Lion essaie d’ouvrir la portière après l’arrêt des touristes sur la route

Alors que les touristes s’arrêtaient pour regarder une fierté de lions au début du mois dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, l’un d’eux a essayé d’ouvrir la portière de sa voiture.

Les images qui l’accompagnent, capturées par Nick Shillan, montrent l’effort bref mais déterminé du jeune lion mâle pour déverrouiller la poignée de porte avec ses dents.

Le clip a été publié sur Facebook par Latest Sightings – Kruger vendredi avec une déclaration expliquant que les touristes ne devraient pas se mettre en position pour permettre à quelque chose comme ça de se produire.

Certains commentaires ont souligné le danger de photographier des lions à proximité à travers des fenêtres ouvertes.

Shillan, cependant, a déclaré à For The Win Outdoors qu’il avait un trépied d’appareil photo monté avec des pinces sur sa fenêtre et qu’il a bloqué l’ouverture de la fenêtre. La caméra vidéo était fixée au trépied avec un cardan mobile.

Shillan, qui était avec sa femme Angela, a déclaré avoir rencontré une fierté de 13 lions seulement 20 minutes après avoir conduit dans la partie sud du parc.

“J’enregistrais les lions mâles rugissant quand j’ai remarqué qu’un jeune mâle reniflait mon pneu”, a déclaré Shillan. «J’ai donc commencé à l’enregistrer. Par chance, il a commencé à mordre la poignée de la porte.

«Nous avons ensuite passé encore 15 minutes avec le reste de la fierté. Je n’ai jamais été en danger. Ma fenêtre était ouverte mais la caméra la bloquait. »

Comme les téléspectateurs peuvent le voir, un coup à la porte a fait reculer le lion surpris. Il est probable que le lion était simplement curieux au sujet du véhicule.

–Image avec l’aimable autorisation de Nick Shillan

