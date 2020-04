“Little Giants” méritait une suite. Nous avons donc fait un

Rembobinons nos cassettes VHS jusqu’en octobre 1995, lorsque Little Giants a fait son apparition sur le grand écran. Il n’a pas été particulièrement bien examiné, ni un succès à succès. Ce que c’était, et ce qu’il est devenu, était un classique culte.

Dans le climat du divertissement d’aujourd’hui, cela aurait presque garanti qu’une suite serait née des 19,3 millions de dollars qu’elle a réalisés au box-office (32,5 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui).

Mais quelle serait la suite?

À la fin du premier film, les Little Giants remportent leur seul match face à face et deviennent la seule équipe de pipi à Urbania, Ohio, avec des joueurs des deux équipes comprenant l’alignement et les anciens entraîneurs rivaux Kevin et Danny O ‘ Shea partage les tâches à la tête du programme. Le château d’eau de la ville a été modifié pour refléter les contributions des deux frères O’Shea.

Nous passons au noir et les crédits commencent à rouler.

Dans la suite, surnommée Little Giants Go For 2, nous ouvrons avec les Giants qui viennent de vaincre un autre adversaire d’une ville voisine. L’équipe, dans un esprit sportif, serre la main de l’autre équipe sur la ligne des 50 mètres, le tableau de bord s’allume en arrière-plan pour montrer une victoire de 20 points.

“Pourquoi devez-vous être un tel Néandertalien tout le temps?”

Kevin et Danny applaudissent ensuite les enfants dans les vestiaires, des articles d’endossement bien placés comme Gatorade et Doritos ici et là.

“Nous allons en séries éliminatoires et notre premier match est dans une semaine à partir d’aujourd’hui”, a déclaré Kevin. «Il y a trois matchs devant nous avant le match de championnat d’État, et nous avons du pain sur la planche. Nous allons devoir jeter du bois et casser des têtes si nous voulons traverser Port Clinton au premier tour. »

“Et nous allons aussi devoir nous amuser”, lance Danny. Kevin roule des yeux. À ce moment-là, le commissaire de la ligue pee-wee entre dans les vestiaires, tenant le trophée régional que l’équipe vient de remporter. Les enfants encouragent et précipitent le pauvre homme, qui est emmené au sol lorsque Marcus trébuche et lui tombe dessus. Le trophée vole dans les airs et les halètements abondent jusqu’à ce que Hot Hands Hanon se lève et l’attrape.

“Spike pense que c’était une bonne prise”, explique l’ancien méchant en prenant le trophée. Il frappe Hanon dans le dos, l’envoyant s’étendre au sol.

“Ugh”, dit Becky O’Shea derrière Spike. “Pourquoi devez-vous être un tel Néandertalien tout le temps?”

Spike gratte son visage, essayant clairement d’éviter une explosion.

“Spike … n’est … pas … UN NEANDERTHAL!” crie-t-il. “D’ailleurs, Spike préfère être ça qu’une fille stupide!”

“Cette fille stupide vous a déjà donné des coups de pied et peut le faire à nouveau!”

Junior Floyd entre entre eux.

“Arrête ça!” il dit. «Nous venons de gagner un match parce que vous êtes tous les deux les meilleurs footballeurs de l’Ohio. Nous sommes meilleurs quand nous sommes une équipe et n’essayons pas de nous battre les uns contre les autres. »

Becky regarde Spike pendant un moment puis lui tend la main pour la secouer.

“Très bien”, dit-elle. “Je suis désolé de vous appeler un Néandertalien.”

Spike fixe sa main pendant un moment puis se retourne et s’éloigne sans un mot.

Production Warner Brothers / Illustration par Tyson Whiting

Nous retournons à Urbania où nous voyons Danny travailler à la station-service. Il parle au maire de la ville alors qu’il pompe du gaz. La discussion porte sur le match à venir contre Port Clinton, un match que le maire a entendu dire que les Little Giants gagneraient probablement haut la main.

Alors que le maire s’éloigne, une autre voiture entre dans le parking de la gare, la cloche sonne alors qu’elle monte vers les pompes. C’est l’amour de Danny, Patty. Elle est tout sourire en sortant de la voiture, une boîte à lunch à la main.

“Tu as oublié ça”, dit-elle à l’approche de Danny.

“Ai-je?” il taquine. “Peut-être que je viens de le laisser pour que je puisse vous voir un peu plus aujourd’hui.”

