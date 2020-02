L’indice d’engagement QB, édition pré-agence gratuite

Les relations sont difficiles à expliquer même lorsqu’elles sont faciles à ressentir. C’est la même chose dans le football. La relation entre une équipe et un quart-arrière est rarement aussi simple qu’un «joueur de franchise». Les relations entre les équipes et les QB ont plus en commun avec nos propres relations personnelles que nous ne le pensons. Étant donné que c’est la période de l’année où les équipes de la NFL doivent réfléchir à leur personnel, votre équipe de la NFL pourrait vivre les mêmes émotions autour de la Saint-Valentin que vous. Cette année, nous célébrons la Saint-Valentin (et en «célébrant», je veux dire «regarder aller et venir en mangeant du chocolat»), en classant la relation de chaque équipe avec leur quart-arrière partant de la moins engagée à la plus engagée. Les statistiques avancées peuvent définir la valeur du joueur, mais c’est le seul endroit où l’on définira la relation (DTR) pour chaque équipe de la NFL.

Vieillir et se remettre

32. Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Tom Brady: Papa vit dans un hôtel depuis quelques semaines pour comprendre les choses.

Pour le moment, Tom a juste besoin d’espace. Considérant quel partenaire dévoué il a été pendant deux décennies, il l’a mérité. Brady est un agent libre pour la première fois de sa carrière, mais personne ne sait s’il veut vraiment partir ou s’il essaie simplement d’envoyer un message.

Ces deux-là ont eu tellement de succès qu’il est facile d’oublier tous les signes avant-coureurs que les choses n’étaient pas telles qu’elles étaient apparues. Il y a eu des bagarres en public, et cette fois, les Pats ont dit à Tom qu’ils ne voulaient plus que son entraîneur autour de la maison. Et qui pourrait oublier tous ces scandales de tricherie? Il y avait aussi ces rumeurs selon lesquelles les Pats pensaient à s’enfuir avec un jeune homme.

Mais après 20 ans et six anneaux ensemble, il est difficile d’imaginer l’un ou l’autre côté avec quelqu’un d’autre. Il semble plus probable que Tom veuille juste que sa voix soit entendue, et cela signifiait montrer aux Patriots qu’il est sérieux de quitter s’ils ne nettoient pas leur acte. À quand remonte la dernière fois que les Patriots ont acheté à Tom une belle paire de récepteurs larges? Non, N’Keal Harry et Phillip Dorsett ne comptent pas. Les Patriots sont avec Brady depuis deux décennies et ils ne savent même pas quel genre de joueurs il aime. S’ils n’ont pas changé maintenant, ils ne le feront peut-être jamais. Le père de Tom Brady a toujours dit que cette relation se terminerait mal.

31. Los Angeles Chargers et Philip Rivers: «C’était réciproque.»

Les Chargers ont gâché les meilleures années de la vie de Philip. En vérité, cette relation était il y a plus de deux ans quand ils ont déménagé de leur place à San Diego pour Los Angeles. Tout le monde leur a dit que bouger était une erreur. (Parfois, les gens recherchent le changement pour le changement, c’est ainsi que vous finissez par jouer au football dans un stade de football.) Mais maintenant qu’ils ne sont plus ensemble, ils sont enfin en mesure de prospérer. Philip a déménagé en Floride et peut-être retrouvera-t-il ses copains à Indianapolis.

30. Carolina Panthers et Cam Newton: pas instagrammé depuis des mois.

Le propriétaire des Panthers, David Tepper, a déjà déclaré que toutes les options étaient sur la table avec Newton, qui entame la dernière année de son contrat. Newton a raté la majeure partie de la saison 2019 avec une blessure au pied, et cette semaine, Tepper a déclaré qu’il ne savait même pas comment Newton était en bonne santé.

“Il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent arriver”, a déclaré Tepper aux journalistes à propos de Newton en 2020. “Mais d’abord, est-il en bonne santé? Dites-le-moi et nous pourrons parler. »

Ah, c’est donc un je n’ai pas besoin de leur envoyer un texto, ils doivent me texto situation. Classique. Considérant que Tepper a donné au nouvel entraîneur-chef des Panthers, Matt Rhule, un contrat de sept ans d’une valeur de 60 millions de dollars, et Newton aura 31 ans cette année, ils ne sont peut-être pas sur la même chronologie.

