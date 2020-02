L’indice de dunk irrespectueux 2019-2020, partie 1

Les Spurs sont huit matchs en dessous de .500. La dernière fois que les Spurs étaient huit matchs en dessous de .500, c’était il y a plus de deux décennies. En tant que tel, tout cela se sent très mal à l’aise et très nul et je ne l’apprécie pas beaucoup. CEPENDANT, la saison entière n’a pas été un buste. Il y a eu plusieurs points forts. Par exemple:

Il y a eu le match où les Spurs ont battu les Clippers à San Antonio, et c’était cool parce que (a) les Clippers sont une bonne équipe, et donc après que nous les ayons battus, il y a eu quelques jours où tout le monde était du genre: «Vous savez, les Spurs pourraient se faufiler en séries éliminatoires et causer un petit problème pour quelqu’un », ce qui était amusant; (b) Kawhi Leonard joue pour eux, et même si nous avons tous surmonté le départ de Kawhi il y a quelques années maintenant, il est toujours agréable d’avoir un petit coup de œil là-dedans; et (c) c’était le premier match des Spurs auquel mon plus jeune fils a pu assister, donc ça va toujours être dans ma tête.

Il y avait le jeu où les Spurs ont joué les Grizzlies à San Antonio. Les Spurs ont fini par perdre celui-là, mais il y a eu un grand moment que les caméras ont attrapé après quand Gregg Popovich a crié à travers le terrain à Kyle Anderson pour attirer son attention (Anderson jouait pour les Spurs et joue maintenant pour les Grizzlies). Pop a dit: «Kyle… Kyle… va te faire foutre», puis il a commencé à rire et a serré la main de Kyle et lui a donné un câlin. Cela m’a rendu heureux. J’aime tellement Gregg Popovich.

Et il y a eu le match où DeMar DeRozan a trempé l’attaquant des Raptors de Toronto Chris Boucher. C’est celui dont je veux parler ici. Parce qu’il s’agit du premier épisode de l’indice de dunk irrespectueux de cette saison, une colonne récurrente chaque année dans laquelle nous découvrons à quel point plusieurs gros dunks qui se sont produits sont irrespectueux.

Ce match des Spurs-Raptors s’est produit il y a un peu plus d’un mois à Toronto. Vers la fin du troisième quart-temps, les Spurs avaient déjà perdu 17 points, et on avait vraiment l’impression que le reste de la soirée allait être les deux équipes en train de jouer la corde. Mais alors, sans avertissement et sans provocation, DeMar a décidé absolument de ne pas baiser.

Autour du logo, il a fait un dribble rapide derrière le dos pour changer de direction. Ce ne fut pas un grand mouvement – si vous regardez la rediffusion, en fait, cela ne ressemble à rien de ce qu’il n’a pas fait mille fois auparavant. Mais son défenseur, Rondae Hollis-Jefferson, a fait un pas trop loin à sa droite, et c’est tout ce dont DeMar avait besoin pour renverser le jeu.

DeMar a vu qu’il avait tourné les épaules de Hollis-Jefferson, et a également vu une voie qui était pour la plupart non encombrée par les défenseurs, alors il a attaqué. Il a pris un dribble rapide pour prendre de la vitesse, puis un dribble dur pour reprendre des forces. Deux aides défenseurs se sont glissés pour essayer de le rencontrer sur la ligne des lancers francs, mais il était alors trop tard.

Il existe plusieurs versions différentes de DeMar DeRozan que nous avons tous pu voir au cours de sa carrière. Il y a la version Good Teammate de DeMar DeRozan, qui est peut-être ce pour quoi il est le plus célèbre, et pourquoi lui et Kyle Lowry étaient un couple si spécial pendant toutes ces années à Toronto. Il y a la version Social Activist de DeMar DeRozan, qui a contribué à changer notre façon de penser la santé mentale des joueurs de la NBA. Il y a la version Midrange Master de DeMar DeRozan – cela semble être un bon moment pour mentionner qu’il a dirigé la ligue dans les tentatives de placement sur le terrain depuis le milieu de gamme la saison dernière, et aussi que l’une de mes statistiques de basket-ball préférées a toujours été qu’il y avait une période au cours de 2017 saison où il a eu plus de tentatives de milieu de gamme que tous les Houston Rockets réunis. Et enfin, magnifiquement, il y a la version It’s Time For Me To Rip Your Fucking Head Off de DeMar DeRozan, qui est celle qu’il active chaque fois qu’il a envie de livrer un dunk que les gens vont rechercher sur YouTube pour le couple suivant des saisons. Et, pas de chance pour les Raptors ce soir-là, c’est la version que DeMar a décidé de suivre lors de cette attaque particulière.