Les deux sont sur le point de partager un baiser quand un Hummer H1 pleine grandeur arrive en rugissant dans la station, les surprenant. Le Hummer est un vert criard et or avec un ornement de capot en forme de quartier de fromage.

Danny s’approche de la vitre teintée du conducteur, qui se déroule lentement. À l’intérieur, un homme porte Tommy Hilfiger avec une paire de lunettes de soleil Oakley.

“Vous O’Shea?” demande l’homme en mâchant une liasse de gomme. À côté de lui, sur le siège passager, se trouve essentiellement un clone miniature de lui.

«Je le suis», répond Danny, l’air plus que confus. “Et tu es?”

«Freddy Hayes», dit-il en ouvrant un sourire de type saccadé. “L’entraîneur Freddy Hayes.”

Danny regarde le garçon sur le siège passager. Lui aussi porte des Oakleys et du chewing-gum.

“C’est génial”, dit Danny, poli comme toujours. “Une relation avec Woody?”

“Ouais,” dit le gars. “Nous allons probablement. Comme des cousins ​​éloignés du côté de mon père. Peut être.”

Danny jette un coup d’œil à Patty, qui hausse les épaules. La question irrite clairement Hayes, qui tend la main et lui fourre Danny dans la poitrine avec son index.

“Je sais que tu es l’entraîneur de ces stupides petits géants”, dit-il en se moquant. «Eh bien, j’entraîne les Packers à Port Clinton. Et tu sais quoi? Je vais m’assurer que toi et ton frère obtenez les coups que vous méritez.

“Boo-yah!”

Sans donner à Danny une chance de répondre, Hayes claque sur le gaz et se déchire dans la rue, forçant une voiture à dévier pour éviter de le frapper. Les pneus grincent alors que le grand Hummer se déchire.

“Qu’est-ce que c’était que ça?” Danny se demande à voix haute.

Il y a de l’agitation à l’intérieur d’O’Shea Chevrolet.

“Freddy Hayes?!?” Kevin O’Shea crie de l’intérieur du concessionnaire. La scène saute à l’intérieur alors que Danny hoche la tête.

“Ouais. Est-ce-que tu le connais?”

“Connais le?” Répéta Kevin, arpentant son bureau. “Vous pourriez dire ça. L’année où j’ai gagné le Heisman, j’ai à peu près frappé le billet avec quatre touchés dans l’Alamo Bowl. Lors du dernier jeu du match, nous étions en retard de quatre, et Coach a appelé une route de roue hors du jeu-action. Alors que je monte sur le terrain, notre quart-arrière Beau Rondeau m’a frappé avec une belle passe. Je sécurise le ballon, commence à sprinter sur la ligne de touche et voici le meilleur joueur de la défense, Freddy Hayes.

«Eh bien, le train de marchandises Freddy fait l’erreur de me mettre à genoux. Dès que j’ai vu son épaule tomber, j’ai sauté et je me suis précipité sur lui. » Kevin mime le mouvement avec énergie.

Les yeux de Danny s’élargissent.

«Je m’en souviens», dit-il. «Il s’est envolé du champ et a percuté ces pauvres pom-pom girls. Et vous avez marqué, intact. ”

“Et ils l’ont rejoué sur SportsCenter encore et encore”, dit Kevin, un sourire aux lèvres. “Dan Patrick a dû jouer ce clip 10 fois de suite.”

Les frères O’Shea se regardent et en parfaite synchronisation citent Patrick.

“Le WHIFFFFFFF!”

Danny s’assied sur la chaise en face du bureau de Kevin. “Alors qu’est-ce qu’il veut avec toi maintenant?”

Kevin se lève, faisant tourner la bague de mariage sur son doigt alors qu’il regarde par la fenêtre dans le parking.

“Je pense que c’est évident”, dit-il. “Pas toi?”

Danny reste silencieux.

«Il veut se venger, Danny. Il veut nous embarrasser comme nous l’avons embarrassé. »

“Attendez -” nous “n’embarrassions personne. Tu l’as fait!”

Kevin glousse alors qu’il s’approche de son petit frère. Il lui tapote l’épaule.

“Il n’y a pas de” toi “dans l’équipe, Danny. Il veut que tous les petits géants souffrent. »

Les Little Giants sont tous assis dans un vieux garage, des pizzas et des sodas et d’autres goodies dispersés autour. Junior Floyd est assis sur un canapé délabré avec Becky «Icebox» O’Shea. Ils se tiennent par la main. À proximité, il y a quelques-uns des anciens joueurs des Cowboys discutant avec Rudy Zolteck et le reste des Little Giants sont dispersés autour.

