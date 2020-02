L’incroyable diatribe de Joe Rogan au juge “ fou ” de l’UFC 247 pour la façon dont il a marqué Jon Jones contre Dominick Reyes

Joe Rogan a été moins qu’impressionné par les juges de l’UFC 247, où Jon Jones a défendu son titre des poids lourds légers.

Le vétéran commentateur de l’UFC a contesté l’un des résultats sur la première carte préliminaire, puis dans le combat de gros titre.

Jon Jones après avoir vaincu Dominick Reyes

Jones a vaincu Dominick Reyes par décision unanime avec deux juges marquant le combat 48-47. Le troisième l’a donné à Jon «Bones» Jones 49-46, que Rogan a qualifié de «fou».

Après le combat, Rogan a déclaré: «C’est le même gars qui a donné à Andre Ewell la décision ce soir contre Jonathan Martinez, ce qui est tout simplement ridicule.

«C’était un autre combat qui n’avait de sens pour aucun de nous. Ça m’énerve. Nous en avons parlé tant de fois.

«C’est moins un problème dans certaines commissions qui traitent des sports de combat et du MMA depuis plus longtemps, mais je ne peux pas en discuter suffisamment, je ne peux pas me mettre en colère assez. Je l’ai fait tant de fois.

«Pour quiconque pense que c’était 4-1 pour Jon Jones, cette personne est folle. Tu es fou.

“Dominick Reyes a fait un combat acharné ce soir et ne pas respecter cette performance avec ce genre de jugement est fou.”

Jones est passé à une fiche de 26-1 et a battu tous les arrivants alors qu’il continue de défendre sa ceinture de 205 lb.

Il a maintenant le record des défenses de titre les plus réussies de l’histoire de l’UFC.

Rogan a également contesté les juges lors de la victoire de Lauren Murphy sur Andrea Lee lors des préliminaires.

Dans son commentaire, il a souligné que l’un des juges ne regardait pas pendant environ 30 secondes du combat.