29. Bengals de Cincinnati et Andy Dalton: Garder le siège au chaud.

Les Bengals ont l’habitude de s’installer. Ils sont restés avec Andy Dalton pendant des années, même si tout le monde savait qu’il était parfaitement moyen. Pendant longtemps, ils ont renoncé à espérer trouver quelqu’un de meilleur. Mais Cincinnati a le sentiment que son gars de rêve est au coin de la rue.

Traverser un patch rugueux

28. Chicago Bears et Mitchell Trubisky: “Je sais que je dois rompre avec lui, mais je n’ai pas la force de le faire.”

Chicago ne veut pas paraître ingrat. Les Bears ont de quoi être reconnaissants: le commerce avec Khalil Mack, la signature d’Allen Robinson, l’extension Kyle Fuller. D’autres équipes ont de vrais problèmes – imaginez être Jacksonville! Mais les Bears ont toujours l’impression d’être dans une ornière. Ils savent ce qu’ils doivent faire, mais ils ne trouvent pas la force de le faire.

Mitchell Trubisky est un gars sympa. Il est poli et respectueux. Mais Mitch n’est pas celui qui est difficile à avaler depuis que les Bears ont passé le non. 2 s’en prendre à lui en 2017 au lieu de Deshaun Watson ou Pat Mahomes. (Pourquoi Chicago a-t-elle le pire goût des quarts?!) Kansas City et Houston vont proposer à Mahomes et Watson dans une semaine, mais les Bears sont sur le point de redevenir célibataires au moment où la franchise aura 100 ans cette année. Être célibataire à un siècle, c’est trop pour Chicago. C’est difficile de rompre, mais c’est plus difficile quand vos amis s’installent.

27. Los Angeles Rams et Jared Goff: Je me suis marié trop jeune.

Les Rams ont fait le lien en signant Goff à une prolongation de 134 millions de dollars l’an dernier, et le mariage est déjà un désastre. Il y a deux ans, Jared et les Rams étaient le couple d’or de tout le monde. Goff a surpassé Mahomes et les Chiefs dans une victoire de 54-51 sur Monday Night Football et a fait le Super Bowl. Cela ressemble à toujours. Il n’est pas lui-même dans la poche, a perdu confiance en lui sous la pression, et toutes les épices sont passées au troisième rang. Ces faux jeux d’action spontanés sont désormais prévisibles. Le langage amoureux des Rams est d’offrir des cadeaux, et ils ont attiré des joueurs de Goff comme Brandin Cooks et Sammy Watkins au cours des dernières années, mais Goff s’est ennuyé de lancer à ces gars assez rapidement.

Pire encore, ils sont trop étroitement liés financièrement pour se séparer. Goff s’est classé 23e dans le classement total du quart-arrière d’ESPN en 2019 mais aura le plus haut plafond (36 millions de dollars) en 2020. Goff, Sean McVay et le directeur général Les Snead ont tous signé des extensions l’année dernière. Ils vont devoir tirer le meilleur parti de cette situation, mais il semble que le meilleur soit déjà derrière eux.

26. Tampa Bay Buccaneers et Jameis Winston: un tour de montagnes russes.

Certaines personnes ne sortent pas les poubelles et ne blâment pas leurs problèmes de dos, certaines lancent 30 interceptions en une saison et se font opérer au LASIK. Les hauts sont hauts avec Jameis, mais les bas sont si bas que les Bucs sont probablement mieux en solo.

25. Oakland Raiders et Derek Carr: Cette relation ne survivra pas à un voyage à Las Vegas.

L’entraîneur-chef des Raiders Jon Gruden et Derek Carr prévoient vivre à côté l’un de l’autre à Sin City. C’est bien que leur voyage à Vegas commence sur une bonne note, car cela ne se terminera pas de cette façon. Gruden est facilement distrait par des quarts plus jeunes et plus sexy. Comme l’ancien quart-arrière des Buccaneers Chris Simms a dit à propos de jouer pour Gruden l’année dernière: «À moins que vous ne soyez le MVP du football au poste de quart-arrière, il est juste le type de gars qui va toujours regarder les quart-arrière s’il peut améliorer la position . Y a-t-il quelqu’un que je manque? [Gruden] est très difficile à satisfaire de cette façon. “

Carr a déjà du mal à satisfaire Gruden dans leur temps ensemble. À Vegas, il sera difficile pour Gruden de ne pas remarquer tous les autres quarts. Teddy Bridgewater? Cam Newton? Philip Rivers? Il sera difficile pour Gruden de garder sa Spider 2 Y Banana pour lui.