Spike soulève des poids tandis que le petit Jake Berman regarde avec étonnement. “Ses bras ont la taille de ma tête!” Annonce Berman avant de s’essuyer le nez.

“C’est parce que Spike ne manque jamais son entraînement de musculation”, explique Spike. “C’est parce que Spike connaît la valeur d’une bonne alimentation et d’une bonne séance d’entraînement.”

Zolteck se tourne pour regarder Spike. Il tient un sac de pièces de Reese.

“Aimez-vous les fruits de mer?” Demande-t-il à Spike.

“Oui, c’est une excellente source de protéines”, déclare Spike.

“Voici certains voient de la nourriture pour vous!” Zolteck dit, ouvrant la bouche pour révéler les oranges et les jaunes mâchés et colorés mélangés avec du beurre de cacahuète brun dans sa bouche.

“Pouah!” Dit Spike, laissant tomber les poids au sol avec un bruit sourd. “Pourquoi vous ont-ils même laissé entrer ici?”

Zolteck hausse les épaules et jette plus de bonbons dans sa bouche. En même temps, la porte du garage s’ouvre et Kevin et Danny entrent.

“Très bien, asseyez-vous et fermez la bouche”, dit Kevin en se dirigeant vers une télévision et un magnétoscope. Il insère une cassette et la statique à l’écran se transforme en match de football.

“Whoa”, dit Junior. “Ces gars sont gros.”

«Vraiment, vraiment gros», déclare Tad Simpson.

“Plus grand que Spike”, déclare Johnny Vennaro.

Spike grogne alors qu’il regarde la télévision sous un front plissé.

La scène du film montre jouer après jeu d’une équipe vêtue de vert et d’or écrasant leurs adversaires. Les lignes offensives ressemblent à des sacs en papier humides et les défenseurs les déchirent, renvoyant le quart-arrière et ramassant des plaqués pour les pertes. Les interceptions abondent. En attaque, ils traversent leurs adversaires comme s’ils couraient devant des mannequins.

“Qui sont-ils?” Demande Vennaro, les yeux écarquillés de peur.

«C’est, les enfants, l’équipe de Port Clinton», dit Kevin. “Les Packers.”

Trois joueurs des Little Giants marchent dans l’allée, loin du garage.

“Où allez-vous?” Danny les appelle.

“Pour mettre à jour mon assurance vie!” Zolteck répond par-dessus son épaule.

“Oui, je dois appeler mon grammy”, dit Tad.

“Je suis juste en train de sortir d’ici!” Berman crie, accélérant sa marche.

Danny sort du garage et court après eux. Il les attrape avant qu’ils ne sortent de l’allée.

“Allez, les gars,” dit-il. «Ce ne sont que des joueurs de football qui font pipi. Juste comme toi.”

“Comme nous?”, Dit Zolteck, incrédule. «Ils sont tous plus gros que n’importe qui dans notre équipe! Je pense que certains d’entre eux avaient une barbe! Et des tatouages! ”

Danny corrale les garçons et les retourne vers le garage. Les garçons semblent réticents, mais ils entrent dans le pas et se laissent reconduire à l’intérieur là où les autres joueurs attendent.

Kevin est à un tableau noir avec Nubie à côté de lui, son livre de jeu à la main.

“Nous sommes prêts?” Demande Kevin, l’air un peu agacé.

Danny hoche la tête tandis que les trois joueurs en fuite trouvent des places pour s’asseoir à côté de leurs coéquipiers.

Kevin commence à dessiner sur le tableau noir, regardant le livre de jeu de Nubie.

«La meilleure façon de vaincre la taille», dit-il alors que les X et les Os se développent sur l’ardoise, «c’est avec la vitesse.»

Production Warner Brothers / Illustration par Tyson Whiting

C’est le jour du match et nous avons une vue sur un magnifique terrain de football entouré des deux côtés par des gradins. Les fans sont emballés dedans, chaque côté agitant des pancartes et portant les couleurs de leur équipe.

Alors que les Little Giants entrent sur le terrain et déchirent un panneau en papier, un côté du stade éclate de joie.

“Belle participation”, déclare Danny à Kevin alors qu’ils sortent derrière leur équipe.

“Les gens ne peuvent pas résister à un bon match de football, Danny”, dit Kevin. “Donnons-leur un jeu à retenir.”

De l’autre côté du terrain, une voiturette de golf tirant une remorque arrive devant l’entrée de l’équipe locale. Sur la remorque se trouve un mur de briques avec des «Packers» peints à la bombe en vert et or. Tous les petits géants sont là, les yeux rivés sur l’étrange écran à travers le champ.

