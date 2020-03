L’incroyable comparaison du jury entre Cruz Azul et Liverpool

Le football mondial est complètement arrêté en raison de la pandémie causée par COVID19. Cela a affecté Cruz Azul et tous les clubs du monde qui, en plus de bénéficier d’un fort impact économique, n’ont pas non plus pu continuer leur préparation sportive lorsque tout sera résolu.

The Machine, qui était le leader du championnat et avec 7 victoires consécutives, est l’un des principaux touchés du football mexicain, car ils ont coupé le rythme imposant qu’ils ont porté jusqu’au jour 10, à tel point que Sebastian Jury Il a décidé de comparer cette situation avec celle de Liverpool en Angleterre et d’affirmer qu’elle n’est sous le contrôle de personne.

“C’est quelque chose qui a succombé dans le monde entier. Nous le voyons dans les grandes ligues comme le Liverpool qui était en haut de la table. Nous vivions un bon moment, c’est une cause de force majeure et c’est quelque chose qui nous échappe.”

Et est-ce Liverpool Il était également au sommet du championnat, mais avec la différence qu’ils avaient un avantage de 25 points sur la deuxième place, Manchester City, et seul un miracle aurait empêché les Reds de remporter le titre.

Dans l’interview que l’ancien footballeur de la Veracruz accordé pour ESPN, A également précisé que son plus grand souhait est de lever le titre de cruzazulino, mais à l’intérieur de la cour, sur le terrain de football et entouré de fans, car il n’y a pas de comparaison avec ce sentiment.

“Je pense que la plus belle chose est de la gagner sur le terrain. Il n’y a aucune comparaison pour cela. J’adorerais fêter un titre avec la Machine et le crier sur le court. Il y a des choses que nous ne savons pas sur le temps ou les formes. Sur ces questions, vous devez attendre et être patient. “

Pendant ce temps, le jeune gardien doit continuer à s’entraîner pour concourir pour le poste de Jesús Corona, car jusqu’à présent, Jurado n’a pas pu faire ses débuts en Liga MX habillé en bleu et plus de la moitié du championnat a déjà été joué.

