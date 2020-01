L’Inde a dominé le sport du tir en 2019

12 janvier 2020, 13 h 21 New Delhi, 12 janvier (Prensa Latina) L’Inde a terminé l’année 2019 en tant que meilleure nation du monde du tir sportif, laissant derrière elle les poids lourds de la Chine et des États-Unis, il a été publié aujourd’hui à Cette capitale

Les tireurs indiens ont remporté un total de 21 médailles d’or, six d’argent et trois de bronze, pour diriger toutes les Coupes du monde et Fusilier en une année inoubliable.

Et tandis que l’Inde était en tête du classement avec 30 médailles au total, la Chine s’est classée deuxième pour les nations avec 11 médailles d’or, 15 d’argent et 18 de bronze pour un total de 44 podiums. Les États-Unis se sont classés troisièmes avec 15 médailles, dont six d’or, six d’argent et trois de bronze.

L’Inde a atteint un record de 15 cotes olympiques pour les prochains Jeux olympiques de Tokio-2020, reflétant la croissance rapide de ce sport au cours de la dernière année dans le pays.

Comme le meilleur résultat du tir aux Jeux olympiques, les Indiens présentent les deux médailles remportées dans l’édition de Londres-2012, qui ont été l’argent conquis par Vijay Kumar dans un pistolet à tir rapide de 25 mètres et le bronze de Gagan Narang dans la carabine à air à 10 mètres, tous deux du secteur masculin.

jha / abm

