Lionel Messi a canalisé Diego Maradona et a marqué le plus grand but de l’histoire de Barcelone ce jour-là en 2007

Lorsque vous avez marqué plus de 600 buts pour un club, choisir les meilleurs représente une tâche ardue.

Surtout quand il s’agit de Lionel Messi, et beaucoup d’entre eux sont absolument envoûtants.

Vous vous souvenez quand il a traversé toute la défense du Real Madrid au Bernebeu en 2011, ou quand il a dansé devant l’Athletic Bilbao lors de la finale de la Copa del Rey 2015?

Aucun d’entre eux n’a battu ce but contre Getafe

Mais même par ses normes astronomiques, il y a une frappe qui se démarque des autres.

Les fans de Barcelone sont massivement d’accord pour dire que le petit but étonnant de l’Argentin contre Getafe ce jour-là en 2007 est son meilleur.

En 2019, plus de 500 000 fans ont été invités à choisir le plus grand but de l’histoire de Barcelone, et l’effort remarquable de Messi en solo il y a 13 ans a remporté près de la moitié des voix.

En 2007, un Messi de 19 ans était déjà en train de devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Mais avant de se tourner vers la domination mondiale, Messi a dû détrôner une légende chez lui.

L’Argentine n’a jamais pensé voir de nouveau Diego Maradona, ni la plupart du monde du football, jusqu’à ce que Messi fasse irruption sur la scène.

Les parallèles étaient immédiatement évidents: le toucher, la vitesse, le génie.

Mais, pensaient-ils, personne ne pouvait recréer le “But du siècle” de Maradona contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 1986.

Non, pas celui-là. L’autre.

C’était jusqu’à ce que Getafe arrive au camp de Nou le 18 avril 2007.

Comme Maradona, Messi a ramassé le ballon dans sa propre moitié de terrain et s’est rapidement échappé de deux joueurs avec un contrôle étroit remarquable.

Le petit Argentin a éclaté à droite à une vitesse fulgurante, pénétrant à l’intérieur avec le ballon collé au pied gauche.

Les similitudes sont tout simplement étranges

Deux autres défis sont arrivés, Messi en a coupé un et est sorti de l’autre, à l’identique de son compatriote légendaire 21 ans plus tôt.

Non content de battre quatre, Messi a contourné le gardien de but, tout comme Maradona, et a mis le ballon dans le filet sous un angle serré.

Ils sont même partis dans la même direction pour célébrer!

C’était tellement bon que la plupart des gens oublient que Getafe a en fait vidé le Barca de la Copa del Rey cette année-là avec une victoire 4-0 au match retour.

L’objectif de Messi n’avait pas la même signification que la frappe de Maradona, ce qui a aidé l’Argentine à se glorifier de la Coupe du monde.

Mais cela a confirmé au monde qu’il y avait un nouvel Argentin qui pourrait devenir encore plus grand que celui qui l’a précédé.

