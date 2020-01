Litige fermé pour la grande finale du baseball dominicain

14 janvier 2020, 8 h 8 Saint-Domingue, 14 janvier (Prensa Latina) Le différend concernant le deuxième billet pour la grande finale de baseball dominicain est très serré aujourd’hui alors qu’il ne reste que deux jours avant la fin de la demi-finale.

Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas et Leones del Escogido, se battent à bout de bras pour accompagner les Toros del Este à respectivement trois, quatre et cinq matchs de la première place.

Lors des dernières rencontres, Tigres a battu les Eagles 7-4 pour couper une séquence de trois victoires suivies par les rapaces et un refus de cinq échecs.

La victoire correspond à César Valdez (3-0), et la défaite de Jon Niese (0-1). L’offensive féline a été menée par Emilio Bonifacio en triple et simple et par les Eagles Ronny Rodriguez qui en ont frappé trois sans conteste.

En revanche, dans l’autre match, Leones a blanchi le Toros déjà classé 2-0 dans un match remporté par le mexicain Marco Carrillo (1-0). Chargé à l’envers Frankie De la Cruz (0-1),

Les plus marquants de l’infraction ont été, pour les Lions, Eric Filia qui a frappé 3-1 et pour les Bulls, Anderson Féliz et Jhon Núñez, tous deux également connectés trois fois sans conteste.