Soudain, le mur tremble. Et puis encore. Et encore. Et encore. Et puis il bascule et s’effondre au sol, jetant un nuage de poussière dans l’air. Les fans du côté des Little Giants sur le terrain haletent alors que les personnages commencent à sortir de la poussière.

Un trio de joueurs Packers, dont le jeune Hayes, entre en scène. Ils tiennent des marteaux. Sans un mot, Hayes lève son marteau et le pointe droit sur les Little Giants. Il le tient là pendant quelques instants avant de le laisser tomber sur le gazon vert.

”Packers! Packers! Packers! Packers! ” la foule de ce côté du champ commence à chanter. Les joueurs viennent marcher sur les décombres des briques tombées, trois de front, et coulent sur le terrain.

Les fans des tribunes des Little Giants se regardent nerveusement et restent silencieux.

Danny et Kevin regardent la foule stupéfaite, puis leurs joueurs, puis les appellent sur la touche.

«Sang et tripes. S’ils nous frappent assez fort, ils verront les deux. ”

“Nous ne pouvons pas laisser leur taille nous intimider”, explique Danny. “Vous avez battu des équipes avec des joueurs plus gros que vous. Et avec certaines de ces pièces que Nubie a conçues, vous allez avoir un élément de surprise. ”

“Ouais, je serais surpris si nous ne mourions pas pendant le coup d’envoi”, grogne Tommy Moore.

Danny fronce les sourcils puis fait un geste sur le terrain.

“Sortez et montrez-leur de quoi vous êtes fait”, dit-il.

«Du sang et des tripes», dit Zolteck. “S’ils nous frappent assez fort, ils verront les deux.”

Les Little Giants pénètrent sur le terrain et les choses commencent à mal tourner. Les Packers reprennent le coup d’envoi pour un touché, puis donnent un coup de pied et le récupèrent.

Kevin regarde de l’autre côté du terrain où Freddy Hayes se tient, les bras croisés, son attention fixée sur les frères O’Shea et pas du tout sur le match. Kevin détourne le regard juste à temps pour voir une passe profonde du plus jeune Hayes, qui est le quart-arrière des Packers, à un receveur qui saute facilement par-dessus les mains chaudes pour faire le rattrapage et la balade dans la zone de fond après avoir jeté un tacle. Le tableau d’affichage indique 14-0 avec seulement 30 secondes de retard.

Les Little Giants récupèrent le coup de pied de pied qui s’ensuit et le jogging junior sur le terrain avec Icebox et Spike qui attendent déjà dans le groupe.

«Power-I 32 Fullback Lead», dit-il. “En deux.”

L’équipe s’aligne avec Icebox à l’arrière et Spike à l’arrière. Comme Junior appelle “Down!” tous les joueurs de ligne des Giants se positionnent en trois points.

“Ensemble!” Junior aboie, commençant sa cadence. “Frappé!”

Toute la ligne défensive des Packers tire en avant, heurtant les Little Giants. Les joueurs volent en arrière, claquant dans le sol. Le centre, l’un des anciens Cowboys, est jeté dans Junior, qui tombe en arrière dans Icebox et le duo s’écrase ensuite sur Spike, les jetant tous au sol.

Des drapeaux jaunes flottent sur le terrain et l’arbitre se tourne vers la boîte de presse et signale un hors-jeu sur les Packers.

“C’est tout ce que tu vas appeler?” Crie Kevin. «Et la rugosité inutile? Ce n’était rien d’autre qu’un tas de photos bon marché! »

L’arbitre ignore les frères O’Shea alors que les Little Giants se rapprochent à nouveau de la ligne de mêlée.

Zolteck pose sa main sur ses trois points et regarde de l’autre côté du tacle défensif massif qu’il est chargé de bloquer.

“Pouvons-nous simplement convenir que le football est un jeu d’esprit sportif et de prise en charge de votre collègue?” il demande.

“Je vais vous assommer la semaine prochaine, puis je vais limoger votre quart-arrière”, grogne le défenseur des Packers. “Et puis je vais voler tous vos bonbons.”

Lorsque la balle est cassée, Zolteck est écrasé. Junior se tourne pour passer le ballon à Spike, mais le bloc de tête de Becky est explosé et elle est renversée. Spike et Junior sont abordés en même temps par le Packer.

“Spike veut savoir où vous avez appris à bloquer!” Spike crie à Becky alors qu’ils décollent tous du sol.