Il a dépassé Hollis-Jefferson et les deux défenseurs de l’aide dans la peinture, regardé Boucher se mettre en position pour protéger la jante, sauter juste à l’extérieur du cercle de charge, armer la balle en arrière, puis frapper Boucher au front avec un putain d’anti -missile balistique. Voici la pièce:

C’est dégoutant. Et belle. Notons-le sur l’indice de dunk irrespectueux, puis marquons encore quelques dunks d’autres joueurs après cela.

Catégorie 1 – À quel point le dunk était-il difficile et / ou impressionnant? Celui-ci est noté sur une échelle de zéro à 20. Plus un dunk est dur qu’un dunker essaie de réussir, plus il est irrespectueux. Avec le dunk de DeMar, c’est quand il décide de remonter la balle qu’il frappe le score un tas ici. C’est une chose difficile à faire, c’est pourquoi seuls les plus gros sauteurs et les sauteurs les plus agressifs essaient de le faire. (Voici un bon compte à rebours vidéo des 10 meilleurs dunks de DeRozan. Vous remarquerez que, à l’exception de l’un des dunk de fin de trimestre, chacun des cinq premiers choix comporte un cockpit DeMar.) DeMar obtient un solide 15/20 ici.

Catégorie 2 – Qu’a fait le dunker immédiatement après le dunk? Celui-ci est noté sur une échelle de zéro à 20. Plus la célébration post-dunk d’un dunker est grande, plus elle est irrespectueuse. (Notez qu’il y a parfois une anti-réaction: après qu’un joueur vient de faire un jeu miraculeux ou incroyable, il reste délibérément vierge. Cela marque très bien ici aussi.) DeMar, comme il le fait souvent, choisit d’aller avec un anti- réaction ici. Il dunks sur Boucher, ils tombent tous les deux au sol, et l’expression de DeRozan ne change jamais, même un seul pour cent. (On lui a donné une technique pour avoir brièvement regardé Boucher alors que Boucher était allongé sur le sol, ce qui était un appel ridicule de l’arbitre.) (Si je pouvais sauter comme DeMar et dunk comme DeMar, je porterais deux fusées éclairantes nichées dans mes chaussettes à tout moment. De cette façon, si je les trempais sur quelqu’un comme il le faisait ici, je pouvais me pencher, les retirer, les enflammer, puis les poser autour de la personne que je venais de plonger sur le chemin les policiers s’éloignent des routes après des accidents de voiture. Ça vaut le coup.) DeMar obtient un 12/20 ici.

Catégorie 3 – Dans quelle mesure le défenseur a-t-il essayé de l’arrêter? Celui-ci est marqué sur une échelle de zéro à 20. Si un joueur essaie de toutes ses forces d’arrêter un dunk et se fait encore bousculer, alors c’est un score élevé. S’il s’éloigne juste avant le dunk, alors c’est un score bas. Boucher, que j’apprécie vraiment (et qui apparaît plus tard dans cette rubrique dans de bien meilleures circonstances), est vraiment allé après ce bloc. Il a légitimement essayé dur, c’est pourquoi il y a eu une si grosse collision entre lui et DeMar, et aussi pourquoi il a ce regard sur le visage après:

DeMar a brièvement transformé un match de basket en combat UFC:

DeMar obtient un 19/20 ici.

