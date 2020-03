Lionel Messi aime Lautaro Martinez “ spectaculaire ”, l’attaquant de l’Inter lié aux transferts de Manchester United, Chelsea et Barcelone

Lautaro Martinez devrait être au centre d’un remorqueur et d’une guerre dans la fenêtre de transfert d’été.

L’attaquant de l’Inter est lié aux meilleurs clubs européens grâce à une saison impressionnante en Italie.

Martinez est pourchassé par une multitude de clubs européens grâce à sa forme électrique à l’Inter

Après avoir pris une saison pour s’installer en Serie A, Martinez a vraiment trouvé son rythme.

Il a joué un rôle clé dans la première véritable charge pour l’Inter depuis 2011, créant un partenariat redoutable avec Romelu Lukaku.

Les géants italiens sont à neuf points du leader de la Juventus, mais ont un match en main et ont été de solides prétendants toute la campagne.

Cependant, avoir l’attaquant argentin en si bonne forme signifie qu’un certain nombre de clubs en prennent note.

Ce pourrait être un été énorme pour l’attaquant et talkSPORT.com donne un aperçu en profondeur de tout ce que vous devez savoir sur Martinez…

Lautaro Martinez – Serie A 2019/20

Âge: 22

Club: Inter Milan

Position: attaquant

Nationalité: Argentine

Apparitions en Serie A – 22

Débute – 20

Buts – 11

Aides – 1

Tirs par match – 3,9

Dribbles réussis par match – 1,3

Un incroyable appelant du Sports Bar qualifie Messi et Co de «surfaite»

C’est quoi les potins?

Barcelone, Manchester United, Man City et Chelsea seraient intéressés à signer Martinez cet été.

Les géants espagnols sont à la recherche d’un successeur à long terme de Luis Suarez, qui est actuellement écarté d’une blessure au genou et aura 34 ans en janvier prochain.

Et Martinez a déjà joué avec le capitaine de Barcelone Lionel Messi dans l’équipe nationale argentine, ce qui signifie qu’il fera appel à toutes les parties concernées.

Faire équipe avec la légende vivante au niveau national serait difficile à refuser pour Martinez.

Il a déclaré: «Pour nous Argentins, Messi est important comme Maradona, il est le meilleur au monde et un privilège de jouer avec lui.

«Ce serait magnifique d’aider Leo à remporter une Coupe du monde.

«J’aime que les grands clubs s’intéressent à moi, cela confirme que je travaille bien et que je grandis. Mais je suis heureux ici, l’Inter est ma maison. »

Martinez admire Messi, qui est également plein d’admiration pour son compatriote, le qualifiant de “spectaculaire”

Pendant ce temps, Manchester United a besoin d’une puissance de feu supplémentaire alors qu’Anthony Martial et Marcus Rashford, qui ont principalement joué en tant qu’ailiers, ont joué en tête ce trimestre, tandis que le jeune attaquant Mason Greenwood a encore besoin de temps et de patience.

City semble avoir l’embarras du choix dans les options d’attaquant avec Sergio Aguero et Gabriel Jesus, mais n’a jamais hésité à ajouter à son équipe de stars.

Et les attaquants de Chelsea Olivier Giroud et Michy Batshuayi devraient partir à la fin de la saison, ce qui ferait de Tammy Abraham le seul attaquant senior du club.

Carrière de club jusqu’à présent?

Martinez a commencé sa carrière avec les ménés argentins de Liniers où il a prospéré dans leurs équipes de jeunes.

Sa forme a attiré l’attention du Racing Club argentin, qui l’a signé en janvier 2014.

Martinez a été un grand succès au Racing Club et a coûté 20 millions de livres sterling à l’Inter, mais il pourrait être vendu beaucoup plus maintenant

Martinez a fait ses débuts seniors au Racing Club en 2015, avant de marquer 22 buts en 48 matches de championnat.

L’homme de 22 ans a rejoint l’Inter pour un montant de 20 millions de livres sterling à l’été 2018.

Après un démarrage lent qui a vu son premier but arriver en septembre 2018 et son premier but européen en février 2019, il a maintenant retrouvé ses pieds.

La campagne 2019/20 a également commencé lentement, mais une grève contre Barcelone en Ligue des champions lui a valu une belle course.

Il a ensuite frappé la Juventus, le Sassuolo et le Borussia Dortmund, tous lors de matches consécutifs.

Avec la fin de la saison dans le doute, il compte 16 buts en 31 matchs.

