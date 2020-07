line-ups probables, calendrier et où le voir

Pour les diviser il n’y a qu’un seul point: mercredi 8 Bologne est Sassuolo participera à un match valable pour le 31e jour de Une ligue.

Après la victoire inattendue contre l’Inter, le Bolognais pourrait tenter un doublé en battant le neroverdi à domicile. En réponse, même Sassuolo peut croire à la victoire, grâce aux points récoltés contre la Fiorentina et Lecce.

Annonces :

Sans aucun doute, nous assisterons à un match animé: les deux équipes veulent les 3 points.

Formations probables

Un disqualifié chacun pour les deux équipes. Mihajlovic devra se passer de Soriano (absent deux jours) et d’une longue liste de joueurs sortis: Medel, Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen. De Zerbi, au lieu de cela, il ne pourra pas compter sur Djuricic et les deux blessés Obiang et la Romagne.

BOLOGNE (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Schouten; Ursu, Samson, Barrow; Palacio. Tout. Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Conseils; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, H. Traoré, Boga; Caputo. Tout. De Zerbi

Où voir Bologna-Sassuolo à la télévision et en streaming

Mercredi 8 juillet, à 21 h 45, Bologne-Sassuolo sera également jouée. Le match Dall’Ara sera diffusé en direct sur Ciel et streaming sur plateformes Sky Go, Now TV et TIM Vision.