Catégorie 4 – Y a-t-il une trame de fond entre le dunker et le dunkee? Celui-ci est noté sur une échelle de zéro à 15. Plus l’histoire est juteuse, plus le score est élevé. Celui-ci est moins une histoire entre DeMar et Boucher, et plus une histoire entre DeMar et Toronto, qui l’a échangé aux Spurs en 2018 pour Kawhi Leonard en vue de leur premier championnat, et que Boucher représente dans la pièce. Parce que c’est la première chose dont tout le monde semblait parler après (il y avait même une section sur l’épisode du lendemain du saut se demandant si le dunk sur les Raptors semblait plus personnel que ses autres dunks.) Et je ne pense pas qu’il pensait à ce sujet pendant qu’il jouait – je suppose que la seule chose qui se passait dans sa tête à ce moment-là était le feu rouge et les sirènes bruyantes de Kill Bill qui se produiraient chaque fois que Beatrix Kiddo était sur le point de se mettre en mode de combat – mais Je ne pense pas non plus qu’il y ait aucun moyen que l’angle de Toronto ne soit pas apparu dans les messages texte envoyés à ou de DeMar cette nuit-là. C’est parti avec 12/15.

Catégorie 5 – Le ballon est-il passé directement à travers la jante ou a-t-il tremblé un peu? Celui-ci est marqué sur une échelle de zéro à 5. Si le ballon passe directement à travers le bord, c’est un score parfait. Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas le cas. L’art est important. Tout droit. 5/5. Et permettez-moi d’ajouter très rapidement: j’adore le son produit par ce dunk. C’est tellement distinct: impitoyable, en colère, parfait.

Catégorie 6 – Comment ont réagi tous ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans le dunk? Celui-ci est noté sur une échelle de zéro à 20. Semblable à la catégorie 2, plus la réponse de tous les autres – les autres joueurs, la foule, les annonceurs, etc. – est grande et sauvage, plus le score est élevé. (Contrairement à la catégorie 2, cependant, une anti-réaction des autres joueurs, de la foule, des annonceurs, etc. ne conduit pas à un score plus élevé.) De grandes réactions tout autour. Les annonceurs sont amplifiés. La foule (qui est une foule de Toronto, soit dit en passant) ne peut pas s’empêcher par réflexe d’OHHHHHH-ing. Et Jakob Poeltl et Drew Eubanks ressemblent à un couple dans un film qui vient d’être invité à identifier un corps qui, selon la police, pourrait être leur enfant disparu.

15/20 pour DeMar. La seule chose qui manquait vraiment, c’était quelqu’un sur les Spurs faisant l’un de ces visages post-dunk de Stephon Marbury.

Total: Le dunk DeMar sur Chris Boucher était de 78 pour cent irrespectueux envers Boucher.

C’est Aaron Gordon qui essaie de mettre un marteau de guerre dans tout JaVale McGee.

Écoutez, la vérité est que j’inclus ce dunk ici parce que (a) Aaron Gordon avait encore un autre trophée de championnat du concours de dunk arraché de ses mains le week-end dernier, et donc l’ajouter à la colonne DDI est la chose la plus proche de personnellement, je peux lui rendre justice; et (b) par hasard, je me suis retrouvé à ce match avec un de mes amis pendant que j’étais à Los Angeles en voyage de travail et nous étions assis à environ 30 pieds de ce dunk quand c’est arrivé. Quand c’est arrivé, j’ai écrit une note dans mon téléphone qui disait: “GORDON DUNK DDI FUCK FUCK.” Donc nous en sommes là. Je vais parcourir rapidement les catégories depuis que j’ai passé 2 000 mots dans la section DeMar.

Catégorie 1 – À quel point le dunk était-il difficile et / ou impressionnant? Chaque dunk qu’Aaron Gordon fait est impressionnant parce qu’il est Aaron Gordon, double champion du concours de dunk. (Je me fiche de ce que les juges ont dit.) 20/20.

Catégorie 2 – Qu’a fait le dunker immédiatement après le dunk? Immédiatement après le dunk, Aaron Gordon est resté Aaron Gordon, qui était alors un champion de concours de dunk une fois et est maintenant un champion de concours de dunk deux fois. 20/20.

Catégorie 3 – Dans quelle mesure le défenseur a-t-il essayé de l’arrêter? JaVale McGee a essayé de pousser Aaron Gordon, double champion du concours de dunk, mais cela n’a pas fonctionné, car il est Aaron Gordon, double champion du concours de dunk. 20/20.

Catégorie 4 – Y a-t-il une trame de fond entre le dunker et le dunkee? Oui. La trame de fond est qu’Aaron Gordon doit deux championnats de dunk contest. Et je sais que cette catégorie est censée être mesurée de zéro à 15 et la catégorie suivante est censée être mesurée de zéro à 5, mais je m’en fiche. Il obtient un 20/15.

