Liverpool – Atlético de Madrid: Résultat, résumé et buts (2-3)

FINAL. Le jeu est terminé. L’Atlético de Madrid a su souffrir, atteignant les quarts de finale après son retour à Liverpool. Ceux de Klopp se sont manifestés, forçant l’extension. Firmino a marqué dans l’extra, qui semblait être sur la bonne voie, mais Llorente a profité des deux premières occasions de l’Atlético tout au long du match pour porter le score à 2-2. À la dernière minute, Morata a signé le but du retour. Simeone sera en quarts, après avoir attaqué Anfield et éliminé le champion. LIVERPOOL 2-3 ATHLETIC.

Minute 120 + 2. FINAAAAAAL !! ATTAQUEZ LE CHAMP D’ATHLÉTISME! Il revient en prolongation et finit par gagner le match contre Liverpool. LIVERPOOL 2-3 ATHLETIC.

Minute 120. GOOOOOOOOL DE MORATAAAAAAAAAAAAA !!! GOOOOOLOOOOOOOO ATHLÉTIQUE !! Phrase Atleti. Morata qui s’excuse auprès des fans rouges et blancs. ATHLETIUS ELIMINE LE CHAMPION! LIVERPOOL 2-3 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 119. Jaune pour Morata et Alexander-Arnold.

Minute 114. Van Dijk a terminé, mais Makkelie a réclamé une faute.

112 minutes.ENDURE ATHLETIC! Morata perd du temps maintenant. Liverpool ne peut pas. Ils essaient avec les centres, mais sont constamment avec la défense rouge et blanche.

Minute 108. Achucha Liverpool, mais l’Atlético est en retard comme dans ses meilleures nuits.

Minute 106. La deuxième mi-temps commence. Giménez entre dans l’Atlético par Trippier. A Liverpool, Henderson part et Fabinho entre.

REPOS. Deux arrivées, deux buts. Cela peut se résumer à la première partie de l’extension pour l’Atlético. Firmino s’est présenté avec une superbe tête, mais Llorente a résolu deux fois. Liverpool a besoin de deux buts de plus. Klopp a 15 minutes pour continuer en Ligue des champions.

Minute 105 + 2. FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE DE L’EXTENSION.

Minute 105. GOOOOOOLAAAAAAZOOOOO DE LLORENTEEEEEE! GOOOOOL ATLÉTICOOOOOO! Contra exécutée par Morata, elle attendit Llorente, le lui donna, se profila à l’intérieur et entre deux défenseurs elle prit un coup de pied brutal pour l’adapter au bâton de Adrian. LIVERPOOL 2-2 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 103. Changement à l’Atlético. Joao part et Morata entre.

100 minutes. Traversez la zone des passes de Liverpool et Oblak. Le ballon sort de la ligne de fond et l’arbitre signale un corner

Minute 97. GOOOOOOOOOOL ATLÉTICOOOOOOOOOOOOO! BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT BUT GOOOOOOOOOOOOL DE LLORENTEEEEEEE! Erreur d’Adrián, qui joue court et le donne à Joao. Le Portugais voit Llorente banalisé et le lui donne. L’ancien joueur du Real Madrid l’a frappé et y est entré! LIVERPOOL 2-1 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 94. GOOOOL MDEL LIVERPOOOL! FIRMINOOOO GOOOOL! Il est mis par Alexander-Arnold et Firmino, seul, démange la tête et marque la seconde. LIVERPOOL 2-0 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 92. FIRMINOOOOOO! Il avait tort et Mané n’est pas venu plus tard.

Minute 91. LA DEUXIÈME PARTIE DE L’EXTENSION COMMENCE.

REPOS. L’Atlético a subi les fautes de Liverpool et nous allons prolonger. Saul a chronométré, mais il était en avance. Récital Oblak.

Minute 90 + 2. FIN DU MATCH. NOUS ALLONS POUR L’EXTENSION!

Minute 90 + 2. MADRIIIIIID ATHLETIC NULLED GOOOOL! Saúl a terminé seul, cloué par le carré, mais il était devant.

Minute 90 + 2. LE DERNIER POUR L’ATHLÉTISME! De manque.

Minute 90 + 1. Deux sont ajoutés. Cela pointe vers une extension.

Minute 90. Salaaaah frappe! OBLAK!

Minute 88. Un autre chilien de Manéééé! Encore une fois.

Minute 88. Frappez Robertsooooon! Ça allait très bien, mais ça a rebondi en défense.

Minute 87. Liverpool attaque dans ces dernières minutes. Salah l’a coincé maintenant.

Minute 85. CHANENA DE MANÉ LAISSANT HAUT! Wijnaldum a mal terminé et il a été laissé à Mané, qui lui a tourné le dos.