24. Philadelphia Eagles et Carson Wentz: Heureux sur Instagram mais toujours en lutte contre IRL.

Nous connaissons tous le couple qui se bat en privé et se réconcilie en public. Les fans des Eagles ne se plaignent pas de Carson Wentz devant la société, mais en privé, ils ne font que se chamailler avec lui. Est-il là quand tu as besoin de lui? Est-il le bon gars à long terme? Pourquoi ne sommes-nous pas restés avec Nick quand nous en avons eu l’occasion? En surface, les fans des Eagles défendront Wentz, mais au fond, ils se demandent s’ils ont choisi le mauvais gars.

23. Cleveland Browns et Baker Mayfield: La lune de miel est terminée.

Baker pensait qu’il pouvait être le gars de rêve des Browns en étant impétueux. En août, les fans de football ont été inondés de profils de magazines et de campagnes publicitaires nationales mettant en vedette le nouveau beau des Browns. Mais Cleveland n’avait pas besoin de grands actes d’amour déclaratifs. En fait, l’équipe ne sait même pas quoi faire avec ça (tout comme Baker ne savait pas quoi faire avec sa moustache). Cleveland a besoin de stabilité. Baker n’était pas tout à fait prêt pour cela. Il a essayé de mettre tout le stade du stade sur ses épaules dans ces publicités progressistes, mais tout ce qu’il a appris, c’est que protéger la maison des Browns n’est pas si facile. L’argent intelligent est toujours sur ce couple qui travaille à long terme. La lune de miel est terminée, mais Baker comprend que c’est là que le dur labeur commence.

Expérimenter

22. Colts d’Indianapolis et Jacoby Brissett: Deux qui pourraient en ajouter un troisième (cela peut fonctionner).

Les Colts ont été laissés à l’autel par Andrew Luck, et maintenant ils sont dans une phase expérimentale. Ils sont tombés dans une belle situation avec Jacoby Brissett, qui leur a donné ce dont ils avaient besoin au départ (les Colts ont commencé la saison 5-2, encore mieux qu’ils ne l’ont fait avec Luck en 2018). Mais ce démarrage à chaud s’est rapidement estompé, et les Colts se sont demandé si Brissett allait s’entraîner.

“Le jury est toujours absent”, a déclaré le directeur général des Colts, Chris Ballard, aux journalistes après la saison. “C’est pourquoi nous avons conclu un accord à court terme avec Jacoby, pour avoir la sécurité d’un joueur que nous aimions et pour savoir s’il peut être le gars.”

Ballard n’a pas exclu d’ajouter un autre quart-arrière au mélange. Parfois, une compétition peut être productive, mais parfois elle peut être toxique. La clé est de s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde et de gérer les attentes.

21. Jacksonville Jaguars et Nick Foles et Gardner Minshew II: Trio cherchant à ajouter un quatrième (ceux-ci ne fonctionnent jamais).

Les Jaguars sont finalement sortis d’une catastrophe dans laquelle ils sont restés volontairement pendant des années (il s’appelait Blake, c’est une toute autre histoire pour laquelle nous n’avons pas le temps pour le moment) et ont récupéré Nick Foles. Mais tous les amis de Jacksonville sont obsédés par Gardner. Il va être difficile de choisir entre les deux, mais la vérité est que la relation de Jacksonville avec Blake a placé la barre si bas que n’importe qui peut avoir été une amélioration. Les Jaguars devront peut-être ajouter une autre personne au mélange pour trouver le bon quart-arrière.

20. Miami Dolphins et Ryan Fitzpatrick: Ils disent qu’ils veulent s’installer mais qu’ils restent avec les mauvais garçons plus âgés.

Les Dolphins disent qu’ils sont sur le point de se lancer dans un mouvement de jeunesse, mais ils emmènent Ryan Fitzpatrick dans une année de contrat. Peut-être pourraient-ils trouver quelqu’un de plus approprié dans le projet, comme Tua Tagovailoa de l’Alabama ou Justin Herbert de l’Oregon, mais seriez-vous vraiment surpris s’ils passaient le reste de 2020 avec Fitzmagic?

“Où est-ce que ça va?”

19. Denver Broncos et Drew Lock: Dorky, mais en quelque sorte d’une manière amusante?

18. Washington et Dwayne Haskins: Le petit ami qui est toujours à son téléphone.

Haskins a raté le cliché final de sa première victoire en tant que quart-arrière de Washington parce qu’il prenait un selfie avec un fan. Lorsque vous vous engagez à un jeune de 22 ans, parfois ils vont être sur leurs téléphones alors qu’ils ne devraient pas l’être.