“Le même endroit où vous avez appris à utiliser les pronoms!” La glacière aboie.

Le chaos continue et nous arrivons vers la fin du deuxième quart-temps et les Giants sont obligés de bottés de dégagement puis de se mettre en défense. Là, lors du premier jeu, Spike rate un tacle et fait trébucher Becky par inadvertance. Les deux obtiennent un masque à l’autre et grognent l’un l’autre alors que la corne retentit pour terminer la première moitié.

Alors que les Little Giants déambulent dans les vestiaires, le tableau d’affichage derrière eux indique 24-3.

Alors que Danny entre, la scène est celle de joueurs battus et meurtris. Zolteck est allongé sous une table, un sac de glace sur le visage. Spike enregistre des jointures sanglantes. Junior aide Marcus à réparer une paire d’épaulettes cassées.

«Les choses semblent difficiles là-bas», dit Danny. «Nos dos sont contre le mur. Mais il nous reste les deux quarts, et c’est beaucoup de football. ”

“C’est beaucoup de football”, répète Berman, mais dans un gémissement de désespoir.

Kevin se dirige vers les vestiaires lorsque l’entraîneur Hayes sort devant lui.

“Il y a M. Heisman”, dit Hayes en pointant du doigt. «Oh, mec, c’est tellement excitant! Puis-je obtenir votre autographe. ”

“Bonjour, Freddy”, dit Kevin en se raidissant. “Qu’est-ce que vous voulez?”

Hayes enlève ses lunettes de soleil Oakley et marche jusqu’à Kevin.

“Ce que je veux?” Dit Hayes, mâchant sa gencive de plus en plus fort à chaque seconde qui passe. “Eh bien, pour commencer, je veux que vous admettiez que vous n’êtes pas digne du trophée Heisman.”

“Pour commencer …”, répète lentement Kevin.

“C’est vrai”, gronde Hayes. “Parce que quand vous avez fini avec ça, je veux que vous vous habilliez avec un costume de clown et que vous sortiez au milieu de terrain et fassiez une danse amusante.”

Kevin a l’air confus. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, puis change d’avis et le referme. Il ne peut s’empêcher de rouvrir la bouche, une question clairement au bout de sa langue. Il soupire et ferme à nouveau la bouche.

“Vous savez, parce que vous êtes un clown”, dit Hayes, un ricanement se formant sur ses lèvres.

“Curieusement, j’ai compris ce que vous essayez de dire”, dit Kevin. “Écoutez, j’ai une équipe pour coacher, donc je vais faire ça.”

Hayes jette la tête en arrière et rit.

“Une équipe?” il dit. “Vous n’avez pas d’équipe. J’en ai entendu parler. Votre stupide petit frère vous a battu et vous avez perdu votre équipe. Si ce n’était pas pour ce perdant, vous ne seriez même pas entraîneur en ce moment. ”

Kevin hoche la tête, clairement agité. Il regarde dans le couloir et à travers une fissure dans la porte, il peut voir son frère essayant passionnément de rallier les troupes.

“Vous savez quoi? Tu as raison », dit Kevin. Il monte directement dans Hayes. «Je ne serais pas entraîneur sans mon petit frère perdant. Je n’aurais même pas de travail en ce moment si ce n’était pas pour lui.

“Et je vais vous dire autre chose. Non seulement mon petit frère m’a battu, mais il va aussi vous battre. Préparez-vous pour un grand WHIFFFFFF, Hayes.

“Et tu sais quoi? Vous devriez probablement arrêter avec la mastication excessive de gomme. Tu n’es pas Mike Ditka. ”

Kevin dépasse Hayes, qui balbutie pratiquement. Sans regarder en arrière, Kevin entre dans les vestiaires et regarde Becky et Spike, qui se sont croisés toute la journée. Danny se calme, sentant que son frère a quelque chose à dire à l’équipe.

“Becky, tu es ma nièce et je t’aime”, dit Kevin. “Et Spike, tu es probablement le meilleur joueur de football que j’ai jamais vu à ton âge. Vous êtes tous les deux incroyables dans ce sport. Vous êtes les leaders de cette équipe. Mais en ce moment, vous le déchirez parce que vous ne pouvez pas passer un petit moment dans un match de football.

