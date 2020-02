Lion de montagne connaît bien son chemin autour d’un appareil photo

Un photographe du sud de la Californie a capturé des séquences vidéo d’un lion de montagne exprimant un vif intérêt pour l’une des nombreuses caméras à détecteur de mouvement placées sur une piste la nuit.

Dans les images de Mark Girardeau, capturées cette semaine dans la nature sauvage du comté d’Orange, la cougar femelle semble d’abord déconcertée par les flashs lumineux.

Elle semble alors poser, brièvement, avant de contourner prudemment le trépied et de placer son visage à l’arrière de l’appareil photo, comme pour jeter un coup d’œil dans le viseur.

Girardeau, un photographe renommé de Huntington Beach, a déclaré à For The Win Outdoors qu’il avait laissé sept caméras dans des zones stratégiques sur une propriété privée dans Trabuco Canyon.

“Au moment exact où la caméra capturait les images du chat, j’étais au gymnase d’escalade intérieur avec des amis, à 32 kilomètres”, a déclaré Girardeau.

Le lion de montagne a été nommé Cookie par le propriétaire foncier. Quatre des caméras de Girardeau ont capturé des images d’elle alors qu’elle chassait sur l’un de ses sentiers préférés.

“Je me bats depuis plusieurs années pour obtenir régulièrement des lions de montagne et j’en ai finalement obtenu quelques-uns dans quelques domaines différents”, a expliqué Girardeau. «Lorsque je recherche des emplacements de caméras, je recherche des pistes de gibier qui sont des sentiers créés naturellement par les animaux, et je recherche également des traces d’animaux différents.»

Ses images révèlent la nature furtive et curieuse de ces chasseurs nocturnes, et Girardeau a la chance d’avoir eu plusieurs caméras pour capturer cette scène.

“La dernière fois que j’ai eu une prise de vue DLSR, je n’avais pas de deuxième caméra enregistrant la réaction sur vidéo, donc c’est cool parce que sinon je n’aurais eu aucune idée qu’il vérifiait l’arrière de la caméra”, a-t-il dit. m’a dit.

Plus que probable, a reconnu Girardeau, Cookie était plus intéressé par son parfum que l’appareil photo ou le trépied.

–La vidéo et les images sont une gracieuseté de Mark Girardeau / Orange County Outdoors

.