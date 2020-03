Liverpool – Atlético de Madrid: Llorente renverse le champion

L’Atlético de Madrid a recommencé, mais cette fois en s’imposant. Comme en 2010, les rojiblancos ont éliminé Liverpool à Anfield. Marcos Llorente a vacciné tout Klopp avec un double lorsque les rouges ont battu 2-0 en prolongation. Morata a fait 2-3 finales dans la remise des heures supplémentaires. Le milieu de terrain est sorti en seconde période et a révolutionné le sien, qui, en plus de signer ces deux buts, a empêché Turin de se répéter, a planté le sien en quart de finale de la Ligue des champions.

Anfield Public dans les tribunes. Hymne de la Ligue des champions. Les gorges qui vous rongent ne marcheront jamais seuls. 3.000 autres âmes dans les stands de visite qui ressemblaient à 60.000. Le football comme moyen d’échapper au coronavirus. Le football comme passion et mode de vie. Le football et son environnement que, à cause de ce virus, nous pouvons perdre plusieurs semaines. Mais profitons du moment, nous ne savons pas quand nous reverrons un stade avec autant de vie. La balle roulait déjà sur l’herbe.

Avec une nouveauté, Cholo Simeone est sorti sur le terrain d’Anfield pour défendre ce 1-0 atteint par l’Atlético au match aller. Diego Costa apparu dans onze, remplaçant la coiffure Morata, et avec Joao Felix à ses côtés. Derrière, une ligne de quatre milieux de terrain dans laquelle ils étaient Koke, Saúl, Thomas et Correa. En défense, Lodi et Trippier dans les groupes et Savic et Felipe comme paire centrale. Pour arrêter les rouges, comme toujours: Jan Oblak.

Devant un Liverpool qui dès la première minute a dû tirer au but, bien que le ballon ait résonné sur les panneaux d’affichage pour que son public vienne encore plus haut. Sans Fabinho en onze et avec Adrián en tant que gardien de but, ceux de Klopp ont vu comment l’Atlético était celui qui avait donné le premier coup contre la publicité. Exquis mouvement de Joao Félix et passe le trou à un Diego Costa qui l’envoie sur le côté du filet.

Au cours du premier quart d’heure, L’Atlético a joué le leader de la Premier League de vous à vous. Les deux sets étaient arrivés. Avertit Wijnaldum, un centre forcé trippier ne s’est pas concrétisé et Salah l’a envoyée dans les nuages. À partir du quart d’heure, les hommes de Siméon ont commencé à s’accrocher. Les rojiblancos étaient la résistance, ni Broncano ni ceux de La casa de papel, celui qui a résisté était l’équipe visiteuse.

Résistance au matelas

Felipe et Savic étaient incommensurables dans chaque centre. Ils ont repoussé chaque balle, remportant n’importe quel duel. Koke, Thomas et Saúl pressés comme des lionsMais Liverpool a trouvé de longues passes pour les surmonter. Ainsi, ils ont créé un danger qui finissait toujours par tomber sur Jan Oblak. Ni Mané ni Chamberlein n’ont pu trouver un moyen de vaincre le Slovène, qui semblait avoir verrouillé son objectif … jusqu’à Wijnaldum est arrivé au pire moment.

Minute 42 -comme en 2010-, l’Atlético pense déjà à aller 0-0 à la pause, mais une croix de droite de Chamberlain a trouvé Wijnaldum, Le bon cousin de Drenthe. Le Néerlandais, sans marque au point de penalty, il a fini haché avec la tête et a mis la balle où Oblak ne pouvait pas atteindre. But au pire moment pour ceux de Cholo Simeone, qui a dû se rendre aux vestiaires à égalité. Le positif, Atleti valait toujours un but.

La deuxième mi-temps a commencé avec de la pluie et de la grêle à Anfield. Simeone est sorti un peu plus étiré, laissant un certain écart et risquant davantage pour créer une chance de danger, mais dans l’un de ceux-ci, Salah a profité de la montée de Lodi pour pénétrer dans la zone et envoyer son tir entre les mains d’Oblak. Mais pour dégager le Slovène, les minutes plus tard à Chamberlain avec une très bonne main vers le bas qui a envoyé le tir britannique loin pour un corner.

