Liverpool annonce un accord pluriannuel avec Nike et un géant des vêtements de sport pour fournir un kit pour la saison 2020/21

Liverpool a signé un accord avec Nike pour que le géant américain des vêtements de sport devienne leur nouveau fournisseur de kits, a annoncé le club de Premier League.

Un accord pluriannuel qui débute le 1er juin verra Nike “fabriquer et fournir des vêtements de jeu, d’entraînement et de voyage pour Liverpool”, a confirmé un communiqué.

Le parrainage de Nike coïncide avec la fin de l’accord de New Balance avec Liverpool après cinq ans. La société basée à Boston a amené Liverpool devant la Haute Cour l’année dernière pour un différend avec la fin de leur contrat, bien que les Reds aient remporté l’affaire et soient libres de signer leur nouveau contrat avec Nike.

“Notre kit emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité”, a déclaré Billy Hogan, directeur général et directeur commercial de Liverpool. «Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel de kits et nous nous attendons à ce qu’ils soient un partenaire incroyable pour le club, à la fois à la maison et dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans.

«En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer aux fans des produits nouveaux et passionnants.

“Nous tenons à remercier New Balance pour son soutien au cours des dernières années et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.”

Nike semble susceptible de commencer à parrainer Liverpool des semaines après avoir remporté son premier titre de Premier League et son premier championnat de haut vol en plus de trois décennies.

Ils seront également champions du monde des clubs au moment de la conclusion de l’accord, et ils pourraient également être des champions européens en titre si l’équipe de Jurgen Klopp remportait une deuxième Ligue des champions consécutive cette année.

“Le Liverpool Football Club possède un héritage si fier et une identité forte”, a ajouté Bert Hoyt, vice-président, GM Nike EMEA. “Le partenariat avec le Liverpool FC souligne notre leadership dans le football mondial et avec la base de fans passionnée du club dans le monde entier et son solide héritage de succès, ils ont un très bel avenir devant eux.

«Nous sommes impatients de nous associer à eux pour servir les joueurs et les supporters grâce à l’innovation et au design Nike.»

