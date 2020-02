Lionel Messi a brisé le silence: “J’adore Barcelone, c’est ma maison”

Ce ne fut pas une année facile pour Lionel Messi à Barcelone. L’équipe n’a pas montré sa meilleure version et les mauvais résultats ont conduit au limogeage d’Ernesto Valverde. Bien que Quique Setién soit arrivé, le détenu a éclaté contre Erik Abidal et pour la première fois, l’Argentin a été très critique dans les réseaux sociaux contre le directeur des sports.

En voyant différentes situations de conflit, les rumeurs d’une éventuelle sortie n’ont pas fait leur apparition. Maintenant a décidé de briser le silence et a accordé une interview à Mundo Deportivo (sera publié intégralement demain jeudi).

Dans une avance, les médias espagnols ont partagé certaines des déclarations de la puce.

Votre vie à Barcelone:

“J’adore Barcelone bien que Rosario me manque beaucoup. C’est ma maison, j’étais ici plus longtemps qu’en Argentine. J’adore Barcelone, l’endroit où j’habite, Castelldefels, et je vis une vie que j’aime beaucoup.”

Une journée dans la vie de Messi

«La profession me permet de passer beaucoup de temps avec les enfants. Elle me permet de m’entraîner et d’aller vite manger avec Antonela et de ramasser les garçons. et arrivons morts parce qu’avec trois nous avons fini par être détruits. Pour dormir tôt mardi et jeudi les enfants ont le football et nous venons à la ville des sports pour l’école. une vie très normale “