Lionel Messi terrorise Eibar avec une performance de quatre buts

Lionel Messi est entré dans le match à domicile de samedi contre le SD Eibar n’ayant pas marqué lors de ses quatre derniers matches de Liga – sa plus longue séquence sans but de la compétition en plus d’une demi-décennie – mais la superstar argentine a décimé la défense d’Eibar et en a perdu quatre au Camp Nou pour mener Barcelone à une victoire éclatante.

Messi a complété son troisième tour du chapeau de la saison – la meilleure marque de la Liga – en première mi-temps. Son premier match à la 14e minute a été sensationnel, car il a embarrassé deux défenseurs pour pénétrer dans la surface de réparation avant de frapper le ballon froidement devant le gardien de but et dans le coin du filet. Le commentateur Ray Hudson a été époustouflé, comme il l’est souvent par Messi.

Pour son second, Messi a enseigné au célèbre mathématicien grec Euclide «une chose ou deux sur les angles», selon Hudson.

Messi a complété son tour du chapeau à la 40e et a ajouté un quatrième but juste avant le temps plein, avec l’aide du nouveau venu de Barcelone Martin Braithwaite.

Vous pouvez regarder les faits saillants du match ci-dessous.

