Liverpool 2-3 Atlético de Madrid | Le résultat le plus absurde de l’histoire du football

Dans une nuit magique pour l’Atlético de Madrid et tragique pour Liverpool. L’équipe ‘Cholo’ a réalisé un autre exploit en termes de résultat. L’équipe de matelas a réussi à battre le record invaincu de Liverpool à Anfield, de 25 matchs sans connaître de défaite, en Ligue des champions, et a réussi à passer aux quarts de finale..

Un amateur neutre veut voir le «chaos»C’est pourquoi il applaudit à des propositions telles que celle d’Atalanta de Gasperini, une équipe 332 millions d’euros, beaucoup plus faible que 871 millions d’euros que l’effectif de l’Atlético vaut la peine, mais qu’il va toujours au premier plan offrant un beau spectacle, et laisse aussi des espaces, ce qui permet au rival de le marquer également. Sans aucun doute, puisque les buts sont des amours, un match d’Atalanta est synonyme de spectacle. Un match de l’Atlético c’est… .. souffrir pour les fans de matelas, un spectacle pour les ‘résultatistes’, Une master class pour «Tactiques» et un mal aux yeux pour ceux ventilateurs neutres.

Tout le monde s’attendait à ce que Liverpool place l’Atlético de Madrid dans leur propre arc, cependant, l’attitude de l’équipe était si mesquine que Mourinho se considère comme un entraîneur ultra-offensif aux côtés de ce que le “ Cholo ” proposait parfois. Si nous nous souvenons, le Real Madrid de ‘Mou’, bien qu’il s’agisse d’une équipe réactive contre des rivaux tels que Barcelone, le Bayern Munich, entre autres, a offert un spectacle qui sortait chaque fois qu’ils le pouvaient avec des contre-attaques très violentes, une situation dans laquelle l’Atlético ne s’appliquait l’extension, et de manière timorée, sans projeter plus de 4 joueurs à l’attaque.

Au deuxième tour du match retour, le score était favorable à l’équipe de rojiblanco, gagnée 2-3 dans le fief où les ‘Reds’ ne marchent jamais seuls. Cependant, Liverpool a complètement mis l’équipe espagnole dans la zone, avec une possession de 72%, un total de 34 tirs, dont 11 au but, et un nombre incroyable de 16 coups de pied de coin. Si une carte de chaleur est analysée, évidemment la zone la plus rouge est la zone de l’Atlético.

Comme l’a dit Diego Pablo Simeone, après le match: “Barcelone a Messi et nous avons Oblak.” Cela reflète l’énorme performance du gardien slovène. Encore une nuit de consécration pour un gardien de but très recherché, compte tenu du match de son équipe. Liverpool fidèle à son style ultra-offensif proclamé par Klopp. Il est sorti pour attaquer l’équipe espagnole avec tout, même si dans la première minute le «matelas» pouvait surprendre, en attrapant une défense avancée, mais cette situation n’est pas allée plus loin.

L’Atlético de Madrid est-il aussi inférieur aux autres que Cholo le proclame?

L’équipe Cholo, saison après saison, assume le rôle de «victime» devant le reste des équipes. Être un argument logique par rapport à Madrid ou Barcelone, ou peut-être Liverpool, mais cette saison, j’intègre une jeune promesse comme João Félix pour 126 millions d’euros, également un produit de la vente de Griezmann pour 120 millions. Je signe aussi Llorente pour 30 millions, transfère que dans la nuit d’Anfield je paie la valeur de son achat pour le double que je marque. Il a également amené des joueurs comme Lemar pour 70 millions, Diego Costa (tagué) pour 66 millions ou Vitolo pour 30 millions. Le fait est que l’Atlético de Madrid n’est pas une «équipe humble», comme Simeone veut vous le faire croire. Il a du potentiel, et il a des joueurs de «bon pied», comme Koke, Saul, Lodi, Trippier, Correa, ou lui-même Joao Félix entre autres.

De plus, le stratège réussit souvent non seulement dans les signatures mais aussi dans les changements, la preuve en est qu’il a fait entrer Llorente et a marqué un double, a incorporé Morata et cela a répondu avec le troisième but de l’Atlético. C’est sans aucun doute une vertu que tout «cholista» met en évidence.

Compte tenu de ce qui précède, l’Atlético de Madrid a des joueurs de haut niveau et un stratège très efficace.Ce n’est donc pas une équipe qui peut être considérée comme une “ victime ”, par rapport aux autres équipes, et qui peut prendre de l’importance. Peut-être pas contre des équipes comme Liverpool, mais nous verrons si lors d’un croisement hypothétique contre la Juventus, Naples, Atalanta ou Leipzig, il fait quelque chose de plus pour le football, car il a le potentiel pour le faire. Ou peut-être qu’une de ces équipes parvient à avoir l’efficacité qui manquait à Liverpool, et parvient à éliminer une équipe, ce qui nous a fait placer un «Expression d’incrédulité» et avec un hochement de tête exprimant le déni, accompagné d’un rire ironique, dites “Qu’est-ce que le football a?” Parce que la nuit d’Anfield, ce fut une nuit avec un résultat absurde.