Lions 2020 NFL Draft Pick Top Choice Révélé

Le choix des Lions 2020 NFL Draft Pick Top a été révélé cette semaine.

Il semble que Detroit examine de près le quart-arrière de l’Alabama, Tua Tagovailoa.

L’analyste de la NFL ESPN Bart Scott est apparu sur Get Up cette semaine et a noté qu’il y avait de très bonnes chances que les Lions utilisent le choix global n ° 3 sur Tagovailoa.

Avant cela, il était largement admis que l’équipe opterait pour de l’aide sur le côté défensif du ballon, car elle avait déjà un quart-arrière capable à Matthew Stafford.

Scott n’est pas d’accord avec cette théorie. Il pense que Détroit ferait mieux de déplacer Stafford ailleurs alors qu’il a encore de la valeur et recommencer avec une jeune pierre angulaire prometteuse de quart-arrière.

“Je ne vois pas comment les Lions de Détroit ont laissé Tua les dépasser”, a déclaré Scott.

“Ils comprennent qu’ils ont eu Matthew Stafford. Il n’a que 31 ans, mais nous avons vu à quoi cela ressemble d’avoir Stafford depuis 11 ans. Tu ne vas pas gagner un Super Bowl avec lui.

“Si vous êtes un jeune entraîneur-chef en difficulté dans cette ligue et que vous voulez appuyer sur le bouton de réinitialisation, vous ne pouvez pas laisser un gars avec un talent et une vision des bras s’en tirer.”

Alors que Tagovailoa est évidemment très talentueux et a connu un immense succès à l’université, il y a des questions concernant sa durabilité.

De plus, il n’a joué aucun match depuis qu’il a subi une blessure à la hanche en fin de saison à la fin de l’année dernière. Outre ce que son équipe de direction a dit, personne ne sait vraiment comment son processus de guérison s’est déroulé à ce jour.

De toute évidence, les Lions feraient preuve de diligence raisonnable avant de sélectionner Tagovailoa, mais il n’est pas certain que les chefs d’équipe soient vraiment prêts à prendre un si gros risque.

Si Tagovailoa n’est finalement pas la sélection au n ° 3, alors ce sera presque certainement quelqu’un du côté défensif du ballon.

Détroit a abandonné le plus de verges par match l’an dernier et a eu le deuxième plus petit nombre de sacs. Quelqu’un comme le demi de coin de l’Ohio Jeff Okudah aurait beaucoup de sens.

