapoport a rapporté la même chose et a ajouté que Brady est «dans les plans des Patriots pour 2020». L’agent de Brady, Don Yee, a reconnu le retard de l’ABC.

Cette semaine, j’ai demandé à quelques cadres et gars du plafond salarial comment ils abordaient l’incertitude. La réponse était surtout un emoji haussement d’épaules collectif. Les équipes se préparent aux deux possibilités. Même si la nouvelle CBA devrait être adoptée, il faudra une semaine ou plus pour rédiger un document à soumettre au vote, et il y a beaucoup de variables. Au-delà de cela, il faudra beaucoup d’exploration des règles pour que les équipes découvrent comment naviguer dans la nouvelle CBA.

J’ai longtemps fait une comparaison entre la NFL et la Formule 1, où les règles changent radicalement toutes les quelques années. En plus d’avoir de bons joueurs et de bons entraîneurs, la chose la plus importante pour une équipe de football est d’avoir un front office qui comprend comment construire une liste selon les principes de l’ABC. Maîtriser les règles plus rapidement que tout le monde et former une équipe autour de l’exploitation de ces règles à votre avantage est crucial. Ce qui est étonnant dans la situation actuelle, c’est que les équipes n’auront que quelques semaines pour le faire avant de commencer à créer des équipes en agence libre à partir du 18 mars. Enfer, la fenêtre de la franchise s’est ouverte jeudi, la star des Chiefs Chris Jones en ayant une, ce qui signifie que les équipes établissent leurs listes de 2020 en vertu d’un ensemble de règles qui n’est pas encore clair. “Nous serons soumis à de nouvelles règles s’il y a un nouvel accord”, a déclaré le directeur général des Steelers, Kevin Colbert, cette semaine. “Mais en ce moment, nous travaillons dans l’hypothèse des règles actuelles.” Le directeur général des factures, Brandon Beane, a déclaré que les équipes avaient été informées des scénarios de simulation potentiels pour 2020 lors des réunions de la ligue en décembre.

Après le dernier basculement de l’ABC en 2011, les équipes ont trouvé comment utiliser la nouvelle échelle salariale pour les recrues en leur faveur, et un quart-arrière d’élite sur un contrat de recrue est devenu la chose la plus précieuse dans le sport. En 2010, le premier choix global, Sam Bradford, a signé un accord d’une valeur de 78 millions de dollars. En 2011, après la ratification de la nouvelle CBA, Cam Newton, premier choix global, a signé un accord d’une valeur de 22 millions de dollars. Les finances du sport ont changé du jour au lendemain, tout comme la meilleure façon de constituer une équipe. La hausse du plafond salarial signifie que la libre agence est devenue un moyen viable de constituer une liste. Le plafond est devenu plus facile que jamais à gérer et les équipes qui ont compté avec cela rapidement et ont dépensé beaucoup d’argent à bon escient ont eu du succès tout au long de la durée de l’accord. Les limites de temps d’entraînement rembourré ont entraîné des changements dans le produit sur le terrain, et les équipes ont dû changer leur façon de faire presque tout sur le terrain. Ce n’est pas exagéré de dire que le sport a changé de façon spectaculaire à cause du dernier CBA. Les équipes devront apprendre très rapidement comment celui-ci va le changer.

Un nouveau débat après Burrow

Le quart-arrière du LSU Joe Burrow sera le premier au classement général. C’est essentiellement la seule chose que nous connaissons sur le projet. Après cela, l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young semblait être un verrou pour Washington, où Ron Rivera construit sa nouvelle défense, mais il y a une poignée de voix qui se sont manifestées cette semaine se demandant si le quart-arrière de la star de l’Alabama, Tua Tagovailoa, pourrait être un choix plus intelligent, malgré la sélection de Dwayne Haskins l’an dernier. Avant d’entrer dans ce débat, Young a rencontré les médias jeudi, détaillant un certain nombre de sujets – ayant grandi dans le Maryland, il a dit qu’il regardait les Redskins mais qu’il ne recherchait aucune équipe spécifique (cochez une case pour l’intelligence). Il aimait cependant regarder des joueurs des Redskins comme Sean Taylor.

Pendant ce temps, il ressemblait à un membre de bonne foi de Twitter analytique lorsqu’il discutait de son manque de sacs en fin de saison. «J’ai eu beaucoup de coups sûrs de quart-arrière, beaucoup de pressions, a dit Young. “Si vous connaissez le football, vous verrez comment ils ont changé tout leur plan de jeu offensif pour un gars. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas vraiment étudier une cassette ou ne savent pas regarder le football, mais si vous le savez, vous savez que j’ai eu un impact sur ces jeux. » Il a poursuivi: «Être le meilleur défenseur n’est pas une question de sacs. Il s’agit d’être le joueur le plus perturbateur sur le terrain. Vous pouvez le faire sans avoir de sac. »