Combien est-il susceptible de coûter?

Martinez aurait une clause de libération de 101 millions de livres sterling dans son contrat Inter.

Et Barcelone semble être le favori pour l’activer cet été, mais ils pourraient essayer de contourner cela en offrant de l’argent et un joueur aux Italiens pour sécuriser ses services.

Le contrat de Martinez court jusqu’en 2022 et, grâce à son partenariat avec Lukaku, il faudrait une grosse offre pour le signer.

Expérience internationale?

Martinez a marqué sept buts en 11 apparitions pour l’équipe argentine des moins de 20 ans, avant de faire ses débuts seniors en mars 2018.

Et son record de buts en tant qu’international complet est également impressionnant, avec neuf buts en 17 matchs.

Martinez a aidé l’Argentine à terminer à la troisième place de la Copa America 2019 avec deux buts en quatre apparitions.

Martinez a marqué 11 buts en 20 matchs lorsque les matches de Serie A ont été suspendus

Que dit-on de lui?

Le mois dernier, Martinez a reçu les éloges de son coéquipier argentin Messi.

La légende de Barcelone a déclaré: «Il est spectaculaire.

«Il a des qualités impressionnantes. On pouvait dire qu’il allait être un grand joueur et il le montre.

«Il est très fort, vraiment bon en tête-à-tête, marque beaucoup de buts et dans la zone où il se bat avec n’importe qui, tient bon, il peut tourner, rebuter pour tout gagner par lui-même. Il a beaucoup de qualité. Il est très complet. “

Martinez est très en demande et a été lié à Chelsea, Man United et Barcelone où il pourrait éventuellement remplacer Luis Suarez

Et l’été dernier, l’agent de Martinez Alberto Yaque a révélé l’intérêt de Barcelone pour son client.

Il a déclaré: «Parler de l’intérêt de Barcelone est vrai.

“Personne ne nous a appelés, mais nous savons qu’ils l’ont regardé attentivement. C’est vrai que Barcelone l’aime. “

Pendant ce temps, le patron actuel, Antonio Conte, ne s’inquiète pas des rumeurs qui courent dans sa tête.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des inquiétudes, l’ex-patron de Chelsea a déclaré: «Absolument pas, car le joueur est sérieux et concentré.

Antonio Conte espère avoir Lautaro Martinez à l’Inter aussi longtemps que possible alors qu’il montera un défi sur la domination nationale de la Juve

«Il va bien et doit continuer à le faire. Il a des marges de croissance considérables, il n’a que 22 ans et par rapport à l’année dernière, il a déjà grandi de manière impressionnante. C’est un gars sérieux, il est engagé et travaille. Je suis content de l’avoir à ma disposition. “

Comment s’intégrera-t-il s’il quitte l’Inter?

Barcelone

C’est assez simple avec Martinez, un remplaçant prêt à l’emploi pour le vieillissant Luis Suarez.

L’Uruguayen pourrait toujours rester, mais avoir son compatriote sud-américain dans l’équipe lui donnera un repos bien nécessaire qui devrait le garder au frais pour des affrontements vitaux.

Martinez est déjà habitué à jouer avec Messi, donc toute période d’adaptation sera probablement plus courte que partout ailleurs.

buildlineup.com

Martinez et Messi pourraient en prouver trop pour les défenseurs

Chelsea

Comme pour un éventuel déménagement à Barcelone, il est assez simple de voir où Martinez s’intégrerait.

Il est susceptible de défier Tammy Abraham pour la place de départ et pourrait se faufiler devant lui actuellement.

Avoir un joueur comme Martinez pourrait également permettre aux Bleus de passer à un 3-5-2 lorsque Frank Lampard le jugera nécessaire.

buildlineup.com

Martinez offrirait une bonne compétition à Abraham à Chelsea

Manchester United

Toujours à la recherche d’un n ° 9, Martinez pourrait enfin être la bonne pièce pour le puzzle.

Rater Erling Haaland en janvier signifie qu’une solution à long terme, autre que Mason Greenwood, n’est pas dans leur équipe.

Odion Ighalo a bien performé, mais pourrait ne pas être viable pour l’avenir.

Faire entrer Martinez entraînerait Martial et Rashford à l’extérieur et causerait des dégâts aux arrières latéraux adverses.

Bruno Fernandes et Paul Pogba jouant derrière lui devraient signifier qu’il verra bien le ballon devant le but.

buildlineup.com

Manchester United a besoin d’une puissance de feu supplémentaire

.