17. Giants de New York et Eli Manning / Daniel Jones: J’ai divorcé et trouvé une version plus jeune du même gars.

Les Giants ont largué Eli Manning et ont immédiatement commencé à sortir avec une version beaucoup plus jeune d’Eli Manning.

Le cœur veut ce que le cœur veut. Daniel Jones a la même taille qu’Eli, le même poids qu’Eli, et a apparemment plusieurs des mêmes schémas de parole et traits de personnalité qu’Eli. Ils avaient même le même entraîneur à l’université. Certaines personnes ont juste un type.

16. Jets de New York et Sam Darnold: Sa famille est la pire.

Les Jets comme Sam Darnold. C’est un jeune homme talentueux qui a montré de réelles promesses en tant que quart-arrière à long terme. Mais les gens avec qui il vient – l’entraîneur-chef Adam Gase, le coordonnateur défensif Gregg Williams et le reste du personnel des Jets – sont un groupe compliqué. Les anciens joueurs de Gase, comme le quart-arrière Ryan Tannehill, le porteur de ballon Kenyan Drake et le receveur DeVante Parker, ont connu les meilleures saisons de leur carrière immédiatement après avoir échappé aux griffes de l’entraîneur. Gase a déjà miné le porteur de ballon agent libre Le’Veon Bell, et Darnold pourrait être le prochain.

15. Vikings du Minnesota et Kirk Cousins: Vous aimez ça?

Les Vikings et Kirk ont ​​pris la décision imprudente d’emménager ensemble il y a quelques années. Deux saisons et ça va… très bien. La victoire en séries éliminatoires cette année a été agréable, mais cela a-t-il bouleversé la question de savoir si les fans veulent s’installer avec Kirk à long terme? Il entre dans la dernière année de son contrat, et les fans de Vike lui, mais ils ne sont pas sûrs de l’avoir adoré.

14. Buffalo Bills et Josh Allen: Ils se font plaisir, et c’est ce qui compte.

Josh convient-il à tout le monde? Non. Mais Buffalo n’est pas pour tout le monde non plus.

13. Pittsburgh Steelers et Ben Roethlisberger: Ni l’un ni l’autre n’a une meilleure option.

Personne ne s’attend à ce que cela dure beaucoup plus longtemps, mais personne n’est pressé de mettre fin aux choses non plus.

12. Detroit Lions et Matt Stafford: Bon mec dans une relation toxique.

Matt Stafford a toujours été là pour les Lions, mais si cela ne fonctionne pas cette année, cela pourrait ne jamais fonctionner. Les Lions sont loin du désastre qu’ils étaient lorsque Matt est entré dans leur vie en 2009, mais ils ne se sont pas suffisamment améliorés pour le laisser vraiment prospérer, vous savez? Tout le monde veut que Matt réussisse, et les Lions ont peur de le retenir. Avec le non. 3 choix dans le projet, il serait peut-être préférable que les Lions aient le temps de travailler sur eux-mêmes pendant que Matt essaie quelque chose de nouveau. Ce n’est pas toi, c’est moi, mais pour de vrai.

Jimmy Garoppolo





Photo de Michael Zagaris / San Francisco 49ers / .







11. San Francisco 49ers et Jimmy Garoppolo: mari du trophée qui a signé un contrat de mariage.

Jimmy regarde la pièce, mais personne n’est sûr de ce qu’il apporte d’autre à la table. Les 49ers ont signé un contrat avec Jimmy: cinq ans pour 137,5 millions de dollars. Mais la plupart de l’argent garanti a déjà été payé. Si les 49ers voulaient l’échanger au cours des trois prochaines années, cela leur coûterait une petite pénalité. Sans un véritable engagement envers lui, personne ne sait exactement comment cette relation vieillira avec le temps.

10. New Orleans Saints et Drew Brees / Teddy Bridgewater / Taysom Hill: peur de s’engager.

Les Saints ont trois quarts, tous d’âges différents et aucun sous contrat. Drew Brees est évidemment leur favori, mais il a 41 ans. Cette relation ne va pas durer beaucoup plus longtemps. L’incapacité de continuer leur a probablement coûté une chance de s’installer avec Teddy Bridgewater, qui va probablement se retrouver avec quelqu’un d’autre le mois prochain. Garder Taysom Hill en veilleuse pendant tout cela lui a donné envie d’avoir un rôle de premier plan, que ce soit avec les Saints ou ailleurs. En jouant avec les trois quarts-arrière, les Saints ont peut-être joué eux-mêmes.

