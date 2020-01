L’Inter Milan a «un accord de principe avec Chelsea» pour signer Victor Moses, déclare le directeur sportif, qui donne également une mise à jour à Christian Eriksen

Le déménagement de Victor Moses à l’Inter Milan a fait un grand pas avec le club italien “acceptant un accord de principe” pour signer l’homme de Chelsea.

Le joueur de 29 ans a été à la périphérie de l’équipe de Chelsea au cours des deux dernières saisons et souhaite s’éloigner.

Moses est actuellement prêté au club turc de Fenerbahce

Il a été prêté quatre fois depuis qu’il a rejoint les Blues en 2012 et est actuellement à Fenerbahce.

L’international nigérian a été prêté au club turc par l’ancien entraîneur-chef de Chelsea Maurizio Sarri en janvier dernier, mais n’a joué que six fois cette saison en raison d’une blessure à la cuisse récurrente.

Cependant, il semble qu’il pourrait être sur le point d’obtenir un déménagement permanent en Italie avec le directeur sportif de l’Inter Piero Ausilio offrant une énorme mise à jour sur l’avenir de Moïse.

Piero a déclaré à Sky en Italie: «Il y a un accord de principe avec Chelsea pour Victor Moses. Nous procédons actuellement à des évaluations. »

Cela signifie que Moses, qui a récemment joué en tant qu’ailier arrière pour Chelsea, retrouvera l’ancien patron Antonio Conte.

Moses a disputé 34 matches de Premier League avec Chelsea lors de la saison 2016/17, date à laquelle il a remporté le titre pour la dernière fois.

Le chef de la direction de l’Inter, Beppe Marotta, a confirmé l’intérêt du club pour Moses la semaine dernière comme l’une des nombreuses signatures potentielles de janvier de la Premier League.

Ils ont achevé la signature d’Ashley Young de Manchester United la semaine dernière et seraient également après l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud.

Le milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen, devrait également déménager à San Siro et Ausilio a confirmé des informations selon lesquelles une offre pour le Danois avait été soumise.

L’Inter Milan souhaite vivement signer Christian Eriksen – L’expert européen Kevin Hatchard s’attend à ce que Dane quitte Tottenham en janvier

Il a déclaré: «Eriksen est un joueur important. Nous avons soumis une offre officielle et maintenant nous attendons. »

