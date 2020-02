L’incroyable puissance de frappe de Tyson Fury dans une victoire époustouflante sur Deontay Wilder, Andre Gomes revient d’une blessure d’horreur et d’autres choses que nous aimions

Tyson Fury a pris la ceinture de poids lourd de Deontay Wilder a dominé le monde du sport au cours du week-end et à juste titre.

“The Gypsy King” a prouvé que ses douteurs avaient tort en couvrant le boxeur le plus redouté de la boxe aux troisième et cinquième rounds avant de forcer son coin à jeter l’éponge pendant le septième.

Cela nous rapproche d’un super combat entièrement britannique Fury contre Anthony Joshua, mais il y a eu beaucoup d’autres moments mémorables ce week-end et talkSPORT.com a choisi les meilleurs morceaux…

INCROYABLE

Tyson Fury s’est moqué de ceux qui ont critiqué sa puissance de frappe en éliminant Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas.

Le «Gypsy King» a choqué le monde en plaquant le «Bronze Bomber» aux troisième et cinquième tours avant de forcer son coin à jeter l’éponge pendant le septième.

Des images (ci-dessous) ont émergé qui montrent le premier renversement sous un angle au bord du ring, dans lequel vous pouvez entendre le son de la puissance de Fury.

Au presseur d’après-combat, le Britannique a rappelé: «N’oubliez pas, quand je suis venu ici, ils ont dit que je ne pouvais pas frapper.

“Deontay Wilder s’est dit que j’avais deux poings d’oreiller.

“Mais tu sais, pas mal pour un vieux gros qui ne peut pas frapper, hein? OK, n’est-ce pas?

“Je suis un vieux plumeau qui ne peut pas casser un œuf.”

LÉGENDE

Tyson Fury a remporté la 30e victoire de sa carrière samedi soir à Las Vegas, mais c’était peut-être sa plus importante.

Le Gypsy King a détruit Deontay Wilder avec une performance étonnante, forçant l’équipe américaine à jeter l’éponge au septième tour.

Fury avait totalement dominé Wilder depuis le début et le champion WBC qui régnait depuis longtemps ne pouvait trouver aucune réponse aux vagues d’attaques de Fury.

Avant le combat, Mike Tyson, Evander Holyfield et Lennox Lewis ont été honorés sur le ring par la WBC.

Le MGM Grand a regardé Tyson et Holyfield avoir une étreinte plus chaude que ce à quoi on pourrait s’attendre – compte tenu du premier mors l’oreille du second une fois.

Mikey Williams / Premier rang

Tyson Fury est le champion du monde des poids lourds WBC

Pourtant, il était normal que Tyson soit présent pour regarder un homme qui porte son nom viser le titre des poids lourds WBC.

Lorsque Fury a finalement conclu l’accord lors de ce septième round, les caméras BT Sport ont capté la réaction fantastique de Tyson au résultat (ci-dessous).

Fury n’a pas caché quelle inspiration Tyson est pour lui et il est apparu sur le podcast de la légende de la boxe à la fin de l’année dernière.

Avant le combat, Tyson a admis qu’il était fan de Fury et pour des raisons évidentes.

“Je suis toujours attaché à lui parce qu’il a été nommé d’après moi”, a déclaré le plus jeune champion poids lourd de l’histoire.

“C’est la chose naturelle à faire, non? Je suis partisan de lui.

“Peu m’importe combien vous frappez fort, c’est difficile de battre quelqu’un qui ne veut pas arrêter.”

L’AMENER SUR

De nombreux boxeurs, passés et présents, ont fait le déplacement à Las Vegas pour assister à l’incroyable victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder au MGM Grand.

Le rival des poids lourds Dillian Whyte a choisi de rester à la maison pour s’imprégner de l’action alors que son compatriote britannique produisait l’une des meilleures expositions de l’histoire de la boxe pour remporter la couronne WBC.

Whyte a fait équipe avec Sky pour une vidéo de type Gogglebox aux côtés de Johnny Nelson pour analyser le combat, avec les réactions en direct de la paire de tous les points de discussion dramatiques filmés.

En voyant le combat s’éteindre, Whyte a applaudi son compatriote britannique, mais pas avant d’avoir pu faire valoir sa propre opinion sur la situation.

Il a terminé: “Il me ressemble et Fury va le faire alors.”

Whyte est le concurrent numéro un et le combattant obligatoire de la ceinture des poids lourds WBC depuis plus de 1000 jours, mais n’a toujours pas reçu de combat pour le titre.

Le Body Snatcher n’a jamais été du genre à mâcher ses mots et a même appelé son propre promoteur, Eddie Hearn, dimanche matin – lui disant de faire “ce qui est bien” pour aller de l’avant.