Donc: Revenons à Young ou Tagovailoa. 2. Mel Kiper Jr. a déclaré sur ESPN que le passeur de l’Alabama devrait être le choix s’il est médicalement autorisé. J’ai parlé avec Kurt Warner du NFL Network jeudi, et j’ai été intrigué quand il a dit que s’il pouvait supprimer son «parti pris» concernant la gravité de la blessure à la hanche de Tagovailoa, ce qui, selon Warner, découle de sa mémoire de la blessure à la hanche de Bo Jackson qui a mis fin à sa carrière. Il y a 29 ans, il aurait alors du mal à choisir entre les deux quarts de la SEC avec le premier choix. «Je pense que cela aurait été très difficile pour moi, d’après ce que j’ai vu chez ces deux gars, de vraiment déchiffrer, sans le regarder beaucoup plus profondément, lequel je ne prendrais pas. 1 dans l’ensemble. J’aime vraiment ce que fait Tua. Je pense que dans un système RPO, il sera phénoménal – si précis sur les trucs en dessous, sort la balle rapidement, fait [quick] décisions avec le football. ”

Warner a dit qu’il aimerait voir Tagovailoa faire plus de lancers sur le terrain mais aime son jeu de jambes, ses contrefaçons et sa capacité à réinitialiser dans un jeu. Pendant ce temps, Warner a dit qu’il aimait la technique de Burrow. Il a dit qu’il cherchait des traits d’université qui peuvent se transmettre aux pros, et il pense que le mouvement de lancer compact de Burrow, associé à sa prise de décision rapide, qui était exposée lorsque LSU est allé avec cinq récepteurs larges, sera rapidement transféré à la NFL.

Jerry Jones était sur One

Pendant ce temps, euh:

Jerry Jones sur la possibilité de re-signer l’ancien Cowboys WR Dez Bryant: “J’y ai beaucoup réfléchi sous la douche.” Ne pas le rejeter d’emblée. Considérant cela.

– Michael Gehlken (@GehlkenNFL) 27 février 2020

Jones était typique de Jones lors de sa rencontre avec les journalistes des Cowboys jeudi. Il a voté pour la proposition de l’ABC malgré les inconvénients qu’elle présenterait à sa propre équipe. Il a dit, euh, que sur Bryant, qui, sans surprise, a tweeté son approbation des commentaires de Jones. Jones a déclaré que garder le talentueux demi de coin Byron Jones est un «vrai défi», ce qui est normal, étant donné que l’équipe doit trouver comment payer Prescott et Cooper. Il a dit qu’il s’agissait “d’un rôle” lorsqu’on lui a demandé si l’équipe ramènerait Jason Witten. Le retour serré semble très en suspens un an après son retour aux Cowboys après un an dans la cabine de diffusion. Cependant, Jones ne pense qu’à un seul de ces personnels.

Les tests commencent

Pendant ce temps, des choses réelles se sont produites à la moissonneuse. Les meilleurs quarts-arrière, comme Burrow et Tagovailoa, n’ont pas jeté jeudi, mais des passants moins annoncés comme Jordan Love de l’Utah State. (Young ne testera pas non plus dans la moissonneuse-batteuse.) Parmi les hors-concours qui se sont entraînés jeudi, il y avait l’ailier rapproché du Missouri Albert Okwuegbunam, qui semble être une option sportive pour les équipes:

Ailleurs, le large de Michigan Donovan Peoples-Jones a sauté de 44,5 pouces dans le saut vertical.

Et Justin Jefferson du LSU a maintenant de bonnes données pour sauvegarder son jeu à partir de 2019:

Justin Jefferson avait (2019):

• Un taux de capture contesté de 92,3%

• 23 plaqués manqués forcés

• La plupart des captures de la fente

• La plupart des mètres de la fente

(s / o @PFF)

Et vient de lancer un 4.44pic.twitter.com/VvVv6TFlS2

– Trevor Sikkema (@TampaBayTre) 27 février 2020

Les tests athlétiques ne sont pas la fin d’une conversation pour prouver si un joueur est grand; cela en fait simplement partie. Je pense que l’athlétisme – et donc les chiffres des tests athlétiques – est très important quand il s’agit de positions qui nécessitent des mouvements explosifs, comme passer le broyeur ou les positions de compétence. Comme je l’ai déjà écrit, de nombreuses équipes intelligentes se sont concentrées sur des choses comme le saut large et vertical, ou le cône à trois, comme une belle ligne directrice pour l’athlétisme des joueurs. Ces chiffres contribuent à une décision plus éclairée et les meilleures équipes y prêtent beaucoup d’attention.

En outre, un Jacked Punter

Allons-y.

PUNTER Michael Turk a établi 25 reps de 225 livres aujourd’hui au Combine.

C’est plus de représentants que ces joueurs:

Frank Clark (19 en 2015)

Jadeveon Clowney (21 en 2014)

DeMarcus Lawrence (20 en 2014)

Devin White (22 en 2019)

Chandler Jones (22 en 2012)

Michael Bennett (24 en 2009)

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 février 2020