«Le football est un jeu. Ce n’est pas quelque chose qui devrait contrôler votre vie. C’est censé être amusant. C’est censé être joué avec des amis. Mon frère m’a appris ça. À moins que vous ne puissiez dépasser ce jeu et ce match, vous ne pourrez jamais mener cette équipe à la victoire. ”

Icebox a l’air en colère au début. Elle jette un coup d’œil et voit Spike, ses jointures sanglantes d’essayer si fort. Elle regarde sa jambe et l’éraflure sur son tibia. Elle prend une profonde inspiration puis se lève, offrant sa main à Spike.

“Tu veux gagner un match de football?” elle demande.

Spike la regarde pendant plusieurs longs moments silencieux. Il sourit et lui attrape la main.

“Faisons cela.”

Un enthousiaste entraîneur Hayes se tient en face des frères O’Shea tandis que son équipe se prépare pour le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. Avec une avance de 24-3, il est confiant que son équipe est en route vers une déroute.

Kevin revient au premier coup d’œil, puis entend Danny applaudir et applaudir à l’appui des Little Giants alors qu’ils trottent sur le terrain pour le retour. Kevin regarde son frère, les enfants, puis commence à applaudir aussi.

“Jouons au football, Giants!” crie-t-il.

Hot Hands s’aligne pour recevoir le coup de pied avec Spike et Icebox devant lui. Les Packers lancent le ballon profondément, presque dans la zone des buts, et Hot Hands fait le rattrapage à la ligne des 2 yards et sprinte en avant. Un groupe de Packers franchit la ligne initiale de blocs et sprinte vers le retourneur de coup de pied quand soudain Becky et Spike convergent devant lui, épaule contre épaule, et conduisent le bloc directement dans les Packers. Les corps dégringolent alors que le duo ouvre une voie et Hot Hands se penche sur son sprint, s’éloignant de tout plaqueur potentiel et dans le champ ouvert pour un long score à couper en tête, 24-10.

Tout le stade éclate sous les acclamations et les huées. Les Little Giants se rassemblent autour de leur coéquipier pour célébrer le touché de 98 verges.

“Nous devons récupérer ce ballon”, déclare Junior à Marcus. “Pouvez-vous y participer?”

«Je peux à peine le lancer droit», dit Marcus.

Les Little Giants semblent inquiets, mais Nubie entre dans le groupe. “En fait,” dit-il, “donner un coup de pied droit est exactement ce dont nous avons besoin.”

Production Warner Brothers / Illustration par Tyson Whiting

Nous avons coupé les deux équipes alignées pour le coup d’envoi, avec l’entraîneur Hayes livid sur la touche. Il hurle sur ses joueurs Packers, les accusant d’être doux.

“Tu ferais mieux de commencer à jouer comme des hommes, ou tu vas courir demain à l’entraînement du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil!”

Les joueurs Packers semblent bouleversés et commencent à regarder les Little Giants en face d’eux.

“Levez vos mains et soyez prêt à plonger sur ce football!” Hayes crie à nouveau. Son propre fils est à l’avant du peloton de joueurs, ses mains prêtes et son œil fixé solidement sur le ballon alors que Marcus commence son approche pour le coup de pied.

Le ballon tire du tee comme une balle, directement sur le jeune Hayes. Son premier instinct, à se manifester en s’attendant à un dribble sur le terrain ouvert, est le mauvais alors que le lecteur de ligne le frappe à l’épaule et rebondit vers les Little Giants. Les joueurs des deux équipes y plongent et se retrouvent dans un tas de chiens. Les arbitres commencent à attirer les joueurs ici et là jusqu’à ce que nous arrivions au fond – et Spike l’a.

Alors que les Little Giants se rassemblent, l’entraîneur Hayes hurle à son fils sur le terrain. Les Packers le regardent alors qu’il jette un presse-papiers.

“C’est comme ça que je t’ai appris à jouer au football?” crie-t-il. “Est-ce ainsi que tu vas me représenter sur ce terrain?”

Kevin et Danny froncent les sourcils du côté opposé.

“Allez, mec, c’est juste un jeu!” Danny crie à l’autre entraîneur.

“Tais-toi, perdant!” Hayes crie en retour. Il y a des murmures de la foule.

Les Little Giants brisent le groupe et arrivent à la ligne de mêlée dans une formation de fusil de chasse avec Spike et Becky comme dos séparés. Junior piétine son pied au sol et Johnny se met en mouvement et se dirige vers le trio dans le champ arrière.

“Frappé!”

Le claquement frappe Junior dans les mains et il se retourne alors que Spike et Becky convergent vers lui juste au moment où Johnny les atteint. Les quatre joueurs se sont ensuite séparés, se dirigeant dans des directions différentes, tenant tous leurs bras comme s’ils avaient le ballon.

