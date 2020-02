L’incroyable nouveau tatouage Militão sur la poitrine

Le footballeur brésilien est arrivé au Real Madrid l’été dernier, les bras couverts d’encre, démontrant, comme beaucoup d’autres, qu’il est un autre amoureux des tatouages. Cependant, contrairement à certains, Éder Militão avait toujours la poitrine complètement découverte, comme une feuille vierge à peindre, et il a profité du jour de repos donné par Zinedine Zidane pour mettre l’avant de son torse comme toile pour deux artistes de tatouage

Le défenseur de Madrid a embauché deux professionnels afin que, simultanément et à la maison, ils immortalisent le visage de Jésus-Christ dans son abdomen, à côté d’un ange et d’un archange qui le gardaient dans chacun de ses pectoraux. Tout cela parfaitement intégré aux dessins que le joueur portait déjà dans ses bras et surmonté du mot «Gratidao», gratitude en espagnol, sous le nombril.

Un autre échantillon de la dévotion de nombreux footballeurs pour la religion, qui dans le cas d’Éder Militão s’était déjà reflété sur sa peau avec le tatouage de la Vierge Marie sur l’un de ses bras. Un dessin auquel ils s’ajoutent désormais et qui achèvent ainsi une œuvre d’art authentique peinte à l’encre sur peau qui ne sera dans aucun musée, mais que nous verrons probablement dans plus d’un but de célébration.

Nous ne savons pas si le bien de Militao continuera à couvrir sa peau d’encre, mais nous savons que ce sont ses compatriotes Gabriel Jesus et Gabriel Barbosa, “ Gabigol ”, qui ont recommandé, par leur propre expérience, ce couple de professionnels. Le joueur du Real Madrid, en échange du travail, leur a non seulement payé la chose pertinente, mais a également donné aux tatoueurs une chemise blanche avec leur dévouement.