Minute 84. UN AUTRE OBLAAAAAK STOP!

Minute 82. Changement à Liverpool. Oxlade-Chamberlain part et Milner entre.

Minute 81. Salaaaaah! Il a essayé de rester seul mais Felipe l’a envoyée chercher un corner.

Minute 79. Il a été touché de loin par Saúl, alors qu’il tombait, mais il l’a envoyé très loin du but.

Minute 78. Continuez à chercher Liverpool. Il essayait maintenant d’aller contre Joao après une autorisation de la défense, mais cela n’a abouti à rien.

Minute 69. D’abord Oblak puis Llorenteee! Une autre chance pour Liverpool! Il le cherche et de quelle manière le réseau se met en place, mais il ne peut pas avec le mur rouge et blanc. Ils détiennent Simeone comme ils peuvent.

Minute 66. LONG LONG THE LIVERPOOL! Salah l’a frappé, il a été rejeté et Robertson au poste éloigné prévoyait de l’envoyer à la barre transversale.

Minute 62. Saúl l’essaie dans son propre domaine. Il a vu San Miguel devant lui et n’y a pas pensé, mais il part dehors.

Minute 61. Maintenant, Adrián part. Joao l’a frappé et a échappé au but, qui a atteint le rebond avant Correa.

Minute 60. UN AUTRE OBLAAAAAK STOP!

Minute 58. Changement à l’Atlético de Madrid. Costa part et Llorente entre.

Minute 55. Attrapez Oblak après une balle suspendue de Robertson.

Minute 54. Un autre arrêt Oblak. Chamberlain a encore payé, cette fois au but, mais il a rencontré le Slovène.

Minute 52. AA UP CHAMPERLAIN!

Minute 50. Quelle explosion d’Oblak! Il a reçu Mané seul, l’a croisé dans la petite zone et sort la main Oblak. Le Sénégalais était hors-jeu.

Minute 48. Presque la marque Salah! Balle en profondeur pour rester seul contre Oblak. Il s’est positionné pour mettre la parabole mais l’a envoyée au centre. Il a attrapé le but.

Minute 46. La deuxième partie commence. Les locaux y jouent. LIVERPOOL 1-0 ATHLETIC. Nous irions aux heures supplémentaires.

REPOS. Il Liverpool Il a réussi à nouer l’égalité presque à la fin de la première partie grâce à un but de Wijnaldum de tête. L’équipe anglaise a dominé et cherché sans cesse le but d’Oblak. Cependant, Athlétique Il a été bien ordonné et ne leur a donné des options que par le biais de centres latéraux, où la supériorité supérieure rouge-blanc a été constante. Ils n’ont échoué qu’une seule fois, celui du but. Dans ce document, Wijnaldum n’est entré que dans la petite zone pour dépasser les rouges.

Minute 45 + 1. Reste à Liverpool. LIVERPOOL 1-0 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 43. WIJNALDUMMMM GOOOOL! BUT BUT BUT DE LIVERPOOOOOL! Croisez du côté d’Alexander-Arnold et du Néerlandais qui n’apparaît qu’au bord de la petite zone pour obtenir une tête hachée dont Oblak ne peut rien faire. MATCHS ÉLIMINATOIRES LIVERPOOL. LIVERPOOL 1-0 ATLÉTICO DE MADRID.

Minute 39. Balles constantes dans la zone entre Oblak, Savic et Felipe. Liverpool insiste, maintenant après un corner.

Minute 36. UNE AUTRE MAIN D’ÉCONOMIE D’OBLAAAAAK! Le centre empoisonné de Salah légèrement touché par Firmino. Il ne parvient pas à le dévier et atteint à Oblak pour le sortir.

Minute 34. OOOOBLAK! Tiré par Mané qui rattrape le Slovène en deux temps.

Minute 33. L’Atlético insiste. Passons maintenant de Saúl qui vient à Costa, mais il était sur le dos et a dégagé la défense.

Minute 32. Correa avait tort! Il a reçu derrière la défense et a cherché la passe pour Costa, mais Virgil van Dijk a intercepté.

Minute 29. Continuez à tenir l’Atlético de Madrid. Liverpool a baissé l’intensité et les rojiblancos parviennent à s’approcher timidement, bien que le ballon dure peu.

Minute 22. Joao Félix a été laissé seul maintenant, mais il était hors-jeu.

Minute 21. Mané finit sur le dos de Savic. L’équipe rojiblanco annule le danger.

Minute 20. Liverpool arrive dangereusement. L’Atlético est bien défendu des centres des Anglais. Coin désormais favorable à ceux de Klopp.

Minute 18. Coup de Felipe à la sortie d’un corner qui passe très peu!

Minute 14. Quel coup de Chamberlain qu’Oblak dégage!