Que diriez-vous de faire ce qui est bien et de le forcer à me battre d’abord en tant que challenger numéro 1

– Dillian Whyte (@DillianWhyte) 23 février 2020

NOUS SALUONS LE RETOUR

Le milieu de terrain d’Everton, Andre Gomes, a fait sa première apparition en quatre mois à Arsenal, marquant un retour rapide et incroyable d’une rupture d’horreur à la cheville.

Le joueur de 26 ans a repris l’entraînement en janvier au choc de nombreuses personnes dans le match en raison de la gravité de la blessure qu’il a subie contre Tottenham en novembre.

La star portugaise a pris le terrain comme remplaçant à la 60e minute, les Toffees poursuivant le match.

Malheureusement pour Gomes, ce ne devait pas être un retour de rêve, les hommes de Carlo Ancelotti arrivant du mauvais côté d’un thriller de cinq buts aux Emirats.

Après la défaite 3-2, Gomes s’est adressé aux médias sociaux (ci-dessous) pour exprimer sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu pendant sa réhabilitation.

🔵 Je préférerais écrire après une victoire, mais je dois juste le dire haut et fort… MERCI à tous ceux qui m’ont montré de l’amour pendant ces 4 mois difficiles, spécialement à vous les Evertoniens. Vous m’avez donné de l’énergie supplémentaire pour me pousser à la limite et revenir plus fort 💙 @Everton pic.twitter.com/2IgRDpGLeU

– André Gomes (@aftgomes) 23 février 2020

MOMENT SPÉCIAL

Raul Jimenez a inscrit son 21e but de la campagne lors de la victoire complète des Wolves 3-0 contre Norwich, consacrant la frappe à sa fiancée enceinte.

L’international mexicain a marqué le troisième but de son équipe contre les garçons du sous-sol Norwich, avant de célébrer en mettant le ballon sous sa chemise et en l’embrassant pour indiquer qu’il attend un bébé.

La star des Wolves et sa petite amie Daniela Basso ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils attendaient leur premier enfant.

L’attaquant prolifique révélé dans une interview avec HELLO! qu’il avait encore plus de succès devant le but depuis qu’il avait reçu la bonne nouvelle vers la fin de l’année dernière.

“Depuis que j’ai appris la bonne nouvelle en novembre, j’ai marqué plus de buts”, a-t-il déclaré. “Félicitations à Raul et Daniela!”

SUPER FRANK

Frank Lampard a déjà (déjà) doublé son ancien patron Jose Mourinho.

Incroyablement, la victoire de Chelsea 2-1 sur Tottenham signifie que les garçons de Lampard sont la première équipe à avoir battu une équipe dirigée par Jose Mourinho à domicile et à l’extérieur au cours de la même saison de championnat.

Pour frotter le sel dans les blessures de Mourinho, son ancien milieu de terrain s’est également imposé lorsque Derby a éliminé Manchester United de Mourinho de la Coupe Carabao la saison dernière.

Ainsi, le bilan en tête-à-tête des managers est de trois sur trois pour l’apprenti contre le maître. Résultat.

.

Frank Lampard célèbre la victoire de Chelsea sur ses rivaux londoniens Tottenham

BRILLANT

Un superbe but d’Ollie Watkins a déclenché un retour impressionnant de Brentford pour sauver un match nul 2-2 contre Blackburn samedi.

Un doublé d’Adam Armstrong avait mis les visiteurs 2-0 en 54 minutes.

Mais Brentford a répondu huit minutes plus tard avec une superbe demi-volée de Watkins, qui a marqué son 21e but de la saison.

Et le retour a été complet lorsque Said Benrahma s’est converti du point de penalty à la 71e minute après que Mads Roerslev a été renversé par Amari’i Bell.

QUALITÉ

Lyle Taylor a souligné son importance pour Charlton avec un superbe but en solo dans une victoire 3-1 contre Luton Town samedi.

Les Addicks ont gardé leur attaquant vedette malgré plusieurs démarches pour ses services dans la fenêtre de transfert de janvier.

Et cette décision s’est avérée critique, les hommes de Lee Bowyer continuant à éviter les problèmes de relégation avec trois points mérités par rapport à Hatters, menacé de relégation.

Taylor a de nouveau été le pivot d’attaque du sud de Londres, ouvrant le score avec un délicieux but en solo.

L’ancien attaquant de l’AFC Wimbledon a montré une prise de conscience et un contrôle brillants pour abattre un ballon élevé, avant qu’un délicieux mouvement ne le prépare à terminer avec aplomb d’une conduite à pied droit.

Taylor a ajouté une seconde après la pause avec l’une de ses pénalités de marque, tandis que le diplômé de l’académie George Lapslie a ajouté une troisième pour l’équipe de Bowyer.

.