Catégorie 5 – Le ballon est-il passé directement à travers la jante ou a-t-il tremblé un peu? Bien sûr que oui. Qu’attendez-vous d’autre d’Aaron Gordon, double champion du concours de dunk? 20/5.

Catégorie 6 – Comment ont réagi tous ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans le dunk? Peu importe. Parce que lorsque vous êtes deux fois champion de dunk contest comme Aaron Gordon, vous ne vous souciez pas de l’évolution des simples roturiers. 20/20

Total: Le dunk d’Aaron Gordon sur JaVale McGee était 120 pour cent irrespectueux – presque aussi irrespectueux que les juges du concours de dunk l’ont été pour Aaron Gordon.

C’est Spencer Dinwiddie qui fait tomber les bitcoins de Tobias Harris comme s’ils étaient dans une partie de Sonic the Hedgehog.

Catégorie 1 – À quel point le dunk était-il difficile et / ou impressionnant? J’adore ce dunk pour un certain nombre de raisons différentes, mais surtout je l’aime parce que c’est un bon exemple de la façon dont si vous avez les bonnes personnes autour de vous, même des choses régulières peuvent devenir exceptionnelles. Ce dunk à lui seul n’est ni super génial, ni super amusant, ni super quoi que ce soit (en ce qui concerne la difficulté, c’est un 9/20). Mais vous ajoutez dans les autres parties – comme le banc de putains de bananes après, ou Richard Jefferson, qui fait partie de l’équipe de commentateurs, jetant avec emphase quelques-unes de ses meilleures lignes – et soudain, le dunk est là-haut avec les 10 ou 12 meilleurs de la saison.

Catégorie 2 – Qu’a fait le dunker immédiatement après le dunk? Il n’a vraiment rien fait. Il l’a simplement trempé puis a fait du jogging. Et je ne sais pas si c’est une de ces situations où il n’a pas réagi parce que, dans son cerveau, ce qu’il venait de faire était totalement banal, ou si c’est une de ces situations où un joueur fait quelque chose qu’il n’attendait pas à faire et ils ne sont donc pas tout à fait sûrs de ce qui devrait arriver ensuite, comme cette fois-ci, Boban Marjanovic a frappé un 3 à la fin d’un match déjà décidé à Dallas en janvier. De toute façon, c’est charmant. 12/20.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



(Mon souhait numéro 1 en Amérique est que Spencer joue si bien cette saison et soit tellement soutenu par son propre talent et sa confiance qu’il commence soudainement à faire une chose où chaque fois qu’il trempe sur quelqu’un ou frappe un 3 dans la bouche de quelqu’un, il se tourne et les regarde et dit: “Vous venez de recevoir Dinwiddied.”)

(Ce que je préfère dans la pièce de Boban, c’est qu’elle a été emballée instantanément avec tellement de joie et de bêtise que même l’arbitre était heureux que cela se soit produit. Si vous arrêtez la vidéo juste à la marque de 0:38, vous pouvez le voir regarder Boban et souriant.)

Catégorie 3 – Dans quelle mesure le défenseur a-t-il essayé de l’arrêter? Tobias Harris a fait un effort honnête pour arrêter le dunk, mais il n’est pas un gros bloqueur de tirs (il a en moyenne plus d’un bloc par match qu’une seule fois dans sa carrière; allons-y avec un 9/20) donc surtout il était juste une sorte de à la manière de Dinwiddie. Et, encore une fois, c’est ce dont je parlais plus tôt. Le dunk lui-même, sans aucun facteur extérieur, n’était qu’un dunk assez régulier. Mais toutes les pièces supplémentaires compensent. En être témoin:

Catégorie 4 – Y a-t-il une trame de fond entre le dunker et le dunkee? Oui, de deux manières différentes. D’une part, Dinwiddie et Tobias étaient coéquipiers et amis à Détroit pendant la saison 2016. Il y a donc ça. (Dinwiddie a dit qu’il avait envoyé un texto à Harris sur le dunk après le match, ce qui est tout simplement agréable à penser, surtout si vous êtes un fan de Dinwiddie.) Pour deux, les Sixers et les Nets ont joué dans les séries éliminatoires la saison dernière, et cette série inclus plusieurs morceaux de merde de qualité et des confrontations, dont le moindre n’était pas Joel Embiid essayant de décoller la tête de Jarrett Allen avec un coude puis Embiid et Ben Simmons en riant lors de la conférence de presse d’après-match. Donc, tout est réuni ici pour un solide score de 10/15.