Minute 11. Centre de la droite de la Liverpool Savic s’éclaircit la tête. Il essaie de faire passer Klopp dans son intégralité dans le jeu aérien, mais cela ne semble pas être la meilleure décision.

Minute 8. Thomas passe à un coup franc sur lequel Trippier arrive très forcé et son tir passe sur le côté du filet.

Minute 5. Quelle vente aux enchères de Wijnaldum qui sauve Oblak! Alexander-Arnold l’a mis parfaitement de la gauche pour mettre la tête de la grande surface au milieu de terrain net. Il a attrapé le Slovène.

Minute 4. Attaque de Liverpool. Hors d’Oxlade maintenant. Resserrez la tenue anglaise.

Minute 2. Salah croix de la gauche qui efface la défense rouge et blanche.

Minute 1. PRÊT À MARQUER COSTAAAAA! J’ai décoché le dos de Gomez, Joao l’a vu, qui le lui a donné, mais ils l’ont rattrapé en fuite et le coup de feu a explosé.

Minute 1. LA FÊTE COMMENCE! Joao Félix met la balle en mouvement. LIVERPOOL 0-0 ATLÉTICO DE MADRID.

20:58 Réglage à Anfield! L’hymne du Ligue des champions, éclipsé par Vous ne marcherez jamais seul. Sur le point de démarrer Liverpool-Atlético de Madrid. L’arbitre néerlandais Makkelie.

20:53. Sur le point de sauter sur le terrain de jeu Liverpool et Athlète de Madrid de contester le retour des huitièmes de finale du Ligue des champions Les rouges obligés de revenir 1-0 dès le match aller s’ils veulent continuer dans leur défense du titre. Un grand jeu arrive à Anfield!

20:48. Les joueurs de Athlétique et Liverpool. Jusqu’à 3000 fans de rojiblancos dans le stade anglais acclameront les leurs à la recherche des quarts de finale.

20:42. Il Liverpool Fabinho ne peut pas compter aujourd’hui au milieu de terrain. Le Brésilien a vu le jaune au match aller et le match est perdu en raison d’une suspension. Alisson ne sera pas non plus blessé. Leurs positions sont occupées par Adria San Miguel sous des bâtons et Oxlade-Chamberlain au milieu.

20:37. L’équipe rojiblanco ne pourra pas compter sur Morata aujourd’hui à onze. L’attaquant du Athlétique C’était le doute et finalement il ne partira pas à Anfield. Cholo ne risque pas, qui opte finalement pour Costa.

20:31. Il Athlétique Il vient après avoir été invaincu lors des six derniers matches. L’équipe rojiblanco n’a pas perdu depuis sa visite au Bernabéu en février. Depuis, trois victoires et autant de nuls, les deux derniers consécutifs.

20:24. Il Liverpool Vous cherchez le retour à Anfield à son pire. Bien qu’ils soient sur le point de remporter le premier ministre, ceux de Klopp ont perdu deux matchs de plus depuis leur visite au Metropolitan. Après avoir chuté aux rojiblancos, ils ont perdu en FA Cup contre Chelsea et 3-0 contre Watford en championnat.

20:18 Il Athlète de Madrid cherche à se qualifier pour les quarts de finale à Anfield. Pour ce faire, il doit faire le match aller 1-0 au Metropolitano.

20:10 L’alignement de Liverpool. Klopp sort avec: Adrian; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino et Mané.

20:05 Nous partons avec les onze Athlète de Madrid. Simeone est sauvé à Morata, ce qui était douteux, et sort avec: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saúl, Thomas, Correa; Costa et Joao Félix.

20h00 Bienvenue à la diffusion en ligne en direct de Liverpool – Atlético de Madrid! Nuit magique à Anfield. Nuit de Ligue des champions. L’équipe rojiblanco cherche les quarts de finale contre l’actuel champion, contre la meilleure équipe d’Europe. Pour cela, ils doivent affirmer le 1-0 atteint lors du match aller. Ce ne sera pas facile, mais s’il y a une équipe formée pour défendre un tel revenu contre une équipe supérieure, c’est l’Atleti de Diego Pablo Simeone.

Les réseaux semblaient invincibles avant de passer par le Metropolitan, mais l’équipe madrilène a pu s’imposer au minimum, grâce à un but de Saul, et a annulé complètement l’infraction de ceux de Klopp. Aujourd’hui, il est prévu que, devant son public (alors qu’il joue à porte ouverte), le Liverpool Reprenez le quartier de Jan Oblak dès les premières minutes.

Les athlètes devront se défendre bec et ongles s’ils veulent être en quarts. Ils doivent souffrir comme ils savent le mieux, mais un seul objectif change tout. Pour obtenir la numérotation, le Athlète de Madrid il devrait en recevoir trois pour rester dehors.