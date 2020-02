L’Italien ‘Classic’ et cinq autres matches seront à huis clos par le coronavirus

Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a confirmé lundi soir que les manifestations sportives seront interdites jusqu’au dimanche 1er mars prochain, dans les régions d’Italie où des cas de coronavirus ont été enregistrés. Cependant, dans certains cas, les matches pourront être joués à huis clos, comme c’est le cas avec Juventus – Inter Milan et cinq autres matches de Serie A, prévue pour le 26e jour. Inter – Ludogorets de la Ligue Europa Il sera également à huis clos.

«Suivre les exigences du monde du sport et considérant que l’interdiction des manifestations sportives ouvertes au public est maintenue dans six régions du nord de l’Italie, nous avons accepté le différend des jeux à huis clos », a annoncé lundi soir Vincenzo Spadafora, ministre des Sports.

Cette mesure signifie que six matches de Serie A programmés ce week-end, correspondant à la 26e journée du championnat d’Italie, se joueront sans public. Parmi les six jeux se trouve le classique italien, également appelé Derby d’Italie, c’est-à-dire Juventus – Inter Milan, qui se jouera ce dimanche à Turin. Les autres parties concernées sont: Udinese – Fiorentina, Milan – Gênes, Parma – SPAL, Sassuolo – Brescia, Sampdoria – Verona.

De plus, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre l’Inter et Ludogorets Ce jeudi se jouera également à huis clos, comme le rapporte l’équipe de Neroazzurro elle-même dans un communiqué. L’équipe d’Antonio Conte doit défendre sans son public le 0-2 réalisé en Bulgarie.

Le week-end dernier, certaines parties ont dû être suspendues à titre préventif lorsque l’épidémie du coronavirus qui affecte le nord du pays est connue et qui fait actuellement plus de 229 personnes infectées et a coûté la vie à sept personnes.