Catégorie 5 – Le ballon est-il passé directement à travers la jante ou a-t-il tremblé un peu? Il a touché la jante, mais dans le bon sens, si cela a du sens. Ce ne peut pas être un score parfait, parce que le ballon doit parfaitement éclabousser la jante pour que ce soit un score parfait, mais je ne veux pas ancrer plus d’un point parce que le ballon touchant la jante ici avait du sens dans le contexte de la pièce. 4/5.

Catégorie 6 – Comment ont réagi tous ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans le dunk? Cette section est l’endroit où le dunk décolle vraiment. Parce que le jeu se jouait à Brooklyn, tous les fans sont devenus fous quand c’est arrivé. C’est donc une chose en sa faveur. De plus, la pièce s’est déroulée juste devant le banc de Brooklyn, ce qui signifie que nous pouvons tous les voir perdre leur putain d’esprit à propos de la pièce en temps réel. C’est donc une autre chose en sa faveur. Regardez:

Quelques petites choses sur leur réaction:

Ils sont tous assis devant le dunk, et dès que cela arrive, ils se lèvent et sautent et courent sur le court. C’est une excellente réaction et améliore immédiatement le dunk d’au moins 25%.

Plus je regardais leur réaction, plus j’étais convaincu que quelque chose d’autre était en jeu ici. C’était juste trop grand pour qu’il n’y ait pas de raison sous-jacente derrière cela. J’ai donc commencé à fouiller. Et, il s’avère, il y en avait. Dinwiddie, qui trempe rarement, est apparemment connu dans l’équipe comme étant secrètement athlétique. (Son coéquipier Joe Harris a eu la meilleure citation à ce sujet, en disant: “Spencer est probablement le gars le plus athlétique de la NBA qui n’utilise pas son athlétisme.”) Alors, quand il l’a finalement fléchi un peu dans un match, c’est ce qu’ils ont tous répondu à.

La meilleure partie de tout cela est que l’arbitre agite avec colère les joueurs hors du terrain et revient vers le banc. Il a l’air tellement frustré. Il ressemble à un personnage d’un film d’animation qui essaie de chasser des enfants de traîner devant sa boulangerie.

Enfin, et tout aussi important, Richard Jefferson fait monter son RICHARD JEFFERSON-ness aussi haut que possible et nous donne trois grandes lignes. La ligne de la troisième place est: «C’était offensant de plus de façons que je ne veux en parler.» La deuxième place est: “Et j’aime Tobias, mais apparemment – mais APPAREMMENT – Spencer Dinwiddie ne le fait pas.” Et la première ligne est: “A qui est ce bébé?! Quelqu’un fait sortir ce petit bébé dans la rue! » C’est tellement drôle pour moi. C’est juste parfaitement bizarre et parfaitement irrespectueux, mais pas d’une manière que n’importe qui puisse vraiment expliquer. (Il a dit sur un podcast que c’était quelque chose qu’il commençait à dire chaque fois que quelqu’un se faisait intimider dans la peinture pendant qu’il était sur les Cavs, et que c’était une référence à ce fameux morceau de Dave Chappelle de sa comédie spéciale Killin ‘Them Softly où il parlait de voir un bébé dans la rue à 3 heures du matin)

Tout cela ajoute un score 20/20 extrêmement solide ici.

Total: Le dunk Dinwiddie sur Tobias Harris était de 64 pour cent irrespectueux envers Harris.

C’est Ja Morant qui transforme Aron Baynes en extra de Sons of Anarchy.

