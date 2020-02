Lionel Messi quitte Barcelone cet été “certainement possible” au milieu des liens étroits entre Man United et Man City, selon un journaliste espagnol

Lionel Messi mettant fin à sa carrière emblématique à Barcelone cet été est “certainement possible”, a déclaré talkSPORT, alors que Manchester United et Man City sont intéressés.

Le journaliste de football espagnol Jon Hernandez a déclaré qu’il y avait de grandes craintes dans la ville quant à l’avenir de Messi au camp de Nou, au milieu des déclarations selon lesquelles il pourrait partir à la fin de la saison – GRATUITEMENT.

Des informations cette semaine ont lié l’Argentin à une sortie après que son public se soit brouillé avec l’ancien coéquipier Eric Abidal – le directeur sportif du club.

Lionel Messi a été exaspéré par les remarques d’Eric Abidal et l’a réprimandé sur les réseaux sociaux

Messi a frappé Abidal après que son ancien coéquipier ait critiqué les mauvaises performances de l’équipe sous le manager limogé Ernesto Valverde, affirmant que plusieurs joueurs n’avaient pas travaillé assez dur vers la fin de son règne malheureux.

S’adressant aux médias sociaux pour répondre, Messi a déclaré: «Les responsables de la direction sportive devraient également assumer leurs responsabilités et surtout prendre leurs propres décisions.

“Quand vous parlez de joueurs, vous devez donner des noms, sinon vous souillez le nom de tout le monde et alimentez des rumeurs qui ne sont pas vraies.”

Manchester City espère tirer profit, ayant depuis longtemps intérêt à réunir Messi avec son ancien manager Pep Guardiola au stade Etihad, et sa solide relation avec le haut gradé de la ville Ferran Soriano et Txiki Begiristain travaillerait également en leur faveur. .

Manchester United a également été lié à un intérêt – qui ne le serait pas? – avec une clause dans le contrat de Messi signifiant qu’il pourrait être disponible en transfert gratuit cet été.

Mais alors que la plupart des fans penseront qu’il est inconcevable que Messi quitte le camp de Nou après 19 années scintillantes, Hernandez affirme qu’il y a toutes les chances que cela se produise

“Beaucoup de gens à Barcelone, en particulier les fans du club, sont vraiment inquiets”, a-t-il déclaré au Alan Brazil Sports Breakfast.

«C’est la première fois que la plus grande star de Barcelone critique publiquement le club.

Lionel Messi et Pep Guardiola ont connu un succès remarquable à Barcelone – dont deux victoires en Ligue des champions

“Les commentaires d’Abidal étaient la dernière chose que Messi attendait du club, et sa réponse sur les réseaux sociaux a créé une très grande controverse autour de Barcelone.

«Les choses sont maintenant vraiment, vraiment grandes. Barcelone joue ce soir en Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao mais personne ne parle du match, tout le monde parle de Messi et de son avenir à Barcelone.

“Il vieillit, il aura 33 ans cette année, et cela pourrait être une chance pour un autre club et une grande chance pour Manchester City qui a toujours été autour de lui.”

La dispute publique de Messi et Abidal a fait parler d’elle en Espagne et a plongé Barcelone plus profondément dans la crise.

Les géants espagnols sont un peu en désordre. Le nouvel entraîneur-chef Quique Setien n’aurait pas pu imaginer à quel point son travail serait difficile lorsqu’il a été choisi pour succéder à Valverde le 13 janvier.

Barcelone a quatre victoires et une défaite à ses cinq matchs en charge, mais bien qu’ils aient gardé les choses ensemble sur le terrain, en dehors du terrain, c’est une histoire plus désolante.

Barcelone a été durement touchée par les blessures et son récent manque de signatures

La veille de l’arrivée de Setien, il a été confirmé que Luiz Suarez avait besoin d’une intervention chirurgicale sur sa blessure au genou et qu’il serait absent pendant quatre mois. Barcelone a réagi en vendant deux grévistes, Carles Perez et Abel Ruiz, pour lever des fonds afin d’en acheter un autre qui pourrait remplacer Suarez, mais ils n’ont pas réussi à en signer un dans la fenêtre de janvier.

Les espoirs de Setien reposaient sur Ousmane Dembele, affirmant que le flyer français serait “ comme une nouvelle signature ” à son retour de blessure, pour ensuite être informé de la nouvelle blessure à la cuisse et qu’il manquerait le reste de la saison.

Mercredi, seuls 16 joueurs de la première équipe ont été nommés dans l’équipe pour leur affrontement en Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao – ce sont les seuls joueurs qu’ils ont (pas qu’ils soient de mauvais joueurs, bien au contraire, en fait).

Pendant ce temps, Ivan Rakitic a admis qu’il était mécontent de la façon dont Barcelone avait tenté de le forcer à sortir cet été, et les agents d’Arturo Vidal ont entamé des poursuites judiciaires contre le club pour un bonus contesté.

Et puis, dans une interview dans laquelle Abidal a déclaré que le club espérait que Messi signe un nouvel accord et insiste sur le fait qu’il était heureux dans le club, le chef a également fait des commentaires qui ont attiré une réponse directe de la star et ont seulement enveloppé son avenir dans le doute. .

Eric Abidal (R) – ici posant avec le président du Barça Josep Maria Bartomeu (L) et le nouveau manager Quique Setien (C) – a rendu furieux Lionel Messi avec ses commentaires dans une interview au journal

Gary Lineker sur son amour pour Lionel Messi

Leur emprise sur leur défense du titre de LaLiga est en train de décliner, avec une récente défaite contre Valence permettant à un Real Madrid remis en forme de prendre trois points d’avance au sommet.

Messi, quant à lui, veut continuer à gagner et on a le sentiment qu’il devra peut-être quitter le camp de Nou cet été pour terminer sa carrière en beauté.

“Messi est entré dans ses toutes dernières années dans le football”, a ajouté Hernandez.

«Que ce soit deux, trois ou quatre ans de plus, personne ne le sait, mais il est définitivement à la fin de sa carrière.

«Et il veut toujours gagner. Il est toujours un gars très compétitif et il comprend que maintenant Barcelone a des problèmes pour obtenir des trophées, et la situation avec le sport n’aide pas.

“Il pourrait donc y avoir une chance [he could leave]. C’est tout à fait possible.

«Barcelone est un club fou en ce moment et les décisions qu’ils prennent maintenant sont difficiles à prévoir.

“A partir de maintenant jusqu’à l’été sera un moment très intéressant dans ce sens.”