Un joueur des Packers frappe Junior et l’amène au sol et un autre attrape Johnny autour des hanches et le tacle. Pas plus que le ballon.

Alors qu’Icebox parcourt la fin, la balle enroulée dans ses bras, un secondeur Packers la rencontre, se fait frapper et rate le tacle. Elle coupe devant un dos défensif, lance un autre tacle et est ensuite rabattue 20 mètres plus tard.

Hayes se penche et prend la main de Becky, la tirant sur ses pieds.

“Belle course”, dit le Packer.

“Merci. Prévoyez quelques autres à venir », dit-elle, puis elle revient en courant.

Au jeu suivant, les Little Giants déplacent le ballon à moins de cinq mètres du but avant de sortir en formation Power-I.

“DÉCALAGE!” Junior crie et tout à coup tout le monde semble en mouvement. Les monteurs de lignes se séparent et commencent à courir vers la ligne de touche à leur gauche, rejoints par Spike et Johnny. Hot Hands se divise vers la droite. Les seuls joueurs qui restent dans leur position d’origine sont le centre, le quart-arrière et l’arrière. Les Packers ont l’air complètement confus.

”Porte battante! Porte battante! ” L’entraîneur Hayes commence à crier du fond de la boîte des entraîneurs. “Changez avec eux!”

Les joueurs Packers commencent à se démener et presque tous se dirigent vers la plus grande concentration de joueurs près de la ligne de touche.

Dans la confusion, les Little Giants se préparent et Junior crie.

“Frappé!”

Sur le coup, Hot Hands se précipite dans la zone des buts, tirant son coin avec lui. Le centre avance, repoussant un joueur de ligne défensive vers l’arrière tandis que Becky sprinte devant Junior et se jette dans le secondeur. Junior rejoue un autre secondeur et entre pour le score.

“Vous plaisantez j’espère?” l’entraîneur des Packers crie. “Sont. Vous. Blague. Moi?!?!”

Avec le point supplémentaire naviguant à travers les montants, les Little Giants suivent maintenant les Packers, 24-17.

“Mais je veux que vous sachiez que quelle que soit la fin de ce jeu, je suis fier de vous, Little Giants. Et j’espère que vous vous amusez. ”

Le match fait rage pendant le reste du troisième quart et jusqu’au quatrième lorsque les Packers sont confrontés aux quatrième et troisième avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Sur le snap, Hayes se retourne et tend le ballon à un porteur de ballon qui sprinte vers le tacle droit. Soudain, Icebox franchit la ligne, remplissant le trou et entrant pour le tacle. Le coureur des Packers plante son pied dans le sol et renverse le terrain, mais comme il le fait, il est rencontré par Spike qui blitz du côté opposé et est écrasé avec un énorme coup.

Alors que l’arbitre signale un premier essai pour les Little Giants, Becky aide Spike à décoller.

«Joli coup», dit-elle.

“Merci de l’avoir repoussé vers Spike”, répond-il.

De la touche, Kevin appelle un temps mort et rassemble les joueurs.

“Nous devons descendre sur le terrain et marquer, et nous avons moins de deux minutes pour le faire”, dit-il. «C’est beaucoup demander à une équipe comme celle-ci.

“Mais je veux que vous sachiez que quelle que soit la fin de ce jeu, je suis fier de vous, Little Giants. Et j’espère que vous vous amusez. Je connais Danny et moi. ”

L’équipe est ensuite accueillie par Nubie alors qu’il entre dans le groupe. Il regarde les joueurs autour et ouvre son livre de jeu.

“Il est temps”, dit-il, “pour le siège du château de Stirling.”

Les Little Giants sont alignés sur le terrain dans une formation étendue. Junior est dans le fusil de chasse avec Johnny à ses côtés. À sa gauche large, se tient Hot Hands, tandis que Icebox et Spike sont à sa droite.

“Vers le bas!” Junior crie et la ligne offensive laisse tomber leurs mains au sol à l’unisson. “Ensemble!”

Junior piétine son pied et Johnny se met en mouvement à sa droite, vers la touche.

“Frappé!”

Junior prend le claquement et recule, puis regarde vers sa gauche alors que Hot Hands s’incline vers le milieu du terrain. Soudain, Hayes fait irruption dans la ligne lors d’un blitz et Junior se précipite pour s’échapper. Il cherche dans le champ un récepteur ouvert quand il voit Becky se briser vers la ligne de touche sur une voie de sortie, et il tire le ballon juste au moment où il est frappé par Hayes.

