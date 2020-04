Liverpool bat le record de points, Manchester United termine cinquième, West Ham évite la chute

La Premier League est actuellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et nous ne savons pas quand elle recommencera.

Tout football professionnel en Angleterre est reporté au moins jusqu’au 30 avril mais cette date sera forcément repoussée.

Liverpool remporte le titre de Premier League, selon Opta

L’Euro 2020 a été retardé de 12 mois pour permettre l’achèvement des compétitions nationales.Nous espérons donc que cette saison pourra se conclure à un moment donné dans un proche avenir.

La Premier League s’est arrêtée avec Liverpool angoissant proche de remporter son premier titre de champion en 30 ans.

Ils n’ont besoin que de deux victoires lors de leurs neuf derniers matchs de la saison, ce qui semble un scénario probable, car ils ont remporté 27 de leurs 29 matchs jusqu’à présent, après en avoir également tiré un et perdu un.

C’est au pied de la table où les choses vont mal avec Norwich, Aston Villa et Bournemouth dans la zone de relégation avec Watford, West Ham et Brighton tous également dans la lutte pour éviter le largage.

Avec la rupture du football dans un avenir prévisible, Opta a calculé les chiffres pour simuler comment le reste de la saison se déroulera.

Pour ce faire, ils ont:

Une estimation de chaque résultat de match basée sur la qualité offensive et défensive de chaque équipe

Ces qualités reposent sur quatre années de restyle historique, mais plus de poids est accordé aux jeux plus récents.

Il prend également en compte la qualité de l’opposition contre laquelle une équipe marque ou concède et les récompense en conséquence.

Ils ont utilisé des prédictions de buts de la distribution de Poisson avec les qualités d’attaque et de défense des deux équipes comme entrées.

La simulation a été exécutée 10 000 fois afin d’estimer la probabilité que chaque équipe termine dans chaque position de ligue.

Simulation d’Opta sur la façon dont la saison de Premier League se terminera

Ainsi, sans surprise, les résultats ont montré que Liverpool a décroché le titre avec 101 points avec Man City en deuxième place sur 80.

Si c’est une consolation pour les fans de City, ce décompte aurait suffi pour remporter le titre à six reprises.

Les quatre premiers ont été complétés par Leicester et Chelsea, avec respectivement 67 et 63 points, alors changez de tableau maintenant.

Manchester United, rajeuni depuis le retour de Bruno Fernandes, a réussi à combler l’écart sur les Blues mais a terminé cinquième avec 61 points.

Bruno Fernandes a été une révélation dans le milieu de terrain de Man United

Les choses commencent alors à se serrer avec Tottenham, Wolves, Arsenal et Sheffield United, tous séparés par seulement trois points.

Au pied du tableau, les trois actuellement en bas ont tous été relégués. Watford (36), Brighton (37) et West Ham (39) ont tous réussi à survivre sans atteindre la référence de 40 points.

