Lionel Messi et Cristiano Ronaldo rejoints par CINQ joueurs de Liverpool dans l’Équipe de l’année des supporters de l’UEFA après la superbe saison 2019 des Reds

Les champions d’Europe de Liverpool ont nommé CINQ joueurs dans l’équipe de fans de l’UEFA.com de l’année.

Chaque saison, l’UEFA demande aux supporters qui, selon eux, étaient les meilleurs du peloton tout au long de l’année – et sans surprise, les hommes de Jurgen Klopp ont fait le ménage pour les prix 2019.

Cinq membres de l’équipe de Klopp ont été nommés Équipe de l’année des fans d’UEFA.com

Les Reds ont battu Tottenham 2-0 en juin dernier au Wanda Metropolitano de Madrid pour remporter leur sixième Coupe d’Europe, et, inévitablement, cela a vu leurs joueurs se vanter d’un peu moins de la moitié du XI – qui regorge de meilleurs talents de tout le continent.

Le finaliste du Ballon d’Or, Virgil van Dijk, nommé Joueur de l’année de l’UEFA, a obtenu le feu vert en défense, ainsi que les arrières latéraux Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson.

Le tireur Alisson a été choisi comme homme entre les bâtons de l’alignement, tandis que Sadio Mane a une place en attaque.

Le seul autre joueur de Premier League à faire partie de l’équipe était le meneur de jeu belge de Manchester City, Kevin de Bruyne.

Pendant ce temps, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont de nouveau été inclus, ainsi que l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong ont également été élus pour avoir joué un rôle déterminant dans la course d’Ajax aux demi-finales de la Ligue des champions, et leur bonne forme pour les clubs qu’ils rejoindraient plus tard – la Juventus et Barcelone respectivement.

La superstar de la Juventus Ronaldo a marqué l’histoire avec son inclusion, devenant le premier joueur à être sélectionné pour le XI 14 fois après avoir aidé le Portugal à remporter la première Ligue des Nations de l’UEFA l’été dernier.

Vous pouvez regarder l’équipe en entier, ci-dessous…

Alisson (Liverpool et Brésil)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool et Angleterre)

Virgil van Dijk (Liverpool et Pays-Bas)

Matthijs de Ligt (AFC Ajax / Juventus et Pays-Bas)

Andy Robertson (Liverpool et Écosse)

Kevin De Bruyne (Manchester City et Belgique)

Kevin De Bruyne était le seul joueur non-Liverpool Premier League choisi pour l’équipe de l’année

Frenkie de Jong (Ajax / Barcelone et Pays-Bas)

Lionel Messi (Barcelone et Argentine)

Robert Lewandowski (Bayern München et Pologne)

Cristiano Ronaldo (Juventus et Portugal)

Sadio Mane (Liverpool et Sénégal)

