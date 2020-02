L’Italie veut copier la Super Coupe de Rubiales

La Super Coupe d’Espagne organisée en Arabie Saoudite a été un succès à tous les niveaux. L’intérêt s’est accru pour une compétition qui était restée un tournoi d’été presque résiduel grâce au nouveau format établi par Luis Rubiales en tant que président de la RFEF. Le fait qu’ils aient joué quatre équipes sous la forme de «Final Four» a donné un nouvel air à la Super Cup, et la preuve de ce succès est que la Lega Serie A tentera de copier le modèle de la saison prochaine.

L’employeur, en charge de l’organisation de la Super Cup dans le pays transalpin, recherche de nouvelles formules pour dynamiser son tournoi. Les deux dernières finales se sont déjà disputées en Arabie Saoudite fruit de l’accord entre la Série et le gouvernement saoudien, qui prévoit également la célébration du tournoi dans ce pays l’année prochaine. Les Italiens ont vu que la Super Coupe d’Espagne a eu beaucoup plus de profondeur et leur intention est de copier ce format dans lequel il y a deux demi-finales et ensuite la grande finale.

Ils ont déjà un accord avec l’Arabie saoudite

En Italie, ils pensent qu’ils peuvent gagner beaucoup plus de revenus si la Super Coupe est divisée en trois matchs au lieu d’un seul, et ils considèrent également que le suivi peut être plus important s’il y a des demi-finales. Votre accord avec l’Arabie saoudite Cela inclut le tournoi la saison prochaine, mais en principe, ce qui a été convenu était une finale, donc maintenant ils doivent négocier ce modèle entre les Espagnols.

Pendant ce temps, dans la nouvelle Copa del Rey conçue par le RFEF, les surprises suivent l’ordre du jour. Aucun des quatre qui ont disputé la Super Coupe d’Arabie ne s’est qualifié pour les demi-finales, donc entre Mirandés, Grenade, Real Sociedad et Athletic, Au moins deux d’entre eux joueront l’année prochaine la Super Coupe d’Espagne.