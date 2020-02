Lionel Messi n’est pas dans l’ombre de Diego Maradona

Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi jouera contre Napoli, ce qui signifie que l’une des conversations les plus inutiles et les plus frustrantes du football mondial sera relancée: comparer Messi à Diego Maradona.

Le jeune Messi faisait partie d’une longue lignée d’Argentins talentueux qui ont été marqués comme le prochain Maradona. En l’occurrence, Messi et Maradona ont également regardé et joué étrangement similaires. Mais là où les autres Maradonas n’ont pas réussi à faire la comparaison, Messi est peut-être devenu le plus grand joueur de tous les temps.

Les réalisations de Messi sont écrasantes, mais Maradona est aussi proche d’un dieu que n’importe quel humain peut l’être pour les fans de Naples et d’Argentine, et de nombreux fans de football en général. Messi a battu Maradona dans toutes les catégories statistiques et les trophées combinés, mais Maradona l’a toujours battu dans les victoires en Coupe du monde et le poids de son mythe – un mythe fondé sur ses incroyables exploits sur le terrain et élevé par son personnage (parfois tragique).

Maradona était, et est, sans vergogne lui-même, franc et combatif, pour le meilleur ou pour le pire. C’est un combattant, où Messi a été pendant si longtemps dénigré comme trop calme, trop doux. Quelqu’un avec peu ou pas de personnalité. Messi aime simplement jouer au football, ce qui n’est pas un crime, mais en raison de sa nature réservée, Maradona fait apparemment appel à plus de gens à un niveau personnel.

Les différences entre les deux hommes sont claires. Pourtant, même maintenant, lorsque Messi a tant fait pour gagner sa place au sommet du jeu, Maradona plane toujours sur lui. Quoi que fasse Messi, il ne semble pas correspondre à son compatriote. Il ne s’agit pas simplement de savoir s’il gagnera jamais une Coupe du monde, mais cela reste la plus grande faute de l’homme de Barcelone. Messi se bat contre l’idée de Maradona, plutôt que contre la personne tangible.

Peu importe que la carrière de Messi domine celle de Maradona en termes de championnats de ligue. Parce que Messi n’a pas remporté ces titres en faisant glisser une équipe intermédiaire sur la ligne d’arrivée, les détracteurs soutiennent toujours que Maradona était plus impressionnant à cet égard. Il y a toujours un moyen d’utiliser l’ancienne star de Naples pour discréditer Messi.

Ce conflit sur qui est «le plus grand» a apparemment mis les deux en désaccord tout au long de la carrière de Messi. Maradona est souvent l’une des voix les plus fortes lorsqu’il s’agit de critiquer Messi et ses performances. L’une de ses opinions les plus cinglantes est venue en 2018. L’Argentine a de nouveau échoué en Coupe du monde, et Maradona a déclaré que Messi n’était pas un leader:

“Nous ne devrions plus déifier Messi. Il est Messi quand il joue pour Barcelone. Messi est Messi quand il porte cette chemise, et c’est un autre Messi avec l’Argentine », a déclaré Maradona à Fox Sports. «C’est un grand joueur mais ce n’est pas un leader. Il est inutile d’essayer de faire un leader d’un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match. “

Sa réaction aux critiques contre Messi reflète un programme. Ceux qui aiment Messi voient Maradona comme un vieux has-been jaloux. Pour ceux qui sont à l’autre bout, Messi n’est pas aussi génial qu’il le prétend, et les paroles de Maradona en sont la preuve. Et parce que les deux sont si souvent comparés, Maradona a eu beaucoup d’occasions de parler de Messi au fil des ans.

Pourtant, ce qui est constamment exclu de la conversation sur les deux, c’est que Maradona a également été l’un des plus grands supporters de Messi. En 2009, après que Messi ait terminé deuxième en votant pour le Meilleur joueur du monde, Maradona a déclaré qu’il ne voulait pas que Messi soit le nouveau Maradona; il espérait plutôt que Messi deviendrait meilleur:

”Messi le nouveau Maradona? J’espère que oui, en fait, je veux qu’il devienne encore meilleur que moi », a déclaré Maradona dans une interview avec Inter Channel. “Tout le monde en bénéficiera s’il le fait.”

