1. Real Madrid 1998/99

La figure d’Andriy Shevchenko a commencé à devenir mondialement célèbre après que son Dynamo de Kiev a éliminé le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions 1998/99 (il n’y avait pas de huitièmes à l’époque). L’équipe de meringue est venue d’être championne l’année précédente après avoir battu la Juve en finale.

2. Porto 2004/05

Le surprenant champion de la Ligue des Champions 2003/2004 a été l’une des grandes déceptions de l’édition 2004/05. Après une deuxième place dans le groupe H (sous Chelsea et devant le CSKA Moscou et le PSG), il a été largement battu par l’Inter Milan en huitièmes de finale. Le surprenant champion de la Ligue des champions 2003/2004 était l’un des plus grands déceptions de l’édition 2004/05. Après une deuxième place dans le groupe H (sous Chelsea et devant le CSKA Moscou et le PSG), il a été largement dominé par l’Inter Milan en huitièmes de finale.

3. Liverpool 2005/06

Champion des Champions 2004/2005 après 21 ans, Liverpool a dû se lancer dans l’édition 2005/2006 de loin car il ne s’était pas qualifié depuis le Premier ministre. Il a battu Total Network Solutions de Gallois au premier tour, FBK Kaunas de Lituanie en deuxième et CSKA Sofia en troisième, et est même allé premier dans le Groupe G qu’il a partagé avec Chelea, Betis et Anderlecht. Cependant, le plus loin qu’il irait serait les huitièmes de finale car dans ce cas, il tomberait dans les deux matchs avec Benfica.

4. Milan 2007/08

Milan en Ligue des champions 2007/08 était un peu comme un an plus tôt. Premier du groupe D, qu’il partageait avec le Celtic, le Benfica et le Shakhtar Donetsk, en huitièmes de finale, il ne pouvait pas faire grand-chose pour poursuivre le rêve d’un double championnat: il a fait match nul 0-0 à Londres et a perdu 2-0 à domicile avec Arsenal.

5. Chelsea 2012/13

Après s’être imposé pour la première fois champion d’Europe lors d’une finale à couper le souffle contre le Bayern Munich, l’équipe anglaise s’est diluée dans l’édition suivante. Il a terminé troisième du groupe qu’il partageait avec la Juventus, le Shakhtar Donetsk et le Nordsjælland et a dû poursuivre sa carrière européenne en Coupe UEFA. Il y trouverait sa revanche: il était champion en battant Benfica en finale.

6. Liverpool 2019/20

Avasallante en Premier, Liverpool de Klopp était également le grand candidat pour rester avec les Champions 2020 comme il l’avait fait un an auparavant en finale contre Tottenham. Cependant, Aleti del Cholo Simeone l’a croisé en huitième et l’a laissé à Anfield.