Liverpool resserre

Le temps de jeu n’était pas respecté lorsque Simeone a fait le premier pas. Diego Costa, sur le banc, en colère, avec le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Llorente est entré chez lui, envoyant Correa à l’attaque avec Joao Félix. Sans l’espagnol-brésilien, premier coup de matelas du deuxième acte. Et puis le deuxième, tous deux, arrêté par Adrián San Miguel. Même Saúl l’a essayé du milieu du terrain quand il a vu le gardien de Liverpool devant, mais le ballon est sorti.

Quand l’Atlético se sentait mieux, une perte rouge et blanche pourrait déclencher le malheur. Un rebond a frappé la tête de Robertson et le ballon est allé directement à la barre transversale. Puis c’est Oblak qui l’a presque mise dans son but, mais le Slovène est un sauveur, comme il l’a démontré, encore une fois, quelques secondes plus tard avec une main providentielle. Marcos Llorente a donné vie à l’équipe dans le milieu de terrain et le travail offensif, mais il était nécessaire de prendre les bonnes décisions. Et il manquait un finisseur pour accrocher les balles.

Klopp était le premier de Liverpool: Milner pour un Oxlade-Chamberlain épuisé. C’est le milieu de terrain qui s’est montré sur le côté gauche du filet pour mettre un centre qui s’est terminé Finir Chilean Mané sur la barre transversale Oblak. L’Atlético résistait toujours grâce à son gardien de but et ses deux défenseurs centraux qui s’opposaient à concéder un but qui les sortirait de la Ligue des champions. Et s’ils n’étaient pas eux, c’était le peu de succès des locaux, par exemple avec celui que Salah avait eu après avoir laissé trois rivaux.

Ils ont été inscrits dans les dernières minutes, dans les deux off et comment l’Atlético avait enduré. Quelle façon de résister. Et il a presque obtenu son prix à la putain de minute, ce qu’il continuera d’être, parce que Saúl était hors-jeu quand il a envoyé un but botté par Lodi. Le jeu a été revu, il s’est avéré être une position anti-réglementaire et la fin des 90 minutes. Nous allions faire des heures supplémentaires. Comme en 2010.

Quelle façon de souffrir, de tirer et de gagner

Après 30 minutes supplémentaires, Vrsaljko a sauté pour Trippier, qui semblait avoir un problème physique. Il était plus écouté par les fans de l’Atlético, mais en 93 ′ -comme en 2010- le deuxième coup en forme de but réseau. Un autre centre de l’aile droite britannique a trouvé le chef de Firmino, qui l’a envoyée au poste, mais la balle, comme un aimant, est allée au pied du Brésilien, qui n’a eu qu’à le pousser.

Le moral de n’importe quelle équipe s’effondrerait, mais l’Atlético del Cholo Simeone, par de nombreuses critiques, est fait d’une autre pâte. Quatre minutes -en 97 ′, un peu plus tôt qu’en 2010- il a fallu mettre le 2-1. Adrián San Miguel n’a pas servi, Joao Félix le contrôle et le donne à Marcos Llorente, qui est orienté et le place sur le poteau depuis le devant de la zone mettre un marqueur, 2-1, qui valait aux matelas d’être dans les chambres.

Morata est entré pour remplacer Joao Félix, qui avait fait ses devoirs: assister à Llorente. Maintenant, c’était au tour d’Álvaro de réaliser un compteur mortel en 105, dans lequel il finit par le donner à Llorente, qui a trompé Joe Gómez et Henderson pour l’ajuster au poteau et le faire 2-2 qui a déclenché la folie authentique de Cholo Simeone.

Dans la deuxième partie, Giménez est entré pour Correa et l’Uruguayen a rejoint son équipe pour réduire chaque attaque de Liverpool. Les 3000 irresponsables ont fait taire Anfield avec des chants vers Cholo Simeone ou, même, pour Fernando Torres où se trouvait sa maison. Si les fabricants de matelas ont gagné dans les tribunes, sur le court aussi, parce que le dernier jour, Morata s’est tenu seul devant Adrián et l’a battu, mettant le 2-3. Coup de sifflet final … et aux quartiers.