Le lancer semble hors de la cible et sort des limites du terrain, mais Becky saute quand même. Elle accroche le ballon en l’air et avant qu’elle atterrisse, elle le jette sur le terrain à Spike, qui avait retardé son parcours afin qu’il soit à pleine vitesse derrière elle lorsqu’elle attraperait le ballon.

Les joueurs des Packers, stupéfaits, ne sont pas du tout préparés alors qu’il sprinte devant eux, se détachant de la défense et entrant dans la zone des buts pour le score.

Des acclamations éclatent des deux côtés des tribunes et les Little Giants célèbrent tous. Junior et Becky courent jusqu’à Spike.

“C’était incroyable!” Cris juniors. “Je ne peux pas croire que ça a marché!”

“Tout comme Nubie l’a rédigé!” Dit Becky.

Le trio se retourne et regarde le tableau de bord, qui se lit 24-23.

“Faut-il le botter et l’attacher, ou aller pour deux?” Demande Danny en regardant son frère. Kevin regarde à travers le terrain à l’entraîneur Hayes, qui crie à ses joueurs. Les têtes des emballeurs pendent et la réprimande verbale n’aide pas les choses.

Kevin prend une profonde inspiration puis regarde son frère.

“Je pense que nous visons la victoire”, dit-il. “C’est risqué, mais c’est du football.”

Les Little Giants s’alignent dans le Power-I alors que les Packers empilent la ligne. Junior regarde par-dessus le centre de Hayes, qui rampe, les yeux rivés sur le quart-arrière.

“Icebox, non?” Demande Hayes.

Junior le regarde et sourit.

“Vers le bas. Ensemble.”

L’atmosphère est tendue. Les fans des deux côtés sont debout. Un silence plane sur tout.

“Frappé!”

Le centre accroche le ballon en arrière, à travers les jambes de Junior et directement à Spike, qui charge en avant. Junior et Becky exécutent une fausse plongée vers la droite, attirant Hayes et un autre secondeur avec eux. Au moment où ils se rendent compte que c’est Spike avec le ballon, il est trop tard alors qu’il saute dans la mêlée, étirant le ballon sur la ligne pour le score.

“ET C’EST BON! Les géants gagnent! Les géants gagnent! ” La voix de l’annonceur résonne dans le stade mais est immédiatement dépassée par le rugissement de la foule. Les Little Giants célèbrent quand le plus jeune Hayes s’approche d’eux.

“C’était un sacré match de football”, dit-il en serrant la main de Junior, Icebox et Spike. “Je ne peux pas attendre le match revanche la saison prochaine.”

“Nous serons là”, dit Becky. “Tu peux compter dessus.”

“ET C’EST BON! Les géants gagnent! Les géants gagnent! ”

Au milieu de terrain, Kevin et Freddy Hayes se rencontrent. Kevin tend sa main.

“Joli match, Freddy”, dit-il.

Hayes regarde la main tendue puis revient vers Kevin.

“Il est temps d’oublier le passé”, dit Kevin, regardant le fils de Hayes sur le terrain, “et de commencer à penser à l’avenir.

“Vous avez un garçon spécial là-bas, et c’est un joueur de football solide. Donnez-lui l’amour du jeu, tout comme vous et moi lorsque nous avons joué. Il y a bien plus de grands moments que de mauvais. »

Hayes regarde son fils serrer la main des Little Giants. Il prend une profonde inspiration, tend la main et retire ses Oakleys, puis regarde Kevin droit dans les yeux.

«Tu as eu de la chance quand tu m’as fait du mal», dit-il.

Kevin sourit.

“J’ai fait.”

Hayes regarde à nouveau le terrain tandis que les Packers commencent à se rassembler dans la zone des buts. Les Little Giants se réunissent avec Danny à l’autre bout du terrain.

“Super match, entraîneur”, dit Hayes, en prenant la main de Kevin et en la serrant. “À l’année prochaine.”

Alors que Kevin s’approche de son équipe, certains joueurs se précipitent et l’attrapent, le traînant à côté de Danny alors que le reste de l’équipe les entoure tous les deux. Des sourires tout autour.

”This one was for you two,” Becky says, hugging her dad and then her uncle. “Thank you for being our coaches.”

As she steps back, Junior lifts his helmet in the air, followed by the rest of the players.

”Little Giants on three!” he yells.

Kevin and Danny look at one another and then shake hands as the players scream out the count down.

”One! Two! Three!

”LITTLE GIANTS!”

We fade to black, and the credits begin to roll.