Catégorie 1 – À quel point le dunk était-il difficile et / ou impressionnant? Ce n’est pas un dunk féroce, comme certains autres dunks Ja l’ont été, mais c’est un dunk très difficile. Après avoir obtenu l’interrupteur, il voit que c’est Baynes qui le garde. Il fait le point sur la situation, se dit qu’un seau ici termine la partie et se met au travail. Il sort Baynes dans les eaux profondes au-delà de la ligne des 3 points, lui fait un dribble rapide en bégayant, passe devant lui et se dirige vers la jante. Une fois là-bas, il plante deux pieds, saute, déplace le ballon de sa main gauche à sa main droite en montant, puis saute si haut qu’il fait tremper le ballon tout en continuant à monter, ce qui est vraiment juste scandaleux. Ce sont toutes les choses qui rendent Ja une telle joie à regarder – son intelligence de basket-ball, sa poignée, son intrépidité, son athlétisme imparable – exposés à la fois. 15/20.

Catégorie 2 – Qu’a fait le dunker immédiatement après le dunk? Il est tombé, parce que c’est ce qui se passe sur pratiquement chaque dunk dans lequel Aron Baynes est impliqué: quelqu’un tombe. Regardez cette merde maladroite:

C’est une bonne chose que les jeunes de 20 ans soient faits de bandes musculaires et élastiques, parce que si cela avait été, disons, un homme de 32 ans, cette pièce se serait terminée avec Baynes en train de creuser un tas d’os pour une bonne morceau de chair à ramener dans sa grotte.

En ce qui concerne le score pour la catégorie ici, bien sûr, il n’y a pas eu beaucoup de célébration de Ja après ce dunk, mais il va quand même bien marquer parce que je l’aime bien et je veux le célébrer. Et ajoutons également un point ou deux parce que Ja parle un peu à Baynes sur le jeu de ballon mort par la suite. 14/20.

(Ja est devenu, je pense, mon joueur préféré à regarder cette saison. Il est tellement amusant, imprévisible, confiant et prêt à essayer toutes sortes de choses impossibles. Et il ne se soucie pas de qui ou de quoi est devant lui, c’est ainsi que nous nous retrouvons avec des jeux comme celui-ci contre les Suns, où il a accidentellement trempé son propre coéquipier:

J’aime tellement Ja.)

Catégorie 3 – Dans quelle mesure le défenseur a-t-il essayé de l’arrêter? Il est Aron Baynes. C’est un volcan australien de force et de vigueur australiennes. Il n’essaiera jamais dur. Et donc vous avez cela, et les Suns avaient absolument besoin d’un arrêt sur cette possession s’ils voulaient avoir une chance de gagner le match. Bien sûr, Baynes faisait de gros efforts. Il s’agit d’un 16/20 automatique.

Catégorie 4 – Y a-t-il une trame de fond entre le dunker et le dunkee? Surtout non, mais en quelque sorte oui. Sur le jeu juste avant celui-ci, avec les Suns par six et leur chance de gagner disparaissant rapidement, Aron Baynes a marqué sur un dunk. Évidemment, je ne sais pas si c’est le cas ou non, mais Aron Baynes avait un dunk pour garder le jeu à portée de main, puis lors du jeu suivant, Ja a dunké sur Aron pour terminer le jeu, donc cela ressemble beaucoup à Ja a vu le dunk de Baynes et a décidé de le punir. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui se passait dans la tête de Ja, mais… peut-être? Demi crédit ici. 7,5 / 15

Catégorie 5 – Le ballon est-il passé directement à travers la jante ou a-t-il tremblé un peu? 3/5.

Catégorie 6 – Comment ont réagi tous ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans le dunk? Le jeu était trop proche et trop proche de sa fin pour que l’un des joueurs sur le terrain réagisse, mais la foule de Phoenix l’a certainement fait, et le banc de Memphis (qui est dans le tir) a commencé avant d’essayer de se retenir. Allons-y avec quelque chose de léger ici. 8/20.

Total: Le dunk Ja sur Aron Baynes était 59,5% irrespectueux.

Tournons la boucle et terminons avec Chris Boucher:

C’est Chris Boucher qui transforme Darius Bazley en assiette de lasagne.

Catégorie 1 – À quel point le dunk était-il difficile et / ou impressionnant? Extrêmement. C’est le genre de dunk – une allée loin du bord tout en absorbant le contact – que seul un petit nombre de joueurs peut réussir. Vous pouvez voir ici qu’il lui faut chaque pouce de son envergure de 11 pieds de large pour amener le ballon sur la jante:

S’il a un demi-pouce de moins ou un demi-pour cent d’athlétisme en moins, ce jeu est un buste. Mais il ne l’est pas, donc ce n’est pas le cas. 16/20.

