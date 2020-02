L’Inter Milan propose un troc à Barcelone: ​​Griezmann de Lautaro Martínez

Barcelone cherche des attaquants. À Can Barça, ils veulent aller au marché maintenant en profitant de la blessure de Dembélé, mais ils travaillent également pour signer un bélier à la fin de la saison, en été. Dans ceux-ci, l’un des favoris du club du Barça est Lautaro Martínez, il a une excellente saison dans la Inter Milan. Cependant, bien sûr, le club italien ne veut pas se séparer de sa star. En fait, selon la presse transalpine, l’Inter pose une condition pour laisser sortir l’Argentin: Griezmann

C’est clair. L’Inter Milan n’accepte de négocier avec Barcelone que si le club Blaugrana accepte d’inclure Griezmann dans l’opération, qui serait une sorte de troc entre les deux équipes. Dans ce cas, les Italiens comprendraient qu’ils auraient un remplacement des garanties pour Lautaro Martínez, mais pour cela, le Barça doit donner son accord, ce qui semble compliqué.

Et c’est qu’à Barcelone il n’y a pas à laisser s’échapper le niveau de front des Français. Avec Luis Suárez grièvement blessé et avec un âge à prendre en compte, le directeur du Barça doit penser à renouveler son avance à court et moyen terme, donc perdre Griezmann n’aurait aucun sens même si Lautaro Martínez atteindra la discipline du Barça. Ce serait un changement de cartes, mais il y aurait toujours une pénurie d’attaquants.

Pendant ce temps, le Barça continue de travailler aujourd’hui pour signer un avant dans les prochains jours, étant Angel Rodriguez le candidat qui sonne le plus fort au cours des dernières heures. Cependant, Guillermo Love, Le directeur des relations institutionnelles et sportives du club, a déclaré qu’ils n’avaient toujours pas la permission de signer pour la blessure de Dembélé, d’où ce mouvement est arrêté jusqu’à ce que la Liga et la RFEF approuvent Barcelone.