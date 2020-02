L’incroyable message de Tyson Fury sur le traitement de la maladie mentale

Tyson Fury a présenté un spectacle absolu samedi soir, dominant son combat pour le titre des poids lourds contre Deontay Wilder avant que le combat ne soit finalement appelé au septième tour.

Ce fut une performance incroyable de Fury, qui est maintenant facilement l’une des plus grandes stars de tous les sports.

Pour ceux qui ne connaissent pas toute son histoire, Fury a lutté contre la maladie mentale au fil des ans et avait souvent des pensées suicidaires. Il a abusé de l’alcool et des drogues pendant ses périodes les plus sombres et a pris une tonne de poids tout en restant hors du ring pendant trois ans après avoir battu Wladimir Klitschko en 2015.

Depuis lors, il a été incroyablement ouvert sur ses combats contre la maladie mentale. Fury a également fait don de son sac à main de 9 millions de dollars lors de son premier combat contre Wilder à des associations caritatives pour les sans-abri et la santé mentale.

En 2019, lors d’une apparition sur «The Rich Eisen Show», il a parlé de ses difficultés et de ce qui lui a permis de traverser les pires moments. Cette interview est redevenue virale après le combat de samedi soir, et à juste titre, car elle est plutôt inspirante:

Puissant, en effet.