Catégorie 2 – Qu’a fait le dunker immédiatement après le dunk? Il a fait un retour en arrière sur le sol à cause du contact, puis il s’est levé et a semblé fléchir en commençant à reculer sur le court. Ce n’était pas beaucoup, mais dans ce cas, ce n’était pas nécessaire parce que, tout comme ce dunk de Dinwiddie, il avait la foule avec lui, les annonceurs avec lui et le banc avec lui. 13/20.

Catégorie 3 – Dans quelle mesure le défenseur a-t-il essayé de l’arrêter? Je veux dire, il a essayé. Mais il n’y a vraiment pas grand chose à faire quand quelqu’un comme Boucher se lève dans le ciel comme ça. Dans le meilleur des cas, Boucher saute dans la ruelle et pendant qu’il se lève, vous courez vers le parking, montez dans votre voiture, puis conduisez-la sur le terrain et frappez-le avec comme un gars l’a fait à Happy Gilmore. Mais le problème avec ce plan, c’est qu’ils jouaient le jeu à Toronto, donc Bazley n’avait pas sa voiture dans le stationnement. Il était donc coincé. 13/20.

Catégorie 4 – Y a-t-il une trame de fond entre le dunker et le dunkee? Il y a donc deux façons d’obtenir un bon score ici. La première est que, comme avec le dunk DeMar, il y a une histoire déjà en place. La seconde est que si le dunk entre deux joueurs crée une connexion instantanée que les gens référenceront à partir de là. (Un bon exemple de quelque chose comme ça est quand Blake Griffin a plongé cette première fois sur Timofey Mozgov et tout le monde a dit: “Eh bien, merde. Timofey et Blake sont connectés pour toujours maintenant.”) Je ne pense pas que ce dunk frappe l’un des deux ces notes, donc ça va être la catégorie la plus faible de Boucher. 4/15.

Catégorie 5 – Le ballon est-il passé directement à travers la jante ou a-t-il tremblé un peu? Tout droit. 5/5.

Catégorie 6 – Comment ont réagi tous ceux qui n’étaient pas directement impliqués dans le dunk? Il y a beaucoup de plaisir ici.

Tout d’abord, la foule de Toronto est déjà perpétuellement bruyante et excitée, alors vous prenez cela et ajoutez à cela comment l’équipe de cette année est bien meilleure que ce à quoi on s’attendait et le fait qu’il s’agit d’un gros dunk au quatrième trimestre d’un match serré, et c’est ainsi que vous obtenez cette belle pop que le stade déclenche lorsque le dunk se produit. (Une petite chose supplémentaire intéressante est que, puisque la pièce est une allée-oop et que Boucher reste en l’air pendant deux secondes de plus que ce à quoi on s’attendait, nous avons juste assez de temps pour que tout le monde se rende compte de ce qui va se passer juste avant même dans la vidéo, vous pouvez sentir l’air se précipiter loin du terrain alors que la foule prend une grande inspiration, puis vous pouvez le sentir se précipiter tout en éclatant.)

Deuxièmement, le banc adore ça, et cela signifie que nous obtenons cette superbe photo ici:

(Les femmes dans le coin en bas à gauche qui se regardent et rient sont exactement le genre de choses qui rendent ces photos merveilleuses.)

Troisièmement, la balle bouscule Bazley dans la tête après que Boucher l’a secoué à travers le bord, et nous ne pouvons vraiment pas ignorer ce genre de poésie. (De plus, c’est Bazley qui attrape le ballon par la suite et le jette rapidement à son coéquipier pour que le Thunder puisse le rentrer et continuer à jouer. C’est la version basket de cette chose au poker quand quelqu’un perd un gros pot et commence immédiatement à rassembler tous les cartes pour les mélanger afin que plus de mains puissent être distribuées.)

Et quatrièmement, vous avez les deux annonceurs, dont l’un ne peut rien faire d’autre que crier (“Boucher! OHHHHHHHHHHHHHHHHH! CHRIS BOUCHER!”) Et l’autre qui ne peut rien faire d’autre que rire. C’est un tas de très bonnes pièces, ce qui donne à Boucher un score très solide. C’est parti avec 15/20.

Total: Le dunk Boucher sur Darius Bazley était de 63 pour cent irrespectueux.