L’interdiction de 2 ans de Manchester City en Ligue des champions, a expliqué

Dans une annonce inattendue, l’UEFA a interdit à Manchester City de participer aux compétitions européennes, et surtout à la Ligue des champions, pendant deux saisons pour avoir enfreint les règles du fair-play financier en trompant l’instance dirigeante au sujet de ses revenus de parrainage.

Voici la déclaration de l’UEFA:

La Chambre arbitrale, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que Manchester City avait commis de graves infractions au Règlement sur le fair-play financier de l’UEFA en surestimant ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations sur l’équilibre financier soumises à l’Uefa entre 2012 et 2016.

La Chambre d’arbitrage a également conclu qu’en violation du règlement, le club n’avait pas coopéré à l’enquête sur cette affaire par le CFCB.

Le FFP n’est pas parfait, mais l’idée derrière les règles est de s’assurer que les propriétaires ne peuvent pas injecter de l’argent dans les clubs pour couvrir les pertes, afin que les clubs ne dépensent que l’argent généré. Grâce à des fuites de courriels révélées pour la première fois par le journal allemand Der Spiegel, City aurait tenté de contourner ce système en faisant en sorte que son propriétaire, Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan – qui est également vice-Premier ministre des Émirats arabes unis et membre du Abu Dhabi royal family – financez la plupart des accords de parrainage que le club entretient avec Etihad Airlines, par le biais du groupe Abu Dhabi United.

Comment City s’est-elle fait prendre?

L’enquête de l’UEFA a commencé en raison de la fuite de documents et de courriels que City a dénoncés comme étant sortis de leur contexte et obtenus illégalement. Le coupable serait Rui Pinto, un homme qui a été inculpé de 147 infractions pénales. Selon City, l’histoire de Pinto met sa crédibilité, et donc la nature des documents, en question, bien que de toute évidence insuffisante pour excuser ce que l’UEFA a considéré comme une violation très grave de ses règles.

Le fait que l’enquête ait été menée par l’UEFA a également provoqué la colère de City. Le club a annoncé dans un communiqué qu’il ferait appel de la décision:

Autrement dit, il s’agit d’une affaire engagée par l’Uefa, poursuivie par l’Uefa et jugée par l’Uefa. Cette procédure préjudiciable étant terminée, le club poursuivra un jugement impartial dans les plus brefs délais et, par conséquent, engagera en premier lieu une procédure devant le Tribunal arbitral du sport dans les meilleurs délais.

Pourquoi si dur?

Un autre élément surprenant dans ce cas est la sévérité de la peine. City a déjà été punie par l’UEFA pour des infractions à la FFP, mais seulement pour des amendes souvent suspendues. Une interdiction de la Ligue des champions est sévère. L’AC Milan a déjà été banni de la Ligue Europa pour violation de la FFP, mais cela a été rapidement annulé. Le Paris Saint-Germain a réussi à empêcher une enquête sur leurs finances. Le plus proche d’un cas comme celui-ci est le club turc Bursaspor, qui a été exclu de la ligue Europa en 2015. Peu de gens pensaient légitimement que l’UEFA irait aussi loin contre City, en particulier pendant deux saisons.

L’interdiction contrarie le plan d’organisation de la ville, qui s’est construit autour de la conquête de l’Europe. La quatrième place de Premier League en Ligue des champions reviendra désormais à celui qui terminera cinquième de la Premier League (actuellement Sheffield) si City parvient à terminer parmi les quatre premiers. Même si l’appel de la ville est couronné de succès, il est difficile de voir l’interdiction entière annulée.

Et ensuite?

L’interdiction intervient à un moment précaire pour le club, le contrat de Pep Guardiola expirant à la fin de la saison. Guardiola a été créé dans le but exprès de remporter la Ligue des champions, un titre qui lui a échappé pendant son séjour à Manchester. Ce n’est pas hors de portée qu’il pourrait rester au-delà de l’interdiction, mais il atteint un moment de son mandat où il quitte généralement les clubs. Et maintenant, avec le potentiel d’avoir à attendre deux saisons de plus pour tenter un autre championnat d’Europe, rester sur place semblerait être une torsion dans son récit de carrière normal.

Il est également possible que certains joueurs quittent City à la suite de l’interdiction. L’argent est un facteur important pour les joueurs, bien sûr, mais beaucoup d’entre eux ont rejoint City dans la conviction qu’ils pourraient contester les meilleurs honneurs avec le club.

La destruction totale de l’interdiction dépend de son maintien en appel. Le club pourrait gagner et tout renverser. Même une réduction partielle amortirait les retombées. Si rien de plus, cependant, le fait que l’UEFA soit disposée non seulement à punir City, mais à ce niveau, envoie un grand message au monde du football selon lequel elle prend très au sérieux ce type de violations. Cela créerait un nouveau précédent et, ce faisant, modifierait les pouvoirs du football européen au cours des prochaines années.