Je vais devoir mettre une bague dessus

9. Tennessee Titans et Ryan Tannehill: Rencontrés à la relâche scolaire et ça… a fonctionné?

L’année dernière, les Titans ont pris une décision surprenante à la mi-mars d’ajouter ce gars Ryan. Tout le monde pensait que c’était une chose à court terme – c’est les vacances de printemps à Miami, non? Personne n’y pensait beaucoup. Mais il s’avère qu’il a été un excellent partenaire dévoué, et ils pensent même à emménager ensemble. Qui aurait pensé que celui-ci fonctionnerait?

8. Cowboys de Dallas et Dak Prescott: J’ai attendu trop longtemps pour proposer et maintenant ils ont une date limite.

Les Cowboys et Dak Prescott savent qu’ils veulent s’installer depuis des années, mais Dallas se traîne les pieds. Jerry Jones n’a pas peur d’annoncer publiquement sa dévotion pour Dak à long terme, mais il n’y a toujours pas de sonnerie au doigt de Dak ou de contrat à long terme avec le nom de Dak dessus. Maintenant, les Cowboys ont retardé si longtemps qu’ils vont devoir acheter une grosse bague pour que Dak dise oui.

7. Atlanta Falcons et Matt Ryan: sexe heureusement marié et ennuyeux.

Tu sais que c’est vrai.

6. Green Bay Packers et Aaron Rodgers: Combattre la complaisance.

Aaron était parfait depuis si longtemps, mais maintenant il ne tire pas son poids autour de la maison. Il est difficile de ne pas se demander s’il se repose sur ses lauriers. Les fans des Packers ne se souviennent pas de la dernière fois où il a sorti la poubelle ou frappé Geronimo Allison dans la foulée.

5. Cardinals et Kyler Murray: follement amoureux.

L’année dernière, Kyler Murray était le naufrageur ruinant la vie de Josh Rosen. Mais nous pouvons regarder en arrière et voir Kyler comme le Jim de Pam de Kliff Kingsbury (et voir Josh Rosen comme le Roy dans tout cela).

4. Texans de Houston et Deshaun Watson: Bill O’Brien surpasse sa couverture.

Deshaun Watson est exclu de la ligue des Texans, donc le fait qu’il soit tombé à Houston lors du repêchage était stupéfiant. Étant donné que Bill O’Brien est aux trois quarts entraîneur des Texans et qu’un quart dirige le front office (mais n’excelle dans aucun des deux), il n’aurait jamais pu décrocher un tel vol à nouveau. Il fera tout ce qu’il faut pour signer Watson à long terme.

3. Seahawks de Seattle et Russell Wilson: Ciara et Russell Wilson.

Russell Wilson et les Seattle Seahawks sont complètement et totalement dévoués l’un à l’autre. Ils existent en parfaite harmonie et leur relation semble s’améliorer d’année en année. Cela ressemble beaucoup à la relation de Russell Wilson avec sa femme réelle et réelle Ciara. Chaque dimanche, Russ fait pâlir les fans des Seahawks comme il le fait à Ciara dans ce Instagram de la Fête des Mères (au lieu d’un troisième enfant, Russ taquine une troisième apparition au Super Bowl).

2. Baltimore Ravens et Lamar Jackson: Objectifs relationnels.

Peu de gens pensaient que cette relation se produirait. Même les Ravens ont laissé passer leur première opportunité de prendre Jackson au premier tour de 2018 avant de revenir dans le premier tour pour lui. Mais une fois que Baltimore a vu ce que Lamar pouvait faire, ils se sont consacrés l’un à l’autre pour le long terme.

C’est le MVP NFL-partenaire le plus précieux.

1. Les chefs de Kansas City et Patrick Mahomes: Toujours la demoiselle d’honneur, enfin la mariée.

Avant, tout le monde prenait racine pour Andy Reid, mais cela n’arriverait jamais. Pas quand les Eagles ont disputé quatre matchs de championnat NFC consécutifs. Pas quand les Chiefs se sont effondrés contre les Colts ou les Titans en séries éliminatoires. Pas quand son équipe a perdu contre les Patriots. Après être venu si près et avoir échoué tant de fois, les gens ont commencé à se demander si Andy était le problème. Mais toute cette expérience a donné à Andy des yeux doux. Personne ne voyait le potentiel de Patrick Mahomes aussi clairement que les chefs. Cela a pris 20 ans, mais Reid a finalement trouvé le gars parfait. Au moins, quelqu’un est content.