Lorsque Messi était sous pression pour impressionner lors de la Coupe du monde 2010 et que Maradona était le manager de l’Argentine, Maradona a fait de son ennemi supposé le capitaine de l’équipe. Lorsque Messi a été critiqué par l’entraîneur argentin lors de ce même tournoi et aurait été sous-performant, Maradona a riposté en disant: «Si Messi a une mauvaise course, laissez-le continuer avec cette mauvaise course, car je suis extrêmement satisfait de Messi. les performances.”

Lorsque Messi a annoncé sa retraite de l’équipe nationale en 2016, Maradona l’a ouvertement supplié de rester avec l’Argentine, en disant:

“Messi a été abandonné et je ne veux pas l’abandonner. C’est pourquoi je veux lui parler, lutter contre tous ceux qui l’ont abandonné. »

Un an plus tard, tout en affirmant qu’il pensait que Messi était meilleur que Cristiano Ronaldo, Maradona a également déclaré que Messi ne remportant pas de Coupe du monde ne devrait pas avoir d’importance pour son héritage en tant que l’un des meilleurs à avoir joué:

«Entre Cristiano Ronaldo et Messi, je choisis Messi, bien sûr! Mais il n’est pas si loin de Cristiano Ronaldo », a déclaré Maradona à TyC Sports. «Je ne me souviens pas d’avoir vu Lionel Messi jouer mal une fois dans sa carrière. Il a toujours beaucoup donné au football, même si personne ne peut gagner seul une compétition et son échec en Coupe du monde ne change rien. »

Un mois avant ces commentaires enflammés selon lesquels Messi n’était pas un leader en 2018, Maradona est venu à sa défense après sa retraite de l’équipe nationale. Il a non seulement défendu la décision de Messi, mais a critiqué des détracteurs, comme la Fédération argentine de football et les coéquipiers de Messi, pour avoir mis trop de poids sur un joueur et pour ne pas le défendre:

«C’est pourquoi je lui dis de ne pas revenir et de prendre tout le blâme. Nous allons le pleurer car il n’y a pas d’autre joueur comme lui, mais tout comme Messi tombe, l’AFA aussi », a déclaré Maradona à Infobae. «Il est très facile de dire que Messi est à blâmer, mais ils vont tuer l’enfant. Et cela me tue parce que s’il y a des camarades qui aiment vraiment Messi, ils auraient dû sortir et le défendre, pas appuyer sur le silence. »

Maradona aime parler, et parmi ses critiques de Messi, il a également montré qu’il était aussi grand fan que quiconque. Même si leur relation est devenue éloignée, Maradona n’a pas pu résister à complimenter Messi tout en disant qu’il espère que Naples remportera son match de Ligue des champions:

«Il doit continuer sa carrière et sa vie en sachant qu’il est le meilleur joueur de football aujourd’hui. J’ai aimé regarder Leo avec l’Argentine à chaque match. »

Le soutien de Maradona à Messi rend le conflit manufacturé autour des deux encore plus ennuyeux. Ce n’est pas Maradona la personne qui charge Messi, mais l’image de lui créée par ceux qui veulent utiliser l’ancienne star de Naples comme instrument contre une autre superstar générationnelle.

Le match de Barcelone et de Naples sera dominé par l’idée que Messi joue contre l’héritage de Maradona, ce qui est une réduction malheureuse des deux joueurs qui sont formidables dans leurs manières individuelles et qui sont devenus immortels grâce au football. C’est un affrontement fictif qui n’a pas grand-chose à voir avec leur vrai moi en tant que deux personnes qui, au fond, semblent s’admirer plus que les fans et les médias ne veulent l’admettre.