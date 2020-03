Lire l’hommage sincère de Bill Belichick à Tom Brady

Aucun duo de quart-entraîneurs dans l’histoire de la NFL n’a eu autant de succès que Tom Brady et Bill Belichick, qui ont remporté six Super Bowls ensemble, ainsi que 17 titres divisionnaires incroyables au cours des 19 dernières saisons.

Mardi, un jour avant qu’il ne devienne un joueur autonome sans restriction, Brady a annoncé que son «voyage de football aura lieu ailleurs», mettant ainsi fin à sa course sans précédent à Foxborough.

Après l’annonce de la nouvelle, le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, et l’entraîneur Belichick ont ​​rendu hommage à Brady en publiant des déclarations – et la réflexion de Belichick sur les réalisations de Brady pourrait amener certains fans des Patriots à pleurer.

«Tom et moi aurons toujours une excellente relation fondée sur l’amour, l’admiration, le respect et l’appréciation…. Les exemples de la grandeur de Tom sont illimités, remontant même avant sa rédaction. Nous avons vu comment il se préparait quand il ne jouait pas, comment il se comportait quand il en avait l’occasion, ce qu’il faisait pour s’améliorer continuellement, son leadership, son état d’esprit, l’exemple qu’il donnait et, bien sûr, la personne qu’il était. Je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu’il a fait pour notre équipe et pour moi personnellement.

Parfois, dans la vie, il faut du temps pour passer avant d’apprécier vraiment quelque chose ou quelqu’un, mais cela n’a pas été le cas avec Tom. C’est une personne spéciale et le plus grand quart-arrière de tous les temps. »

Dans la déclaration de Kraft, le propriétaire des Patriots a déclaré qu’il avait hâte d’accueillir Brady en Nouvelle-Angleterre après la fin de sa carrière pour célébrer son héritage.

«Il n’y aura tout simplement jamais un autre Tom Brady. J’attends maintenant avec impatience le jour où nous pourrons le ramener chez lui en Nouvelle-Angleterre pour célébrer sa carrière de patriotes, ses réalisations sans fin et son héritage comme le plus grand de tous les temps. Je l’aime beaucoup.”

.